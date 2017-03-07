В Международном центре Рерихов, который занимает усадьбу Лопухиных в центре Москвы, прошли обыски и изъятия. Следственные действия сопровождал столичный ОМОН. По словам руководства Музея Рерихов — это структурное подразделение центра — уже изъяты более 200 произведений.

Положение Центра Рериха давно уже является шатким. В 2013 году была отозвана лицензия у «Мастер-банка», главой котрого Центр полностью финансировался. Около года назад, летом 2016 года, Минкульт попросил Генпрокуратуру проверить деятельность Центра на экстремизм. В самом Центре уверены, что все из-за усадьбы в центре столицы, которую организация занимает.

Теперь к Рериху пришел ОМОН. Удивляться этому, наверное, не стоит — скорее странно, что Центр дожил до 2017 года.