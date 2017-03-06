The Economist опубликовал материал о значении французских президентских выборов, которые пройдут в два раунда – 23 апреля и 7 марта. По мнению автора, эти выборы будут иметь резонанс далеко за пределами Франции.

К настоящему моменту политическая и экономическая жизнь Франции пришла в состояние стагнации. Франция стала символом государства, в которой десятилетиями практически ничего не менялось, а власть рутинным образом переходила от левых к правым и обратно исключительно внутри истеблишмента.

В этом году президентские выборы обещают стать гораздо более значимым событием, чем предшествующие. Представители мейнстримных партий (социалистов и республиканцев) рискуют выйти из игры по итогам первого раунда голосования. На политической арене устанавливается конкуренция между двумя кандидатами-аутсайдерами. С одной стороны, это Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии «Национальный фронт», которая долгое время считалась маргинальной. С другой стороны, это центрист Эммануэль Макрон, который только в прошлом году создал либеральное движение " En Marche!" (Вперед).

Эммануэль Макрон и его жена

Такая конфигурация, комментирует автор, отражает глобальную тенденцию. В современном мире противопоставление между правыми и левыми устаревает, и вместо него формируется новая оппозиция – между открытым и закрытым, прежде всего в применении к государственным границам. Победа одной или другой силы на выборах во Франции может привести либо к реанимации, либо к полному краху ЕС.

Революционный импульс, считает автор, происходит из недовольства избирателей тем, что правящий класс фактически замкнулся в себе и не реагирует на их потребности. Социалист Франсуа Олланд, нынешний президент Франции, даже не претендует на переизбрание по причине своей крайней непопулярности. Республиканцу Франсуа Фийону, который некоторое время был фаворитом гонки, теперь грозит следствие. Несмотря на это, он не выходит из игры, но его шансы на избрание существенно уменьшились.

Еще один источник недовольства – это состояние французской экономики, где четверть молодых французов не могут найти работу. Это сочетается с высокими налогами и жестким регулированием в сфере предпринимательства, из-за чего часть бизнесменов предпочитают создавать свои предприятия за границей. К этому также добавилась тревога, вызванная недавними терактами.

И Макрон, и Ле Пен выстраивают свои повестки, отталкиваясь от этой ситуации. При этом они предлагают противоположные диагнозы и способы лечения. Ле Пен обвиняет внешние факторы и обещает защитить французов от их воздействия. В частности, она противница глобализации, которую она считает угрозой для французов. Макрон, наоборот, считает, что для решения проблем Франции нужно больше открытости в плане торговли, конкуренции и иммиграции. По мнению Ле Пен, государство должно больше защищать права трудящихся. По мнению Макрона, защищать надо меньше, потому что это создает лишние проблемы.

Марин Ле Пен

Автор оговаривает, что ни одного из новых фаворитов нельзя в строгом смысле назвать политическим аутсайдером. Ле Пен всю жизнь занимается политикой. В ее случае изменился только ее статус относительно мейнстримных политиков. Макрон был министром экономике при Олланде, а его программа либерализации выглядит менее радикальной, чем то, что предлагает его оппонент Фийон. Тем не менее, оба воспринимаются как революционеры – прежде всего, из-за того, как они расставили акценты в своих повестках.