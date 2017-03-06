Политик Алексей Навальный, который сейчас совершает турне по Уралу и Приволжскогому округу, предложил оппозиции организовать праймериз перед президентскими выборами, которые должны состояться в России в 2018 году. Об этом основатель Фонда борьбы с коррупцией заявил на пресс-конференции в Казани.

«Я считаю, что я (оппозицию) уже объединил. Я объединяю людей. Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — передает его слова «Интерфакс».

«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно, — добавил Навальный. — Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются».

Напомним, Алексей Навальный заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 13 декабря 2016 года. Однако 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела Навального приговорил его к пяти годам условно за хищение денег «Кировлеса». Согласно действующему законодательству это лишает Навального пассивного избирательного права — эту норму политик собирается оспорить в Конституционном суде, так как в Основном законе прописано лишь, что не имеют права избирать и быть избранными только те граждане, которые находятся по приговору суда в местах лишения свободы.

Алексей Навальный в Ленинском суде г. Кирова

Так что Навальный продолжает вести свою избирательную кампанию — сейчас он открывает предвыборные штабы в регионах страны. О своем отношении к праймериз он рассказал в Казани, там был открыт шестой штаб после Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и Уфы.

При этом праймериз российской оппозиции удается проводить с большим трудом — пока можно сказать, что каждый раз, когда на праймериз делалась серьезная ставка, это приводило к распаду коалиции, которая собиралась таким способом определить лидера или список кандидатов в депутаты. Последний пример — проведение праймериз перед выборами в Госдуму, когда на основе «Парнаса» правая оппозиция собиралась провести в Думу «демократическую коалицию». В итоге договоренности были нарушены, в том числе и командой Алексея Навального, коалиция распалась, праймериз, которые проводились через интернет, были скомпрометированы утечкой персональных данных, а «Парнас» на сентябрьских выборах получил 0,73% голосов.

В последние дни имя Навального на слуху благодаря опубликованному расследованию, в котором, как утверждает политик, вскрываются схемы владения премьер-министром Дмитрием Медведевым недвижимостью.

ФБК опубликовал расследование 2 марта. Утверждается, что Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Виноградник в Испании.

Такой вывод авторы расследования делают на основе данных из Росреестра, выписок из различных реестров юридических лиц, а также публикаций в СМИ и записях в социальных сетях. При этом представители ФБК утверждают, что настоящего владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат никому».

В частности, среди таких объектов ФБК называет недвижимость в поселке Знаменское неподалеку от Рублево-Успенского шоссе, усадьбу в Курской области, винодельню в итальянской Тоскане и ряд других объектов. Управляют имуществом Медведева, уверяют в ФБК, его друзья, однокурсники и доверенные лица, утверждается в расследовании.

В правительстве, естественно, отвергли все обвинения Навального. Опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о «резиденциях» Дмитрия Медведева носит ярко выраженный предвыборный характер, заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Также после публикации расследования ФБК некоторые обратили внимание на то, что похожая информация еще в середине февраля появилась в издании «Собеседник». Это позволило утверждать, что расследование Навального является лишь инструментом борьбы неких групп во власти.