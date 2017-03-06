История с российскими моряками с гражданского судна «BBC Caribbean», которые в феврале этого года попали в плен к нигерийским пиратам, закончилась хэппи-эндом. В прошедшее воскресенье стало известно, что пираты отпустили заложников, и они уже на пути домой. Семь россиян и один гражданин Украины сразу после освобождения связались с родными и отправились домой через Европу, сообщил уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай, передает РИА Новости. Буцай также сообщил, что моряки чувствуют себя хорошо.

Судно с российскими моряками было захвачено 5 февраля этого года, в тот день примерно в 200 километрах от острова Бонни в Гвинейском заливе пираты из Нигерии на моторной лодке открыли огонь по судну и взяли его на абордаж. Троим членам экипажа удалось избежать плена и затем вернуться в Севастополь: старший механик и старпом спрятались, когда судно подверглось нападению, а моряк-кадет оказался пиратам не интересен. Большая же часть экипажа была взята в заложники, их пираты отвезли в свой лагерь, где те пробыли целый месяц. Освобождением людей занималась немецкая компания Briese, которой принадлежит судно, полиция Германии, сотрудники посольств России и Украины в Нигерии, и после сложных переговоров со злоумышленниками удалось договориться. Буцай заметил, что это был один из самых коротких переговорных процессов.

Уже 4 марта вечером моряки оказались на свободе. После допроса о деталях произошедшего и осмотра медиками они отправились во Франкфурт, затем в Москву и уже оттуда — по домам. Размер выкупа не сообщается, по словам руководителя крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максима Нестера, этот вопрос решает судовладелец Briese Schiffahrt и страховая компания, так как все российские моряки были застрахованы. «Могут быть факты, которые повлияют на сумму выкупа, как в большую, так и в меньшую сторону. Могут какие-то влиятельные политические лидеры в Нигерии выступить в защиту наших моряков. С ними также ведутся переговоры. Их вообще могут отпустить без выкупа или выкуп будет минимальным»,— приводит его слова агентство.

Освобожденные моряки доставлены на военный корабль.

Для этого региона такие события не редкость. В последние годы Гвинейский залив считается едва ли не самым опасным местом для мореплавателей, об этом предупреждают правозащитные организации. Даже сомалийские пираты у восточного берега Африки уже не столь опасны для коммерческих судов, как раньше, и это заслуга военно-морских сил. В 2015 году пираты Сомали не захватили вообще ни одного судна.

Новости о том, что пираты похищают суда и людей в Гвинейском заливе, а затем выдают их за выкуп, появляются регулярно. Так, например, в конце декабря из пиратского плена были освобождены трое моряков из России, которые были захвачены по аналогичной схеме в конце ноября.

Годом ранее, 23 февраля, в том же регионе пираты захватили экипаж и судно французской компании MV Bourbon, которое обслуживает нефтяные месторождения. К спасению подключились военные Нигерии, им удалось освободить большинство заложников, но пираты все же захватили двоих. Один из них — россиянин Иван Рудный, который тоже пробыл в плену месяц и 25 марта был освобожден.​

Возможно, пираты действовали по наводке. По мнению Максима Нестера, у них могут быть агенты и, следовательно, информация с портовой службы от тех, кто знает о трафике движения судна и его захода и выхода из порта. Такое мнение он высказывал еще в феврале, Нестер также сообщал, что моряки были захвачены пиратской группировкой, чья преступная деятельность не ограничивается одними только захватами судов. По его словам, эти пираты в самой Нигерии похищают представителей международных и европейских нефтяных и транспортных компаний, а также других структур — тех, за кого могут получить выкуп.

Спецназ готовит захват судна.

Также, особенно во времена высоких цен на нефть, пираты не редко промышляли захватом нефтяных танкеров, но когда стоимость углеводородов обвалилась практически вдвое, их интерес притупился. Хотя несколько дней назад стало известно о том, что ливийские пираты захватили нефтяной танкер под турецким флагом и взяли в плен 11 членов экипажа. Сообщалось, что арендатор танкера задолжал порту около полумиллиона долларов за приобретенную ранее нефть, и пираты требовали полного погашения этого долга.