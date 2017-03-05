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05 марта 2017, 10:59
Дональд Трамп «Исламское государство» Россия Сирия
Мария Блохина

Борьба с ИГ как непозволительная роскошь

Россия и США
Россия и США

В субботу американская пресса сообщила, что совместная борьба России и США с международным терроризмом может закончиться, так и не начавшись. Американский президент Дональд Трамп может отказаться от плана, включающего работу над соглашением с Россией о совместной борьбе с террористической экстремистской группировкой «Исламское государство» (в России она запрещена). По информации агентства Associated Press, Трамп обсуждает приостановку этого плана со своими советниками.

Такое намерение, вероятно, связано с новой волной вопросов к президенту о его связях с Россией, которая нахлынула в последние дни. Не последнюю роль могли сыграть и советники президента, которые заняли довольно жесткую позицию по отношению к Москве, в их числе глава Минобороны США Джеймс Мэттис, а также новый советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Кстати, предшественник Макмастера Майкл Флинн был совсем недавно уволен из Белого дома как раз из-за того, что ввел в заблуждение руководство относительно своих контактов с послом России в США.

Сообщается также, что уже на первой встрече с членами Совета национальной безопасности Макмастер назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть мир с ног на голову. А бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что хотя Трамп и делал громкие заявления о намерении строить более теплые отношения с Россией, ему не удалось подобрать себе в советники подходящих людей, которые бы разделяли его мнение. При таком раскладе сил и столь влиятельной внутриполитической оппозиции обозначенная в предвыборной программе линия на сближение с Россией может быть пересмотрена новой администрацией уже в ближайшее время.

Идею Трампа и его советников временно отложить соглашение с Россией поддержали и европейские союзники, объяснив это высокой степенью рисков. Кроме того, они припоминают президенту его слова «Америка прежде всего» и замечают, что уступки интересам Москвы не соотносятся с этим тезисом Трампа. Поэтому, по их мнению, президенту США сейчас следует сосредоточиться на объединении усилий США и европейских стран в противостоянии России.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя президентской администрации, Трамп и его советники только начинают обсуждение подходов к внешней политике США в отношении Москвы. Президент всегда в позитивном ключе говорил о российском президенте и не раз высказывал намерение выстраивать связи с Россией. Однако сейчас ситуацию осложняет неподтвержденная информация о том, что Россия якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это вполне может быть использовано в качестве аргумента против сотрудничества.

В России к этим обсуждениям отнеслись спокойно: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает бороться с «Исламским государством» в одиночестве. Вероятно, соглашение с США по этому вопросу не будет играть принципиальной роли, и операция, которую ведет Россия в Сирии,  будет продолжена. Как раз на этой неделе сирийским военным удалось отбить у террористов Пальмиру, и российская помощь сыграла в этом не последнюю роль.

В Совете Федерации считают, что задержка в решении о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом вредит президенту США. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что на Дональда Трампа и его команду оказывается сильнейшее давление, цель которого — не допустить налаживание конструктивного диалога с Россией, передает РИА Новости. Объединение усилий в борьбе с международным терроризмом, по его мнению, — это ключевой вопрос строительства более безопасного мира. 

«Но американская сторона ограничивается здесь пока лишь только заявлениями, не сделав в этом направлении ни одного практического шага. Мы понимаем, что президент США в определенной степени ограничен в своих возможностях, и готовы подождать. Тем не менее, время сейчас играет против Трампа. Его в буквальном смысле вяжут по рукам и ногам, и с каждым днем эти путы становятся все сильнее», — полагает Клинцевич.

Эксперты считают, что Трамп оказался не готов к такому сильному сопротивлению со стороны своих советников и членов правительства. Так, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын рассказал порталу «Экономика сегодня», что изначально линия на сближение с Россией по борьбе с «Исламским государством» была личной позицией Трампа и не отображала мнение, главенствующее в Республиканской партии, поэтому вполне логично, что теперь политическая команда Трампа оказывает на него эффективное давление.

Кислицын пояснил, что политики в США убеждены в причастности России к результатам президентских выборов в США, к тому же активно обсуждается возможность усиления санкций в отношении России. Поводом для этого вполне может стать как раз  политика Москвы в рамках сирийского конфликта.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя намерения Белого дома, заявила, что Россия будет и дальше бороться с террористическими группировками: «Россия вела и будет вести непримиримую борьбу до полного уничтожения ИГ и других террористических организаций вместе с нашими партнерами, союзниками — теми, кто осознаёт опасность международного терроризма для человечества, для мировой цивилизации», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

На днях президент Турции Тайип Эрдоган как раз заявил, что Турция готова вместе с Россией бороться против ИГ: «Если из Российской Федерации придет запрос на продолжение совместной борьбы с ИГ, то такая борьба может быть осуществлена. В марте я буду с визитом в России, у нас будет возможность обсудить эти темы со всех сторон»,—сказал президент в эфире телеканала Haber7.

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