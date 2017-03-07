Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 марта 2017, вторник, 14:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Потерю здоровья после ДТП оценили в деньгах
Выпускные экзамены в школах России стартуют 23 марта
Аттестаты и дипломы сотрут из памяти через 25 лет
Минтранс подготовил правила для пилотов БПЛА
Петербурженка попала в реанимацию, перебрав успокоительного после смерти кошки
Лыжный центр в Демино будет расширен
Иркутскстат: жительницы Приангарья чаще мужчин получают высшее образование и чуть реже – руководящие должности
Губернатор ЕАО Александр Левинталь поздравил женщин с 8 Марта с гитарой в руках
Ёхор, подарки от Сагаан Убгэна и Шагай наадан – для юных иркутян 12 марта проведут Сагаалган
В Иркутске евреи отметят Пурим костюмированной вечеринкой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
07 марта 2017, 09:00
банковский сектор Дональд Трамп Евросоюз инфляция малый бизнес мигранты пенсионная реформа приватизация США Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 7 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Экономика наносит ответный удар» пишет, что инфляция снижается даже быстрее ожиданий ЦБ.

«Самозанятых подвели под статью»: Минюст определился со статусом самостоятельных работников.

О том, зачем некрупным НПФ предлагают упростить регулирование написано в статье «Пенсия малых форм».

РБК в статье «Грипп ушел в забой» пытается рассказать, приведет ли вспышка птичьего гриппа в Подмосковье к дефициту курятины.

«Банки не признали ДНР и ЛНР»: Финансовые организации не готовы обслуживать жителей самопровозглашенных республик.

Рейтинг 50 самых популярных франшиз 2016 года РБК публикует под заголовком «Бренды под копирку».

«Известия»: «Роспотребнадзор готовит женщинам светлое будущее». Матери смогут кормить грудничков на работе, а беременные — трудиться при естественном освещении.

«МЭР изменит технологию приватизации»: банкам-агентам предъявят новые требования для участия в сделках по продаже госимущества.

«Каждый десятый укрылся в тени»: Счетная палата и министерство труда подсчитали, что от 14,4 млн до 15 млн трудоспособных россиян не платят налогов и не делают отчислений в Пенсионный фонд.

О том, почему Дональда Туска поддержали лидеры крупнейших стран Евросоюза, «Газета.ru» пишет в статье «Европейский союз может разрушиться».

«Полвека с двумя выходными»: 50 лет назад в Советском Союзе была утверждена пятидневная рабочая неделя.

«Донбасс дал угля России»: ЛНР и ДНР перенаправили торговлю углем из Украины в Россию.

The Economist: «Карл Великий. Пожалуй, Британии будет нелегко избежать Европейского суда» (Charlemagne: Britain may find it hard to escape the European Court of Justice). Для любых торговых отношений требуется посредничество.

«The Economist объясняет: как заставить роботов сделать свой вклад» (The Economist explains: How to make robots pay their fair share). Материал о трудностях взимания налогов при автоматизации производства.

Bloomberg: «Трамп пересмотрел ограничения на въезд и исключил из них иракцев» (Trump Revises Travel Ban to Exempt Iraqis). Президент США Дональд Трамп подписал приказ, ограничивающий въезд в США людям из шести преимущественно мусульманских стран.

«Диаграмма показала, что именно, согласно Goldman, сможет осуществить Трамп» (One Chart Shows What Goldman Expects Trump to Accomplish). Президент США Дональд Трамп сделал много заявлений, воодушевивших инвесторов, однако аналитика Goldman Sacks показывает, что его основной повесткой в этом финансовом году будет работа по замещению акта о доступном медицинском страховании.

The Wall Street Journal: «Peugeot купит европейские брэнды GM" (Peugeot to Buy GM’s European Brands). Корпорация General Motors согласилась продать свои европейские брэнды Opel и Vauxhall французской компании Peugeot. Таким образом, она уходит из неприбыльного региона.

«Трамп подписал новый указ, ограничивающий въезд в США» (Trump Signs New Order Restricting Travel to the U.S.). В новом указе есть оговорка о том, что ограничения не распространяются на тех, у кого уже есть виза, дающая право на въезд в США.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
Владимир Путин
Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
Заседание Совета Безопасности ООН
Россия перевела в бюджет ООН ежегодный взнос в 78 млн долларов
Международный центр Рериха / Copyright (c) 1996-2017 Museum.ru
В центре Рерихов силовики изъяли около 200 экспонатов
ФСИН России
Офицер ФСИН умер после организованного коллегой покушения
13:55 Медведев напомнил Белоруссии о льготной цене на газ
13:53 Во французских Альпах лавиной накрыло более десяти человек
13:41 Песков ушел от ответа о помиловании Севастиди
13:30 Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
13:20 В центре Рерихов силовики изъяли около 200 экспонатов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ольга Ладыженская
Ольга Александровна Ладыженская
7 марта 1922 года родилась выдающийся математик Ольга Ладыженская
13:17 В Сингапуре желтые такси оказались безопаснее синих
13:14 LinkedIn не смог договориться о разблокировке в РФ
13:02 Чудновец потребует компенсации морального вреда за нахождение в колонии и СИЗО
12:56 Жириновский предложил Путину переехать из Кремля
12:43 Медведев поручил подумать о применении технологии блокчейн в госуправлении
12:35 Минюст определил статус репетиторов и фрилансеров
12:16 Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин
12:16 В янтаре нашли жука-опылителя
11:58 В Совфеде пообещали «разобраться» с размещением ПРО США в Южной Корее
11:55 Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
11:41 Офицер ФСИН умер после организованного коллегой покушения
11:36 Кабмин может отказаться от идеи платить главам госкомпаний в зависимости от эффективности
11:24 В центре Рерихов в Москве начался обыск
11:12 СКР назвал причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У» командира
11:08 Российские банки отказались обслуживать владельцев паспортов ЛНР и ДНР
10:53 Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма
10:39 В правительстве подсчитали число «тунеядцев»
10:26 Правительство предложило Яровой доработать ее законопроект о «группах смерти»
10:06 Кремль дал губернаторам задание творчески подойти к 8 Марта
09:46 КНДР и Малайзия ввели против граждан друг друга запрет на выезд из страны
09:43 США развернут THAAD в Южной Корее после пусков КНДР
09:24 Песков рассказал о вреде «истерии» США в отношении РФ
09:16 Россия перевела в бюджет ООН ежегодный взнос в 78 млн долларов
09:06 Закон о российской нации получит новое название из-за неготовности общества
06.03 21:51 СМИ связали самарского прокурора Букреева со скандалами вокруг ТОАЗа
06.03 20:55 Евгению Чудновец освободили из колонии
06.03 20:40 Правительство сократило срок перечисления маткапитала до 10 дней
06.03 20:26 Конюхов решил подняться в стратосферу с космодрома Восточный
06.03 20:08 Samsung зарегистрировала модель Galaxy X
06.03 19:47 Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ
06.03 19:47 Life сообщил о признаках иноагента у информагентства «Эха Москвы»
06.03 19:41 Еврокомиссия одобрила строительство «Росатомом» АЭС в Венгрии
06.03 19:21 Дуров опроверг доступ российских властей к архиву Telegram
06.03 19:08 Минобороны подтвердило гибель российского военного в Пальмире
06.03 19:02 ДНР и ЛНР начали поставлять уголь в Россию
06.03 18:48 СМИ анонсировали снятие запрета гражданам Ирака на въезд в США
06.03 18:39 Саакашвили заявил о желании стать одним из «отцов-основателей» новой Украины
06.03 18:28 МИД России отреагировал на новые испытания ракет КНДР
06.03 18:19 В Феодосии футбольный матч приняли за незаконный митинг
06.03 18:08 В Египте отпустили задержанного с «бомбой» россиянина
06.03 17:53 В Москве арестован экс-замкомандующий Внутренними войсками
06.03 17:48 Глава Россельхознадзора отказался ехать в Минск после угроз Лукашенко
06.03 17:37 Саратовский ученый опознал найденного под Самарой офтальмозавра
06.03 17:05 Треть опрошенных американцев назвали Россию серьезной угрозой для США
06.03 16:50 На Байконуре назвали сроки отказа России от украинских систем управления ракетами
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.