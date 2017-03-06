Топ новостей 6 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд отменил приговор осужденной за репост воспитательнице Евгении Чудновец, появились данные о гибели еще двоих российских военных в Сирии, Международный суд ООН начал рассмотрение иска Украины к России.

Отмену обвинительного приговора по делу воспитательницы Евгении Чудновец «можно только приветствовать», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло».

Тайна совещательной комнаты незыблема. Поэтому наши судьи понятия не имеют, как в Кремле принимают те решения, которые они озвучивают. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 6 марта 2017 г.

При освобождении сирийской Пальмиры от запрещенного в России ИГ погиб российский военнослужащий Артем Горбунов. Судя по записи супруги военного «ВКонтакте», ее муж погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду.

Будет ли третье освобождение Пальмиры? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 марта 2017 г.

Могила военнослужащего погибшего в Сирии

В Озерске Челябинской области прошли похороны российского военнослужащего Ивана Слышкина, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии. Слышкину было 23 года, он был контрактником. В Сирию молодой человек вызвался, по данным издания, чтобы заработать денег на свадьбу.

Международный суд ООН, заседающий в Гааге, начал рассматривать иск, поданный Украиной к России. Украина обвиняет Россию в финансировании терроризма и в расовой дискриминации. По мнению украинской стороны, РФ причастна к обстрелам гражданского населения в Мариуполе, Харькове и Краматорске.

Поясняющий текст к изображению

На начавшемся 6 марта в суде Южно-Сахалинска процессе экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отказался признать свою вину по предъявленным ему обвинениям. «По ряду эпизодов я даже не знаю людей, о которых говорила прокуратура. По восьми из девяти эпизодам следствие меня не допрашивало ни как обвиняемого, ни как свидетеля, - заявил Хорошавин. «Мне непонятно, где вещественные доказательства? Где деньги? А был ли мальчик? Почему их нет в списке вещественных доказательств? Как не было и ручки за 36 миллионов», — добавил подсудимый.

Снос хрущевки / wikipedia.org

Помимо пятиэтажек, которые пойдут под снос по программе расселения ветхого жилья в Москве, снести могут и некоторые девятиэтажки, если они окажутся в том же квартале. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в мэрии. Журналисты насчитали в Москве 560 кварталов со старыми пятиэтажками. Принцип расселения и сноса этого жилья будет именно поквартальный, отметил сотрудник мэрии: «Если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести».

Ассоциация кабельного телевидения России направила письма в Минкомсвязи и Госдуму, посвященные последствиям исполнения норм «пакета Яровой». В нем говорится, что около 30% домохозяйств получают телеканалы через малых операторов, в частности, через тех, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов.

В.Терешкова и В.Путин

Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом, ныне депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Путин поздравил Терешкову с 80-летием и наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Кроме того глава государства подарил ей скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой». «Чайка» — это позывной Терешковой во время полета в космос.

Неизвестные замуровали монтажной пеной двери дома в Нижнем Новгороде, где сегодня открывается избирательный штаб Алексея Навального. Об этом рассказала глава штаба Анна Степанова. «Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили», — отметила она.

По поводу кампании Навального власть исходит пеной. Местами монтажной. https://t.co/uxOlMuThka — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 6 марта 2017 г.

Владелец «Русснефти», Бинбанка и других активов Михаил Гуцериев стал соавтором гимна к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Еще одним автором песни стал певец и продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Песню исполняют Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов. Съемки клипа на нее состоялись на стадионе «Фишт» в Сочи.