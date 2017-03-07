Закон о российской нации, который создается по данному президентом в октябре 2016 года поручению, теперь будет называться законом о государственной национальной политике. В рабочей группе объясняют, что общество пока не готово к понятию единой нации.

О том, что рабочая группа по подготовке концепции законопроекта о российской нации решила переименовать его в закон «Об основах государственной национальной политики», сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя группы академика Валерия Тишкова.

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности», — объяснил решение рабочей группы Тишков. Он отметил, что это также вызвано тем, что «президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона».

По словам Тишкова, группа представит законопроект уже через месяц. Он пообещал, что в документе будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями. В закон также будут включены концепции мониторинга этноконфессиональных отношений в регионах страны, политики государства в отношении малых и коренных народов и принципы этнологической экспертизы законопроектов.

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В новой редакции российской нации могут посвятить отдельный раздел, добавил Тишков.

Напомним, 31 октября 2016 года на заседании совета по межнациональным отношениям экс-министр национальной политики Вячеслав Михайлов предложил Владимиру Путину переработать стратегию национальной политики в законопроект. Президент идею поддержал и дал поручение президиуму совета разработать проект закона до 1 августа.

«Хорошее предложение», — сказал Путин. «Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — заявил президент. Тогда Путин сказал, что в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России. «Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать — но только над этим нужно поработать тоже как следует», — сказал он.

Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года, в которой говорится, в частности, о «духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), необходимости «сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России» и «успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов», была утверждена президентом в 2012 году.

В марте 2015 года по поручению Путина в России было создано Федеральное агентство по делам национальностей. В его задачи входит реализация государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, «укрепление единства многонационального народа Российской Федерации», защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов страны, профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти и вражды.

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Интересно, что идею законопроекта о российской нации далеко не во всех регионах восприняли позитивно. В декабре 2016 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что такого законопроекта «в природе существовать не может», и «он не принят фактически ни в одном государстве мира», так как формирование нации — это «объективный исторический процесс».

Глава комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заметил, что для реализации национальной политики в России есть Конституция, стратегия, государственная национальная политика и другие «хорошие законы».