В Крыму произошло чудо: замироточил бюст императора Николая Второго, установленный в Симферополе у входа в часовню Святых царственных мучеников, возле прокуратуры Крыма. Об этом в эфире «Царьград ТВ» заявила 3 марта депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший главный прокурор Крыма.

По ее словам, это случилось утром в день съемки передачи, но люди уже приходят к часовне с больными детьми, чтобы те могли приложиться к бюсту и исцелиться от болезней. Депутат пояснила, что считает: император Николай Второй помогает людям, ведь он и его семья «погибли для того, чтобы мы сделали Росисю процветающей и великой».

Поклонская и ранее не скрывала своего особого отношения к последнему российскому императору, расстрелянному вместе с семьей (женой и пятью детьми) большевиками в 1918 году. Участвуя в акции «Бессмертный полк» в мае 2016 года она, например, вместо портрета погибших на Великой Отечественной войне близких несла образ Николая Второго. Теперь же она сочла нужным рассказать о том, что узнала от знакомых, оставшихся в Крыму.

Напомним, император Николай Второй и его семья были причислены Русской православной церковью к лику новомученников и исповедников российских в 2000 году. Однако РПЦ не стала комментировать утверждение депутата о мироточении бюста.

Часовня рядом с бюстом Николая II в Симферополе / mevamevo.livejournal.com / Павел Mevo Можаев

Зато на пользователей социальных сетей слова Поклонской произвели сильное впечатление, правда, главным образом негативное. Преобладающей реакций стало недоумение, неприятное удивление и смех. Многие выражают сомнение в ее образованности, уме и даже адекватности. Немало и тех, кто полагает, что среди депутатов Госдумы достаточно людей сходного уровня и интеллектуальных качеств. А кое-что даже считает, будто мимика и интонация говорят о том, что Поклонская притворяется и сама не верит в то, что говорит.

«Весеннее обострение», «Вот зачем они народ троллят?», «Сюрреализм чистейшей воды», «Из серии «Очевидное невероятное»», «Так это утренняя роса, как минимум. Или птичка меткая была», «Было бы смешно, когда бы не было так грустно», «Это выше моего понимания», «Такая милая – и такая сумасшедшая», «А сколько там еще депутатов, которые молча переносят свою болезнь», – подобного рода высказывания встречаются чаще всего.

Более развернутых комментариев тоже достаточно.

«Ну, дожили мы до времен, где бюст Николая второго мироточит. Может, доживем и до времени, где мощи Ленина заблагоухают? А что? Чем черт не шутит?», – размышляет историк Татьяна Йенсен. «Поклонская теперь на "Бессмертный полк" потащит не икону, а бюст императора», – иронизирует Кирилл Шулика, политик, представитель российской партии «Демократический выбор», популярный блогер.

«"Замироточил"... Да рядом бюст Ленина поставить из того же материала – тоже "замироточит"! Она хоть знает, что такое "мироточение"? Бесят депутаты-мракобесы. <…> Вдохновитель массовых убийств стал "святым" и "замироточил". Это же курам на смех! Только мне не смешно. Что-то на видео не видно толп больных и страждущих. Наверно, не всем религия мозги затуманила.

Жаль, что Поклонская не знает, что факт "мироточения" и любого другого чуда должна проверять церковь. Если не будет подтверждения – Поклонская фантазировала и мела языком, пустомеля», – возмущается пользователь Михаил Пивоваров из Москвы, посмотревший сюжет телеканала «Звезда» с репортажем от часовни и бюста Николая Второго.

«"Сегодня утром бюст Николая II, государя нашего…" Да!? А по Конституции РФ у нас нет государя, а власть исходит от народа. У прокурора и депутата с законом не лады или с головой?», – выражает раздражение пользователь Борис Захаров. «И задумайтесь о другом. Депутат занимается самой настоящей х***й! И получает при этом за 400 тыс. руб. в месяц! Вместо того чтобы представлять и защищать интересы населения, она там бюст "облизывает"! Она должна свободу и демократию защищать, а она монарха прославляет и мракобесие разводит!», – негодует он.

Наталья Поклонская - депутат Госдумы

«Действительно, единственный (имхо) интересный момент в этой истории – как меняется лицо ведущей, когда она понимает, что сейчас скажет Поклонская. Это очень смешно, конечно – и отражает уровень поддержки. А "настоящих буйных мало", конечно», – резюмирует пользователь Михаил Хургес, директор компании LETO из Москвы.

«Оставили бы её в покое. Вот, честно, мне ее даже жалко. Не, я нисколько не стебусь – мне реально её жаль. Да, Поклонская очень глупый человек, она даже не понимает, как убого она выглядит со своими выходками, высказываниями. Ну и пусть в Госдуре сидит тихонько и кнопкодавством занимается. Не тащите вы её на экраны, на газетные страницы, не делайте её объектом насмешек. Не по-людски это», – считает Алексей Сафонов, частнопрактикующий юрист из Москвы.

Многие российские пользователи Facebook вспоминают приказ Петра Перового «чтобы Богородицы отныне не плакали», и отмечают, что пока за мироточивые иконы грозило наказание, сообщений о такого рода чудесах не было.

Кстати говоря, пользователи соцсетей из Украины также не оставили новость без внимания.

«Наталья Владимировна Поклонская засвидетельствовала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил.

Всякий раз, когда вам на глаза будут попадаться заявления этой женщины с незамутненным сознанием, вспоминайте, что это бывший работник центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины», – пишет Леонид Швец, заместитель главного редактора "Газеты по-киевски".

«Некоторые наши военные прокуроры не отстают, апеллируют к постной неделе при общении с журналистами», – откликается на его слова пользователь Виктория Лещинка из Киева. «Это наше биологическое оружие», – шутит пользователь Елена Тихонова, читатель блога Леонида Швеца. «Вот это я понимаю – Украина отомстила, всучив эту курицу России», – поддерживает ее Вадим Орачевский, частный предприниматель из Мариуполя.

Между тем на новость о мироточении чугунного бюста Николая Второго отозвались, по данным СМИ, и другие памятники. Как сообщил в интервью 47news глава администрации города Светогорск Выборгского района Ленобласти Сергей Давыдов, в Выборге вслед за Крымом замироточил памятник Ленину. По словам Давыдова, обнаружил это он сам, проходя памятника и осознав, что это не следы дождя.

Добавим, что на заявление Поклонской отреагировали члены «Национального комитета+60», организации, основанной в 2012 году (как заявлялось – для празднования 60-летия президента России Владимира Путина, однако и после его 60-летия она продолжила существовать). Они обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением отправить депутата Поклонскую на «Евровидение».

«С богословской точки зрения, если происходит мироточение по Промыслу Божиему, то Господь ниспосылает людям особое знамение! Поскольку чудо произошло у здания прокуратуры, то очевидно, что Перст Божий ясно указал на Наталью Поклонскую!

По нашему глубокому убеждению, именно она должен представлять Великую Россию в православном Киеве, где конкурс стартует в сакральном Софийском соборе! Слава Богу, опыта в музицировании у экс-прокурора предостаточно, а мировая слава и симпатия даст дополнительные очки!» – приводит деловое агентство «Диалог» это своеобразное обращение.

По мнению его авторов, «в преддверии судьбоносных выборов» президента России «архиважно» победить на музыкальном конкурсе, с тем чтобы в 2018 году «Евровидение» прошло в России – в качестве подарка на юбилей президенту Путину.