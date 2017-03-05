Группа ученых под руководством Сюцзе У (Xiu-Jie Wu) из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Эрика Тринкауса (Erik Trinkaus) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе опубликовала в журнале Science статью о двух окаменевших черепах, найденных в округе Сюйчан китайской провинции Хэнань. Черепа принадлежат представителям рода Homo, а их возраст составляет от 105 до 125 тысяч лет.

Стоянка возле города Линцзин, где были найдены кости, находится не в пещере, а под открытым небом, возле водного источника. Обнаружил ее еще в 2007 году археолог Чжаньян Ли, увидевший кварцевые орудия в размытых отложения. В последний день экспедиции его сотрудники нашли первую черепную кость. В результате археологи провели шесть полевых сезонов, раскапывая этот участок.

Место находки на карте

Стоянка в Линцзине была занята с самого раннего позднего плейстоцена до раннего голоцена. Вместе с останками гоминидов там были обнаружены кости ряда млекопитающих: диких лошадей и быков, гигантского оленя, антилопы дзерена и шерстистого носорога. Были найдены орудия из камня и кости. Слой, в котором были обнаружены останки, датирован при помощи оптически стимулируемого люминесцентного датирования (на образцах кварца). Также ученые установили, что слой относится к так называемой морской изотопной стадии 5 (marine isotope stage 5, MIS-5), точнее занимает период от MIS-5e до MIS-5d. Эти стадии выделены по соотношению изотопов кислорода, которое, в свою очередь, отражает чередования потеплений и похолоданий. Стадии MIS-5e – MIS-5d соответствуют возрасту от 109 до 123 тысяч лет.

Первый череп, получивший название Сюйчан 1, сохранился полнее. Из его фрагментов удалось собрать большую часть мозгового отдела черепа, а также участки основания черепа. Он включает теменную, затылочную и височную кости, крупные фрагменты левой лобной кости. От черепа Сюйчан 2 осталось меньше фрагментов. Лицевые отделы и челюсти от обоих черепов не сохранились. Также были найдены отдельные костный фрагменты еще троих индивидуумов (Сюйчан 3 – 5). Фрагменты черепов Сюйчан 1 и Сюйчан 2 окаменели без искажений, поэтому ученые смогли реконструировать черепа.

Череп Сюйчан 1, компьютерная реконструкция



Череп Сюйчан 2, компьютерная реконструкция



Объем мозга у Сюйчан 1 составлял 1800 кубических сантиметров, что находится в верхней части диапазона как для неандертальцев, так и для современных людей. Надбровные дуги, детали затылочной кости и структуры внутреннего уха в обоих черепах более близки к Homo neanderthalensis, чем к Homo sapiens.

Некоторые признаки, общие у черепов Сюйчана и неандертальцев. А «надыинионная ямка» (suprainiac fossa) на затылочной кости Сюйчана 2. B томография лабиринтов в правых височных костях Сюйчана 1 и 2 с относительно небольшим передним каналом.

Но у черепов есть черты, отличающие их от неандертальцев Европы и Западной Азии. У них более тонкие надбровные дуги и менее прочные кости мозгового отдела. Этим они похожи на ранних современных людей и на некоторые находки неандертальцев в Азии. «Они не являются неандертальцами в полном смысле этого слова», – говорит Эрик Тринкаус.

Более архаичные представители Homo (H. erectus или H. heidelbergensis) отпадают. Черепа Сюйчан 1 и 2 слишком сильно отличаются от них. В частности у них значительно больше объем мозга. Авторы статьи называют обладателей этих черепов архаичными представителями Homo. По их словам, это может быть ранее неизвестный вид, а, возможно, черепа принадлежат восточным неандертальцам (до этого останки неандертальцев находили, например, в пещере Тешик-Таш в Узбекистане и в пещерах Алтая).

Палеоантрополог Рик Потц (Rick Potts) из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне обращает внимание на свойства черепов из Сюйчана, сближающие их с другими трудно идентифицируемыми азиатскими находками, возрастом от 600 до 100 тысяч лет. Соавтор нынешней статьи Сюцзе У отметила сходство этих черепов с архаическим черепом возрастом 100 тысяч лет, который был найден на стоянке в Сюцзяяо в 850 километрах к северу от места нынешней находки.

В итоге Сюцзе У и ее коллеги склоняются к первому варианту происхождения останков из Сюйчана – новому архаичному виду Homo, отдельные физические черты которого, по мнению исследователей, оставались характерными для населения Восточной Азии и в дальнейшем. Подобное явление ученые предлагают назвать «региональной непрерывностью». Но сходство как с неандертальцами, так и с современными людьми указывает, что эти древние азиаты смешивались с другими видами, по крайней мере, на раннем этапе своей истории.

Однако ряд ученых, комментируя находку, высказывает предположение, что черепа могли принадлежать так называемым денисовским людям – еще одному виду или подвиду древних людей.

На данный момент денисовцы известны всего по пяти костным фрагментам, найденным Денисовой пещере на Алтае: фаланге детского пальца руки, фаланге пальца ноги и трем коренным зубам. Благодаря технологии извлечения древней ДНК ученые смогли определить, что денисовцы генетически ближе к неандертальцам, чем к людям современного типа. Также удалось узнать, что часть генетического материала современных людей унаследована ими от денисовцев. Генетический след денисовцев присутствует у населения Юго-Восточной Азии и Меланезии, у последних денисовское наследие составляет от двух до трех процентов генов. По данным последних исследований, именно от денисовцев гренландским инуитам достались гены, позволяющие лучше переносить холод, а тибетцам – вариант гена EPAS1, участвующего в выработке организмом гемоглобина, который облегчает жизнь в высокогорных условиях.

Но за пределами генетики у нас крайне мало материалов о денисовских людях. Поэтому находка новых останков в Китае, в потенциальном “денисовском ареале”, вызвала особый интерес. Хотя сами авторы работы избегают скоропалительных предположений, всем остальным, по словам палеоантрополога Криса Стигера (Chris Stringer) из Национального музея естественной истории в Лондоне, «было бы интересно узнать, не денисовцы ли это».

Мария Мартинон-Торрес из Университетского колледжа в Лондоне считает, что новые черепа выглядят так, как могли бы предположительно выглядеть черепа денисовцев. У них есть определенные азиатские черты, а также видна тесная связь с неандертальцами. Денисовцы хорошо вписываются в сценарий, где находка из Сюйчана сопоставляется с другими архаичными черепами из Восточной Азии. Они существовали от 100 000 до 50 000 лет назад и после сотен тысяч лет изоляции начали смешиваться с Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Жан-Жак Ублан (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге сказал даже, что окаменелости из Сюйчана оказались в нужное время, в нужном месте и с нужными признаками, чтобы сопоставить их с денисовцами.

Но поскольку ДНК из сюйчанских останков не извлекали, остается возможность для альтернативных гипотез. Палеогенетик из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) говорит, что она пыталась извлечь ДНК из трех костных фрагментов Сюйчана, но потерпела неудачу.