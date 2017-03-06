Авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников самбо и дзюдо. По словам гендиректора компании Андрея Калмыкова, это позволит не нанимать частных охранников и сохранить цены на билеты на прежнем уровне.

Про то, что «Победа» — слишком уж яркий представитель российского бизнеса, который вынужден даже обороняться от собственных клиентов, сказано уже много. Интереснее, почему бизнес «Победы» все-таки существует. Почему российские клиенты готовы жаловаться, но продолжать покупать билеты перевозчика? Почему продажи не зависят от репутации компании? Это же не проблемы «Победы», это лишь некоторые национальные особенности, которыми руководство авиакомпании успешно пользуется.

Хотя, конечно, обидно, когда работников компании учат бить клиентов в замкнутом пространстве авиалайнера.