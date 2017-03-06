В последние недели Элла Памфилова встречалась с лидерами парламентских партий — и те предлагали ей провести те или иные реформы избирательного процесса, хотя правом законодательной инициативы ЦИК, в отличии от депутатов, не обладает. Теперь на очереди встреча Памфиловой с представителями «малых» партий — и их предложения, как выяснил РБК, могут быть даже интересней.

Памфилова 6 марта встретится с лидерами экологической партии «Зеленые», «Патриотами России», «Союзом труда», Российской партией пенсионеров за справедливость и «Гражданской силой». РБК удалось поговорить с представителями партий, которые не прошли в парламент, и узнать, что именно они будут предлагать главе Центризбиркома.

Одна из основных претензий — давление, которое чиновники на местах оказывают на региональные избирательные комиссии. Аффилированность избирательных комиссий с местными властями зачастую сводит на нет усилия ЦИКа по борьбе с коррупцией на местах, заявил председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. Ситуацию может спасти только установление вертикали власти, считает лидер «Зеленых».

Представитель «Союза труда» Александр Кляшторин пожаловался скорее на работу участковых комиссий. Он рассказал, что сам был свидетелем нарушений на выборах в Дагестане в 2016 году. «Факты неадекватного поведения членов УИК на местах отмечались, — сообщил он. — Примером тому — ряд нарушений в Республике Дагестан, на которые УИК либо вообще не реагировали, либо занимали сторону нарушителей».

Интересно, что эта идея — установление полного контроля федерального центра над региональными избирательными комиссиями — интересна и ЛДПР. 7 февраля Владимир Жириновский предложил Элле Памфиловой внести в законодательство поправки, которые создали бы вертикаль избирательных комиссий.

Э.Памфилова и В.Жириновский

Также «малые» партии, что естественно, хотят добиться отмены муниципального фильтра — дело в том, что существующая система приводит к тому, что их кандидаты практически не имеют шансов попасть в бюллетени для голосования на губернаторских выборах. Есть потребность и в упрощении процедуры сбора подписей.

«Первый вопрос — по поводу сбора подписей. Это главный вопрос, который беспокоит каждую партию, и проходить этот фильтр очень сложно», — рассказал Панфилов. Еще одна проблема связана с проверкой подписей. Он уверен, что часто графологи занимаются ею «поверхностно» либо допускают нарушения, так как бывают связаны с региональными властями.

«Патриоты России» также предлагают урезать использование муниципального фильтра. «Мы считаем, что если партия прошла в законодательное собрание, то ей не нужно проходить муниципальный фильтр на губернаторских выборах», — пояснил лидер партии Геннадий Семигин.

Ранее Памфилова встречалась с лидерами ПАРНАС, Партии роста, «Справедливой России» и КПРФ. Все они также выступили против идеи муниципального фильтра, который Геннадий Зюганов назвал «способом [для партии власти] унизить своих оппонентов».

Сергей Глазьев, Геннадий Зюганов, Алексей Бобровский

Напомним, 3 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес в Госдуму пакет поправок к избирательным законам. В первую очередь предложения сенатора, которые, как он заявляет, согласованы с ЦИКом, связанны с президентскими выборами.

Так, предлагается, отменить открепительные удостоверения, «разукрупнить» избирательные участки и расширить допуск к выборам наблюдателей. Правила сбора подписей меняются незначительно — лишь прописывается немного более либеральное отноение к оформлению подписных листов.