Новость дня

Синоптики обещают аномальное потепление в Центральной России, Сибири и на юге Урала. Тепло придет в эти регионы 7 марта и продержится больше недели. Ожидается, что температура днем будет повышаться до плюс 8–10 градусов, что на 6–8 градусов выше нормы.

​При этом плюсовые температуры приведут к тому, что аномальные запасы снежного покрова, которые сейчас фиксируются в горной местности на юге Урала, начнут активно таять уже во второй половине марта.

Из-за потепления ожидается наступление активной фазы весеннего половодья, в связи с чем группировка МЧС России с завтрашнего дня переходит на режим постоянной готовности. Наиболее реальна угроза половодья в четырех из восьми федеральных округов: в Южном, Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном.

Антиновость дня

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали организованную группу наркодилеров, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков на территории Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей.

Группа продавала наркотики бесконтактным способом через Интернет, путем оборудования оптовых тайников-закладок для розничных сбытчиков.

Всего стражами порядка в регионах было задержано семь предполагаемых участников организованной группы - жители Волгоградской, Саратовской, Воронежской и Курской областей. Из незаконного оборота изъято более 14 кг синтетических наркотических средств, что составляет примерно 100 тысяч разовых доз.

Непонятная новость дня

В Петербурге судебные приставы арестовали четверть миллиона бутылок элитной водки, принадлежащей ООО «Группа Ладога». Обеспечительный арест на имущество компании наложил арбитражный суд в рамках дела по неуплате налогов. Сумма задолженности предприятия перед налоговой службой составляет более 727 млн рублей.

В итоге судебные приставы арестовали оборудование компании, а также 248 646 бутылок элитного алкоголя. При этом имущество оставлено на хранение генеральному директору компании ООО «Группа Ладога», которого предупредили об уголовной ответственности.

После вступления в силу решения суда предприятие сможет или добровольно его исполнить, или арестованное имущество будет изъято и реализовано в счет погашения долга.

Ассорти

В Краснодарском крае по 31 мая запрещены любительская и спортивная рыбная ловля в водоемах Азово-Черноморского бассейна. Весенний запрет на вылов морских биоресурсов введен Распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева на период, когда промысловые породы рыб начинают активную миграцию к местам нереста.

Ограничения будут действовать в азовских лиманах Краснодарского края на территории Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов. Нарушителей ждут крупные штрафы или уголовная ответственность.

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В Тамбове депутаты гордумы выбрали нового главу города. Им стал бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Чеботарев.

Изначально на должность градоначальника претендовали восемь человек, однако конкурс смогли пройти только два кандидата. В ходе голосования конкурент Чеботарева, лидер местного отделения «Молодой гвардии» Иван Иванов не получил ни одного голоса. За Чеботарева проголосовали 25 депутатов, четверо высказались против.

Предыдущий глава Тамбова Юрий Рогатнев подал в отставку в ноябре 2016 года после того, как ФСБ передала в Следственный комитет компрометирующие его материалы.

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В Тобольск (Тюменская область) привезли верблюдов и искусственный снег – здесь начались съемки художественного фильма «Тобол». Фильм снимается по одноименному роману писателя Алексея Иванова о первом губернаторе Сибири князе М.Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

И-за резкого потепления и возможного таяния снега съемки пришлось начать на десять дней раньше запланированного. Но на всякий случай на съемочную площадку привезли дополнительно два грузовика с искусственным снегом.