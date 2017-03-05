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05 марта 2017, 14:04
Донецк транспорт Украина
Наталья Ивлева

«Эффективный украинский контроль»

Блокада железной дороги на границе с Россией
Блокада железной дороги на границе с Россией

В ночь на воскресенье блокада Донбасса вышла на новый уровень: ее организаторы начали возводить преграды на железной дороге в Конотопе Сумской области примерно в 70 километрах от границы с Россией. Таким образом они намерены препятствовать грузоперевозкам между Россией и Украиной.

У себя на странице в Facebook организаторы блокады сообщают, что на товарной станции Конотоп ими были обнаружены поезда из России, в том числе и с углем марки антрацит. Сами участники блокады, в числе которых «ветераны войны за независимость» и «общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева», называют свои действия «инженерным обустройством местности».  

«Редут получил название в честь канцлера Германии — Конрада Аденауэра, в конце 40-х годов он помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны», — сообщает штаб. В планах организаторов блокады в течение месяца взять под «эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией. Пока что эти действия не отразились на движении поездов. Сообщается, что из Москвы через Брянск и далее на Конотоп каждый день ходят украинские и молдавские пассажирские поезда, а российские поезда не курсируют в этом направлении, а грузовых составов на блокированном участке относительно немного.

Напомним, что транспортная блокада началась еще в конце января с Донбасса: украинские активисты и добровольцы, выступающие против торговли с Донбассом и Россией, заблокировали железные дороги, ведущие из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В результате главный ресурс этой области — уголь, добываемый на неподконтрольных Киеву территориях народных республик — теперь простаивает в грузовых вагонах на станции города Ясиноватая. Сотни груженых вагонов не могут покинуть город, масштабы проблемы видны на кадрах, снятых с беспилотника в конце февраля. 

В качестве ответной меры руководства самопровозглашенных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, и Киеву была объявлена торговая блокада. В результате руководство Украины, куда перестал регулярно поступать донбасский уголь, было вынуждено ввести чрезвычайные меры для экономии оставшихся ресурсов. Глава украинского правительства Владимир Гройсман подсчитал, что горно-металлургическая промышленность страны из-за блокады Донбасса рискует лишиться 3,5 миллиардов долларов валютной выручки, а работу могут потерять 75 тысяч человек.  

В то же время Гройсман поддерживает блокаду: «То, что сегодня предприятия там производят в украинских недрах уголь, который крайне нужен сегодня Украине и украинцам, не должно быть предметом шантажа и давления на Украину»,— приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Украинский премьер убежден, что эта блокада в интересах России: «Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги в Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства», — заявил он.

При этом депутат Верховной рады Семен Семенченко обвинил Гройсмана в том, что он сам торгует с Россией, поэтому в Конотоп были согнаны полиция и спецназ — чтобы снова попытаться разогнать организаторов блокады. «Вы нас опять собираетесь разгонять? А что вам опять не нравится ??? Гражданин Гройсман так получается вы сами хотите торговать с оккупантами во время войны? Ну так бы сразу и сказали бы! Так кто из нас тогда "агент Кремля" и действует "в интересах РФ»?» — написал Семенченко в facebook. 

Всего днем ранее он опубликовал обращение и к украинскому президенту Петру Порошенко, в котором обвинял его в торговле с Россией: «Ребята погибают на фронте, вы со скупой слезой рассказываете о стране-агрессоре и борьбе не на жизнь, а на смерть. А сами торгуете с Путиным. Причем именно вы, через фирмы своих кононенок, грановских и других добрых людей. Это плохо, Петр Алексеевич. Этого не будет», — написал депутат.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя последние действия организаторов блокады, обратил внимание на то, какие потери страна уже потерпела: «Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 млрд долл. Мало. Хотят потерять еще», — написал он в своем твиттере, добавив, что Украина является единственной страной в мире, которая «настойчиво и упрямо» действует в ущерб собственным интересам.

Однако потери Украины от разрыва торговых отношений с Россией могут оказаться не самой большой проблемой. Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в комментарии изданию «Гордон» рассказал, что блокада Донбасса затронула контрабанду из Китая в Европу: «Блокада на Донбассе мешает транзиту грузов, которые не имеют никакого отношения ни к Украине, ни к России. Там замешаны серьезные криминальные структуры, которые гонят все – от мебели до наркотиков», — сказал эксперт.  

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