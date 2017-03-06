Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что по его инициативе велась противозаконная прослушка телефонных разговоров в Башне Трампа (Трамп-тауэре), которая была нью-йоркским предвыборным и деловым штабом Трампа.

The Economist пытается проинтерпретировать ситуацию, в которой американский президент вдруг обвинил своего предшественника в действиях, сопоставимых с уотрегейтской историей. Также он диагностировал в действиях Обамы «маккартизм». По мнению автора, у этих высказываний может быть несколько интерпретаций.

Первая интерпретация состоит в том, что обвинения Трампа небезосновательны, то есть Обама и его администрация действительно незаконно следили за номинантом одной из главных политических партий. Непосредственным поводом к обвинениям, как считается, стала передача консерватора Марка Левина, который 2 марта заявил в эфире, что в 2016 и 2017 гг. была серия сообщений в СМИ о том, что федеральные спецслужбы пытались получить ордер на наблюдение за Трампом и несколькими его советниками. Цель якобы была, среди прочего, в том, чтобы выявить связи с Россией. Такой ордер получить очень трудно, потому что для этого надо доказать, что потенциальный объект наблюдения с высокой вероятностью – агент иностранной державы.

Аппартаменты Д.Трампа

Левин назвал это тактикой полицейского государства и призвал конгресс расследовать этот «негласный переворот», произведенный администрацией Обамы, вместо того чтобы заниматься охотой на ведьм, разыскивая признаки российского вмешательства в американские выборы. Этот эфир позднее задокументировал ресурс Breibart News, бывший руководитель которого Стивен Бэннон сейчас занимает пост главного стратега в администрации Трампа.

Вторая интерпретация тоже предполагает обоснованность обвинений и состоит в том, что за Трампом следило ФБР или иная разведслужба. Это плохо, потому что, согласно компетентным источникам, никаких ордеров, разрешающих наблюдение над Башней Трампа, не выпускалось, то есть в таком случае слежка была нелегальной. Третья интерпретация заключается том, что обвинения Трампа безосновательны, а их единственная цель – взбудоражить его сторонников и насолить оппонентам, после того как его администрация опять столкнулась с обвинениями в контактах с Россией. В последнем случае обвиняли генпрокурора Джеффа Сешнса.

Все эти интерпретации кажутся автору удручающими, но главная проблема в том, что они остаются интерпретациями, не дающими определенности. Фактически известно только то, что Трамп во время предвыборной гонки регулярно вступал в конфронтацию со своей партией и дружелюбно высказывался о российском президенте Владимире Путине. Последнее частично было вызвано тем, что о нем, в свою очередь, дружелюбно высказывался Путин, а частично тем, что Трамп позиционировал Россию как партнера США в противостоянии экстремистам сирийской войне.

Из масштабов этой неопределенности и признаков конфронтации между двумя американскими политическими лагерями автор делает вывод, что американская демократия находится в серьезном кризисе.

Глава ФБР Джеймс Коми

NY Times пишет, что глава ФБР Джеймс Коми попросил министерство юстиции публично опровергнуть обвинения Трампа. По его словам, обвинения предвзяты и ложны. Министерство просьбу не удовлетворило. ФБР заинтересовано в опровержении, потому что такие обвинения подразумевают его причастность к правонарушениям. В то же время такой призыв со стороны главы ФБР – это серьезный выпад в адрес Трампа, потому что он фактически ставит под сомнение правдивость высказываний президента. Иными словами, имеет место очередной виток конфронтации между президентом США и американскими спецслужбами.