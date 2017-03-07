Администрация президента рекомендовала губернаторам проявить творческий подход в деле поздравления женщин с 8 марта. Об этом рассказали источники «Коммерсанта» в одном из региональных правительств. В итоге главы российских регионов буквально соревнуются в оригинальности.

Собеседник издания рассказал, что в качестве примера АП предложила губернаторам записать поздравления в стихотворной форме. Причем утверждалось, что «не только губернаторы так будут делать».

Дословно исполнил рекомендацию Москвы исполняющий обязанности гуернатора Кировской области Игорь Васильев. «У нас леса в России до небес/ И круче всех у нас дубы и клены/ В России все российское the best/ В России все родное просто клево», — говорится в первом четверостишии губернатора, которое он произнес 6 марта на мероприятии в кировском драмтеатре он.

Игорь Васильев исполняющий обязанности гуернатора Кировской области

Но многие подошли к заданию действительно творчески. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в съемках видеоролика в формате Mannequin Challenge, когда участники съемки замирают в самых неожиданных местах и позах, напоминая этим маникенов. В конце ролика Шанцев говорит, что «женщина — это загадка и тайна за семью печатями», но мужчины «готовы разгадывать вас каждый день». «Блистайте, очаровывайте и вдохновляйте», — желает губернатор в самом конце. «Нам хотелось уйти от обыденных поздравлений с цветами, поэтому выбран такой современный и популярный формат. По сценарию мужчины и женщины в суете готовятся к 8 Марта, и именно губернатор помогает им»,— рассказал пресс-секретарь губернатора Роман Скудняков.

В поздравлении женщинам главы Кубани Вениамина Кондратьева будет применяться технология дополненной реальности, сообщили «Коммерсанту» пресс-службе губернатора. 8 марта на площади у краевой администрации будет установлена фигура в виде восьмерки, возле которой женщины смогут сделать фото и распечатать его с автографом губернатора. На фото в руках у женщины будет изображен букет роз.

Букет роз / pixabay.com

В Севастополе 8 марта будет установлена 18-метровая открытка, на которой каждый прохожий сможет оставить свои поздравления для женщин. В полдень к акции планирует присоединиться временно исполняющий обязанности градоначальника Дмитрий Овсянников. Также он посетит роддом, где поздравит рожениц.

Впрочем, далеко не все губернаторы решились отойти от протокола. Так, назначенный недавно на пост главы Пермского края Максим Решетников посетит школу №17, в которой учился, а также поздравит женщин в рамках вечернего праздничного концерта в Перми. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже поздравил женщин-ветеранов во дворце «Авангард», а во вторник обратится к женщинам на концерте сводного детского хора области в Большом концертном зале. В Калининградской области врио губернатора Антон Алиханов в понедельник поздравил «заслуженных женщин области», а в среду «поздравит прекрасную половину кабинета министров». Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретится за чашкой чая с коллективом научного музея «Лабораториум», все сотрудницы которого — женщины. А на концерте областных творческих коллективов губернатор поздравит доярок, учителей, а также директоров школ.