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06 марта 2017, 10:21
регионы рейтинги
Симон Жаворонков

Новым губернаторам поставили оценки

Уездный город России. Центральная площадь
Уездный город России. Центральная площадь

Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов. На этот раз, что естественно, больше всего внимания привлекли к себе пять регионов, в которых в феврале сменились губернаторы.

При этом в докладе отмечается, что «залповая» ротация пяти губернаторов не была самой массовой за последнее время. Фактически она является «отголоском» 2012 года, когда только в мае было заменено 9 губернаторов, а всего за первое полугодие было назначено 19 новых руководителей регионов. Но тогда, в 2012 году, на фоне обилия событий федеральной повестки эти перестановки почти не были заметны на общероссийском уровне, а теперь ротация была подана как ключевое событие политического сезона и, более того, «свидетельство переосмысления подходов высшего руководства к кадровой политике».

Для регионов смена руководителей, даже ожидаемая, «всегда является стрессом»: "Прежние привычные управленческие и административные связи распадаются, а наработка новых занимает не один месяц». Поэтому все регионы, где были заменены губернаторы, получили сниженную оценку.

В Пермском крае, где губернатором стал Максим Решетников, имеется элемент преемственности, вдобавок разрядилась копившаяся политическая напряженность (-0,2 балла). В Карелии (-0,3 балла) на пост главы республики был назначен Артур Парфенчиков, который достаточно хорошо погружен в местную проблематику и, вдобавок, понятен элитам. В остальных регионах (-0,5 баллов) руководителями стали «мало знакомые и понятные местным сообществам персоны», поэтому процесс «залечивания» последствий ротации будет носить более длительный характер.

 
Максим Решетников, губернатор Пермского края.

Новые главы, отмечают авторы рейтинга, «с разной скоростью погружаются в местную проблематику». «Наибольшую адаптацию к местной повестке дня продемонстрировали Артур Парфенчиков и Максим Решетников. Оба пока удачно пользуются эффектом замены в сравнении с малопопулярными предшественниками», — пишут они.  Алексей Цыденов в Бурятии «не воспринимается как укорененный игрок, но тоже удачно использует эффект усталости от предшественника». Николай Любимов в Рязанской области «действует в подчеркнуто диалоговом режиме» и сотрудничает с предшественником Олегом Ковалевым. Андрей Никитин, который теперь возглавляет Новгородскую область,  «наводит мосты с элитами по-другому: он участвует в мероприятиях с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым, конфликтовавшим с прежней властью.

Также Фонд отдельно оценил первые итоги работы новых глав, включая назначенных до февраля. С июля 2016 года по февраль 2017-го в стране сменилось 10 губернаторов. Авторы рейтинга отмечают, что все новые главы регионов — кроме врио губернатора Адыгеи Мурата Кумпилова — получают серьезную поддержку от федерального центра (для семерых из них политологи в докладе оценили ее как «высокую») и активно выступают в федеральных СМИ.

 
Встреча с губернаторами в Кремле.

При этом состоявшаяся после отставки губернаторов их встреча с Владимиром Путиным создала некоторую двусмысленность вокруг ротации и побудила Администрацию президента усилить продвижение изменений подходов к кадровой политике. Поэтому наряду с популяризацией тезисов о «технократах» и новом поколении управленцев (как правило, от 30 до 40 лет) было сообщено о новой процедуре отбора кандидатов на пост врио губернатора, проанонсирована разработка обобщающего ключевые параметры работы глав регионов рейтинга, а также продолжена работа по представлению в федеральных СМИ новых назначенцев. Эффективность этой работы, указывается в комментарии к рейтингу, пока носит ограниченный характер и в большей степени нацелена на повышение узнаваемости врио губернаторов местным населением и демонстрацию интереса к ним со стороны федеральных СМИ.

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