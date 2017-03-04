Изменение погоды

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что «погода» в российской экономике изменилась, она перешла от падения в стадию роста. В свою очередь, Минэкономразвития готовится пересмотреть сценарий развития экономики страны на 2017 год и ожидает ускорение роста ВВП с прогнозируемых 0,6% до 2%.

Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил премьер-министр. По словам Дмитрия Медведева, в 2017 году экономика страны продемонстрирует европейские темпы роста, но правительство нацелено на рост выше среднемировых показателей.

«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим, — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу» на «России 1». Расшифровка опубликована на сайте правительства.

«Очень важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией. Еще в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — добавил премьер-министр.

Мы со всеми этими вызовами научились справляться

В конце февраля в ходе выступления на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи Медведев заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике. «Сегодня уже можно твердо сказать — мы со всеми этими вызовами научились справляться», — цитирует ТАСС слова премьера. Он отметил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) также прекратилось.

При этом Медведев отметил, что правительство до 2025 года должно обеспечить стабильность макроэкономической динамики и налоговой системы. Для достижения этой цели в правительстве выработали план, содержащий три главных направления: создание устойчивой среды, повышение эффективности труда и создание инфраструктуры для внедрения цифровой экономики.

Как пояснил глава правительства, устойчивая среда — это комплекс мер, который направлен на обеспечение стабильности макроэкономической динамики и стабильности ведения бизнеса, в том числе устойчивость систем налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-надзорной деятельности и мер госрегулирования и господдержки. «Понятные правила — один из ключевых моментов принятия инвестиционных решений», — отметил он.

Говоря про рынок труда, Медведев предупредил, что ближайшие пять лет будут для него непростыми, так как в стране образовался дефицит квалифицированных рабочих рук.

Третьим направлением работы глава правительства назвал создание правовой и физической инфраструктуры для перехода к цифровой экономике. «У России есть все слагаемые, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира. У нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть ресурсы», — заявил премьер. «Электронные технологии должны охватывать все сферы — от торговли и логистики до госуслуг, от промышленности и образования до жилищно-коммунального сектора и здравоохранения, Для этого необходимо создавать правовую и физическую инфраструктуру для перехода к цифровой экономике», — пояснил он.

Медведев также отметил, что новый план правительства должен содержать дополнительные меры по трансформации структуры экономики, росту несырьевого экспорта, реализации новых инвестпроектов, а также опережающих темпов развития малых и средних предприятий.

Мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике

На том же инвестфоруме «Сочи-2017» министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство ​готовит обновленную редакцию прогноза развития экономики страны на 2017 год, которая предполагает ускорение роста ВВП до 2% в год. «Наш обновленный прогноз будет готов в конце марта, текущие ожидания, которые у нас есть, это рост около 2%. То есть мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике, мы видим, как активность повышается», — сказал Орешкин, его слова цитирует ТАСС.

По текущим данным Минэкономразвития, в 2016 году ВВП России сократился на 0,6%, в 2017 году министерство прогнозирует рост на 0,6% при цене на нефть 40 долларов за баррель. В свою очередь, Банк России рассчитывает, что инфляция к концу 2017 года замедлится до целевого уровня 4%. По прогнозам Высшей школы экономики (ВШЭ), в ближайшие семь лет российская экономика будет расти очень умеренно, темпами, не превышающими 2% в год.