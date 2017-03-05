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05 марта 2017, 18:00
Австрия Грузия Евросоюз мигранты

Ехал к брату, а заехал к свату

Нелегальные мигранты в ЕС
Нелегальные мигранты в ЕС
Фото: euronews.com

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил с предложением размещать беженцев, прибывающих в Европу, за пределами Европейского Союза. Центры временного размещения, по идее Курца, должны разместиться в Египте, Грузии и западной части Балканского полуострова. В России и Грузии это предложение встретили скептически.

Курцу, в принципе, безразлично, где именно разместят беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, лишь бы не в ЕС, о чем он сказал прямо: «Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали совместно с УВКБ ООН. Не столь принципиально, где конкретно они будут».

Примечательно, что в списке территорий для размещения «резерваций» Курц назвал Грузию – всего через неделю после того, как Совет Европы формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии.

На это обратил внимание председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: «Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию- видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил: «Пока что это вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения», поскольку «понятно, что Грузия получила безвизовый режим. Это как раз есть тот момент, когда бесплатный сыр только в мышеловке».

Однако инициатива австрийского министра касается не только Грузии, но и России, считает Клинцевич: «Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм».

Обычные беженцы в Грузию не стремятся, считает Клинцевич: «Не очень сильно поедут беженцы. Они хотят во Францию, в Германию». А вот «то, что туда пойдут террористы — у меня сомнений нет».

Между тем, в самой Грузии не очень-то верят в реализацию инициативы Курца. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе назвал создание в Грузии центра Евросоюза по приему беженцев невозможным: «Это инициатива одного из политиков Европейского союза и, скажем так, не из самой главной страны в этом союзе, так что я не думаю, что эта инициатива будет обсуждаема, и кто-то ее поддержит. Даже если кто-то будет это обсуждать, грузинская сторона будет против этого, потому что у нас самих есть беженцы. Проблема с беженцами — главный социальный вызов для Грузии. Я уверен, что об этом речи не будет».

Впрочем, считает Арешидзе, можно допустить, что озвученная австрийским премьером мысль на самом деле принадлежит не ему, а была озвучена по поручению руководства ЕС в связи с введением безвизового режима для Грузии: «Но будем считать, что это частная инициатива. Если такая идея появилась у кого-нибудь, мне кажется, что ее невозможно притворить в жизнь. Грузинская сторона однозначно будет против, конечно».

Грузия уже приняла достаточно беженцев («Такой пункт приема беженцев у нас существует в селении Марткопи под эгидой ООН, но там другие масштабы и совершенно другая ситуация»), указывает грузинский эксперт, а расширение масштабов приема мигрантов может привести к самым плачевным для страны последствиям: «Грузия не безразмерная страна, у нас, во-первых, свои беженцы, во-вторых, мы и так их принимаем. Грузия малоземельная и экономически слабая страна».

Так или иначе, высказывания Курца пока действительно носят характер частного мнения – официальные комментарии от представителей ЕС в данной связи до сих пор не прозвучали.

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