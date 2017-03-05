После прихода к власти в США Дональда Трампа медиапространство наполнилось новостями американской политики примерно на половину. Многие вопросы внешней политики США так или иначе касаются экономических и геополитических интересов России. В числе наиболее актуальных вопросы санкций, украинского внутриполитического конфликта, военного присутствия на Ближнем Востоке и заявленного в предвыборной программе Трампа курса на сближение с Россией.

В последнее время российские политики стали массово разочаровываться в политике Трампа: о налаживании связей и сближении, как и об отмене санкций временно можно забыть, идею совместной борьбы с терроризмом в Сирии Трамп собирается отложить на неопределенный срок — слишком сильным оказалось антироссийское лобби в правительстве.

Вероятно, в политике Трампа скоро могут разочароваться и другие страны, а со временем, возможно, и те американцы, которые все еще верят, что правильно проголосовали на выборах. Как стало известно, администрация президента США намерена сокращать объемы экономической помощи другим государствам, приоритеты распределения бюджетных средств будут меняться в пользу внутренних институтов. По информации Fox News, 16 марта будет представлен проект бюджета, разработанный с учетом пересмотренных приоритетов. Руководитель бюджетного направления правительства США Мик Малвани заявил, что за счет сокращения помощи другим странам и уменьшения финансирования неэффективных программ, военный бюджет Штатов может быть увеличен еще на 54 миллиарда долларов.

По мнению политолога-американиста Виктора Олевича, снижение объемов помощи другим государствам имеет еще одну цель, помимо экономии: «С этим связаны конкретные «точки давления» на западноевропейские страны с тем, чтобы заставить их вкладывать больше средств в казну НАТО», — цитирует его «Взгляд». В своем обращении к конгрессу Дональд Трамп поднимал тему НАТО и говорил, что страны-участницы должны выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

К тому же, как пишет AP, финансирование Госдепартамента будет сокращено на 37% за счет урезания помощи другим государствам и уменьшения финансирования дипломатических сфер. Госсекретарь Рекс Тиллерсон намерен провести этот секвестр за три года, а не сразу, так как, по его мнению, постепенное сокращение будет более безопасным и безболезненным.

На прошедшей неделе также сообщалось о возможном сокращении финансирования Агентства по международному развитию, агентств по изучению климатических изменений и Национального управления океанических и атмосферных исследований. Зато американские чиновники не забыли о помощи украинским коллегам: комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США предлагал направить на Украину 150 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил. Эта сумма вдвое меньше того, что Украина получила в прошлом году. Однако, по мнению Виктора Олевича, маловероятно, что власти США пойдут на это сокращение помощи Украине, так как у американской политической и военной элиты, «заинтересованной в продолжении холодной войны между Москвой и Вашингтоном, достаточно сил, чтобы подавить подобные попытки».

Фоном всех внутриполитических решений выступает очередной шпионский скандал: Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефона в предвыборный период. В своем твиттере президент сравнил это с Уотергейтским скандалом и назвал Обаму «плохим (или ненормальным) парнем».

Напомним, что сейчас в США ведется настоящая «охота на ведьм»: вокруг контактов высокопоставленных американских чиновников с российским послом в США Сергеем Кисляком разворачивается целый скандал. Спецслужбы США считают, что Кисляк — шпион. Его прослушивали довольно продолжительное время и теперь активно выясняют, кто и когда из американских политиков встречался с ним, что обсуждалось в ходе этих встреч. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн пару недель назад покинул свой пост из-за того, что предоставил правительству не всю информацию о своих контактах с Кисляком и об обсуждаемых вопросах. С послом также встречались и другие американские чиновники, в числе которых, например, генпрокурор США Джефф Сешнс, который считает, что претензии демократов о связях с Россией не являются законными.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что послы назначаются как раз для поддержания отношений между государствами с помощью встреч, бесед и контактов как с официальными лицами исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственным организациями. Прежде такие контакты никогда и никем не оспаривались, подчеркнул министр.