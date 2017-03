«Коммерсантъ» в статье «За Крымом тянется шельф "Новых проектов"» пишет, что подводные нефть и газ достались малоизвестной частной компании.

Давление Минфина на курс рубля уменьшится почти вдвое, утверждается в статье «Крепкий мартовский прогноз».

«Искатели привлечений»: розыск имущества экс-банкиров за рубежом потребовал взаимодействия АСВ с налоговиками.

Что стало причиной краха одного из главных финансовых институтов Татарстана Татфондбанка, РБК разбирает в статье «Республика теряет банк».

«Крым ближе к выборам»: Дату голосования за нового президента совместят с годовщиной присоединения Крыма.

«Минфин накопил валюту»: на закупку валюты в марте будет потрачено почти в два раза меньше средств.

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Михаил Тегин рассказал «Известиям» об облигациях для населения, внешнем долге и инвестициях в доверие россиян, интервью помещено под заголовком «Привлечение денег населения — самый дорогой заем для государства».

О визите спикера Совета Федерации в Египет можно прочитать в статье «Матвиенко: готовность к полетам в Египет — 90%».

«Размер дивидендов госкомпаний определят в индивидуальном порядке»: от методики Минфина — установить единую планку для всех — решено отказаться.

«Газета.ru»: «Госдума просит правительство обосновать». В Госдуме хотят получать формальную оценку своих инициатив от правительства.

Репортаж «Газеты.Ru» с освобожденных от ИГ иракских территорий в статье «Город пустой, кто его знает, что там происходит».

«Коллекционеры профессий»: рынок труда перестраивается под людей, владеющих множеством профессий.

The Economist: «Апокалипсис вчера. Уроки насилия и неравенства в разные эпохи» (Apocalypse then: The lessons of violence and inequality through the ages). Согласно историческому исследованию, только катастрофы приводят к сокращению неравенства.

«В шатком состоянии: У Индии двойная проблема баланса» (Off balance: India’s twin balance-sheet problem). Власти Индии констатируют высокие темпы экономического роста. При этом для страны в таком прогрессивном состоянии у Индии тревожные кредитные показатели.

Bloomberg: «Фийон сопротивляется давлению и не выходит из французской президентской гонки» (Fillon Resists Pressure to Leave French Presidential Race). Кандидат в президенты Фрнации Франсуа Фийон борется за то, чтобы остаться в игре, полагаясь на свой электорат, несмотря на то, что политические лидеры поддерживают его все меньше.

«Угроза торговле, исходящая от Трампа, может сплотить прочие страны, говорят европейские чиновники» (The Trump Trade Threat Could Unite the Rest of the World, EU Official Says). Президент США Дональд Трамп склоняется к протекционизму. Это может привести к тому, что азиатские, ближневосточные и латиноамериканские страны будут заинтересованы в формировании торговых союзов с ЕС.

The Wall Street Journal: «Белый дом попросит конгресс о расследовании в продолжение заявлений о прослушке» (White House to Ask Congress for Probe Amid Tap Claims). Американский Белый дом заявил, что он попросит конргесс провести "расследование потенциально политически мотивированных расследований".

«Китай подвергся давлению по торговой линии, но мощь Германии продолжает расти» (China Takes Heat on Trade, But Germany’s Power Continues to Grow). Китай пострадал от недовольства США по поводу нечестной торговли, однако вызвавшая у США аналогичное недовольство Германия продолжает наращивать прибыль от внешней торговли.