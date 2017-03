«Коммерсантъ» в статье «Экономика наносит ответный удар» пишет, что инфляция снижается даже быстрее ожиданий ЦБ.

«Самозанятых подвели под статью»: Минюст определился со статусом самостоятельных работников.

О том, зачем некрупным НПФ предлагают упростить регулирование написано в статье «Пенсия малых форм».

РБК в статье «Грипп ушел в забой» пытается рассказать, приведет ли вспышка птичьего гриппа в Подмосковье к дефициту курятины.

«Банки не признали ДНР и ЛНР»: Финансовые организации не готовы обслуживать жителей самопровозглашенных республик.

Рейтинг 50 самых популярных франшиз 2016 года РБК публикует под заголовком «Бренды под копирку».

«Известия»: «Роспотребнадзор готовит женщинам светлое будущее». Матери смогут кормить грудничков на работе, а беременные — трудиться при естественном освещении.

«МЭР изменит технологию приватизации»: банкам-агентам предъявят новые требования для участия в сделках по продаже госимущества.

«Каждый десятый укрылся в тени»: Счетная палата и министерство труда подсчитали, что от 14,4 млн до 15 млн трудоспособных россиян не платят налогов и не делают отчислений в Пенсионный фонд.

О том, почему Дональда Туска поддержали лидеры крупнейших стран Евросоюза, «Газета.ru» пишет в статье «Европейский союз может разрушиться».

«Полвека с двумя выходными»: 50 лет назад в Советском Союзе была утверждена пятидневная рабочая неделя.

«Донбасс дал угля России»: ЛНР и ДНР перенаправили торговлю углем из Украины в Россию.

The Economist: «Карл Великий. Пожалуй, Британии будет нелегко избежать Европейского суда» (Charlemagne: Britain may find it hard to escape the European Court of Justice). Для любых торговых отношений требуется посредничество.

«The Economist объясняет: как заставить роботов сделать свой вклад» (The Economist explains: How to make robots pay their fair share). Материал о трудностях взимания налогов при автоматизации производства.

Bloomberg: «Трамп пересмотрел ограничения на въезд и исключил из них иракцев» (Trump Revises Travel Ban to Exempt Iraqis). Президент США Дональд Трамп подписал приказ, ограничивающий въезд в США людям из шести преимущественно мусульманских стран.

«Диаграмма показала, что именно, согласно Goldman, сможет осуществить Трамп» (One Chart Shows What Goldman Expects Trump to Accomplish). Президент США Дональд Трамп сделал много заявлений, воодушевивших инвесторов, однако аналитика Goldman Sacks показывает, что его основной повесткой в этом финансовом году будет работа по замещению акта о доступном медицинском страховании.

The Wall Street Journal: «Peugeot купит европейские брэнды GM" (Peugeot to Buy GM’s European Brands). Корпорация General Motors согласилась продать свои европейские брэнды Opel и Vauxhall французской компании Peugeot. Таким образом, она уходит из неприбыльного региона.

«Трамп подписал новый указ, ограничивающий въезд в США» (Trump Signs New Order Restricting Travel to the U.S.). В новом указе есть оговорка о том, что ограничения не распространяются на тех, у кого уже есть виза, дающая право на въезд в США.