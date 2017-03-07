Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 марта 2017, вторник, 20:41
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Потерю здоровья после ДТП оценили в деньгах
Выпускные экзамены в школах России стартуют 23 марта
Аттестаты и дипломы сотрут из памяти через 25 лет
Минтранс подготовил правила для пилотов БПЛА
Петербурженка попала в реанимацию, перебрав успокоительного после смерти кошки
Лыжный центр в Демино будет расширен
Иркутскстат: жительницы Приангарья чаще мужчин получают высшее образование и чуть реже – руководящие должности
Губернатор ЕАО Александр Левинталь поздравил женщин с 8 Марта с гитарой в руках
Ёхор, подарки от Сагаан Убгэна и Шагай наадан – для юных иркутян 12 марта проведут Сагаалган
В Иркутске евреи отметят Пурим костюмированной вечеринкой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
07 марта 2017, 14:58
администрация президента выборы
Андрей Щербаков

Проект «70/70». Проблема повестки

Д.Медведев голосует на съезде Единой России
Д.Медведев голосует на съезде Единой России

Обозреватель «Полит.ру» Андрей Щербаков подвел итоги размышлений о проекте «70/70» и проблемах с его реализацией, коснувшись уже не технологической, а содержательной стороны и проблем повестки.

«К сожалению, я не сумел уложиться в три части, и приходится договаривать кое-что отдельно. Но в этом есть своя логика.

Первые три части нашего рассуждения были посвящены тому, возможно ли решить основные технологическое проблемы в рамках проекта «7070». Технологические, на что надо обратить особое внимание. И, если помните, мы пришли к выводу, что, несмотря на всю грандиозность, задача является решаемой. Она решаема не то чтобы просто, но все же понятно, как ее решать. Понятно, с какими стратами и как необходимо работать. И понятно, что при эффективном использовании административного ресурса администраторы выборов в состоянии добиться того результата, который им нужен.

Но это и естественно: невозможно представить себе ситуацию, когда приходит руководитель и говорит: «Сделайте мне 80% явки и 67,8% голосов за меня!». Так не бывает. Полагаю, что концепция «70/70», что и звучит хорошо, и хорошо продается, была придумана кем-нибудь из сотрудников команды Сергея Владиленовича Кириенко на основе анализа тех ресурсных возможностей, которые уже существуют.

Таким образом, про технологическую часть мы довольно подробно и, смею надеяться, убедительно рассказали в предшествующих частях рассуждения. Но наряду с технологической возможностью остается возможность и содержательная. Немного мы о ней уже говорили в конце третьей части рассуждений, когда вели речь об общественном договоре. Как мне представляется, это и есть ключевой элемент, вокруг которого и должна строиться и работа, и повестка.

Понятно, что глупо говорить администраторам, какую работу им следует проводить – им следует проводить ту работу, которая потребуется для достижения поставленных целей. Однако рано или поздно, как гласит русская пословица, отольются кошке мышкины слезки. И рано или поздно наряду с технологической стороной встанет идейное наполнение.

Это очень неплохо по-своему понимал предшествующий состав внутриполитического блока президентской администрации (иное дело, как именно они это интерпретировали). И это, как мне кажется, не очень хорошо пока зачастую понимается теми, как теперь любят говорить, «молодыми технократами», о которых мы ведем речь.

Проблем в этой связи так много, что сложно начать с какой-то одной. Но попробуем начать вот с чего. Содержанием оппозиционной борьбы с режимом в период пика этой борьбы в 2010-2012 гг была проблема коррупции. На этой проблеме возникло несколько репутаций (самая известная – у человека, имя которого мы называть не будем). На этой проблеме возникла определенная литература, на проблеме определенные движения – однако все эти литературы, репутации и все остальное носили характер не то чтобы кабинетный или интеллигентский, но, как теперь модно говорить, «беловоротничковый».

 
Марш протеста

«Белые воротнички» в силу каких-то понятных им обстоятельств были недовольны тем, насколько коррумпировано государство, в котором они живут. В общем, благородная идея. И, в общем, с точки зрения обычного здравого смысла эти люди были абсолютно правы. Однако чуть более подробное рассмотрение проблемы заставляет задавать и людям, и идеям, и движениям существенно больше вопросов, чем это может показаться нужным на первый взгляд. Поскольку общественный договор, а он не был пересмотрен в течение последнего времени, говорил практически вот о чем: «Мы вам даем государственную оболочку (обратите внимание, именно оболочку, потому что в полной мере государством это не было), где каждый получает свободу».

Свободу, прежде всего, – в обеспечении себя самого и построении мира вокруг себя самого. Это такая вполне капиталистическая лемма в духе правильно понимаемого Среднего Запада начала XIX века. Если говорить очень примитивно, приблизительно и огрубляюще, звучать это должно было так: «Вы не мешаете осваивать деньги нам, а мы сквозь пальцы следим, как действуете вы». И этот общественный договор дал стране очень много, поскольку позволил решить фактически все острые проблемы, которые стояли перед Россией в середине 1990-х годов.

Этот общественный договор фактически Россию спас. 

То, что происходит в течение последних нескольких лет, отчасти инспирировано «протестом образованных людей». На практике это вырождается в другую схему: «Вы про наши деньги забудьте, мы с ними сами разберемся, – а что касается вас, вот тут вы не смейте!»

Сложно говорить о том, хорошо это или плохо. С точки зрения традиционной морали, любое воровство не хорошо. С точки зрения морали того социума, в котором мы живем, все существенно сложнее. А с точки зрения социальных отношений это очень опасная позиция, которая может быть реализована только при сочетании определенных условий. А именно – при условии создания очень жесткого полицейского и вообще силового аппарата, который заточен не на отбор собственных доходов, а на контроль за доходами чужими. И, в известном смысле, некоторые тенденции последнего времени, которые мы видим, заставляют нас говорить, что избран этот самый путь.

А дальше начинаются вопросы. Вот я привык – может быть, неправильно, самонадеянно – пытаться понять, что происходит и что собираются делать. Но знаете, как говорят: какую партию мы ни строим, все время получается КПСС. То же самое и здесь: почти никогда в истории России не удавалось выстроить нечто принципиально новое. Однако реставрировать нечто прежнее удавалось довольно неплохо.

Означает ли это, что установка на строгость исполнения законов в антикоррупционной части вольно или невольно породит супермашину для подавления любых активностей? Я бы сказал, что с очень высокой вероятностью означает. Означает ли это, что мы можем как-то избежать подобных пагубных решений? Не знаю, не уверен. Поскольку не вижу социальной силы, не вижу драйвера, не вижу людей, которые способны такие проблемы решить.

Это не значит, что их нет – может быть, я просто искренне или пристрастно заблуждаюсь. Но на сегодняшний день я такого себе не представляю.

 
Система ГАС-Выборы

Таким образом, вновь входящий в свою должность президент оказывается в очень сложной по сути ситуации. И те самые 70% голосов пришедших на выборы, которые он получает, являются главным образом мандатом на некоторые действия. Может быть, на те действия, которые мы описали. Может быть, на те действия, про которые любит говорить часть нашей либерально-экономической общественности.

Что я имею в виду? Полтора года назад в руководстве Сбербанка любили говорить: подождите до 2018 года, и мы увидим экономический рост. И сейчас в околокремлевских кругах размышляют о так называемом «смелом сценарии». Этот «смелый сценарий», как я понимаю, предполагает некоторые серьезные подвижки на институциональном, содержательном и прочих уровнях. И это важно. И нельзя говорить о том, что прямо сразу оно все не получится – может быть, в какой-то степени и получится. Но надо понимать, в каких условиях мы все это будет осуществлять. Мы будем это осуществлять в условиях недостаточного или вообще отсутствующего кредита; в условиях сменяемой по нескольким направлениям элиты.

В направлении возрастном мы эту сменяемость уже видели, но сменяемость пойдет и немного по другому вектору, и об этом пока не говорят – а мне представляется, что это, возможно, ключевая история. Это история, следствием которой является вчерашнее назначение Сергея Иванова на должность в «АЛРОСА» и предшествовавшее этому назначение ряда детей высокопоставленных чиновников на ключевые экономические должности.

Сложно поверить в то, что представители истеблишмента-истеблишмента (я бы так и назвал это – в одно слово), самых близких к власти и, как следствие, самых богатых семей России, только-только занимающих ключевые позиции в бизнесе, окажутся способны к воспроизводству какой-либо модели кроме той, которую они знают. То есть, мы оказываемся лицом к лицу с очень серьезной проблемой, когда задачи, стоящие перед государством, идут в полном противоречии с задачами, стоящими перед частью элит, и элит не последних – а может, даже и ключевых для той политической системы, которая существует.

И точно так же, когда мы говорим о новом общественном договоре и той опасности, которая с этим сопряжена, можно заметить, что нет ничего более стабильного, правильного и содержательного, чем личные интересы людей. Вот Борису Николаевичу Ельцину, Царствие ему Небесное, в 1999 году необходимо было защитить свою семью, в том числе и в имущественной части. И он совершил эту операцию блестяще – он добился всех тех целей, которые перед собой ставил.

Точно так же и здесь. Мы имеем дело с очень серьезной историей, которая, может, и не станет содержанием четвертого президентского срока Владимира Владимировича Путина (а может быть, и станет), но уж точно станет содержанием следующего правления. Не говорю – следующего президента, потому что, опять-таки, может быть, и это будет Владимир Владимирович Путин. А именно – легитимизации семейного капитала и утверждения в социальном сознании его праведности. Это очень существенная задача, намного более существенная, в известном смысле, чем все то, что мы видели прежде.

При этом, обратите внимание, мы имеем дело с закрытыми внешними рынками. Если в ситуации до 2014 года можно было сняться с места и уехать, как в том анекдоте, в Баден-Баден и допоздна играть в рулетку (хотя тут я уже соединяю два анекдота, но ладно), то сейчас такой возможности не существует. Поэтому мы вынуждены рассматривать ситуацию, при которой, если не принимать во внимание каких-то серьезных социальных потрясений, мы вынуждены будем постоянно иметь дело с теми элитами и теми представителями элит, которые есть на сегодня.

Готова ли страна к такому испытанию, готовы ли люди принять такую редакцию преобразований, осуществляющихся с 1982 года, момента смерти Леонида Ильича Брежнева? Готовы ли они к тому, что страна (а точнее, уже государство) будет существовать по новым, в известном смысле прописанным перед всеми правилами – а на какую-то часть эти правила будут распространяться постольку-поскольку? Я прямо ответить не могу.

Конечно, вы скажете, что так обстоят дела во всех странах. Да, безусловно. Но наличие «старых денег» придает государству ту самую стабильность, которую мы так жаждем получить вот уже несколько десятилетий. А у русских «старые деньги», к сожалению или к счастью, находятся в совсем других местах. У кого в Лихтенштейне, у кого в Швеции, у кого в Парагвае, у кого в США.

Как будет решаться эта проблема и насколько быстро будут созданы условия для возвращения «старых денег» (прежде всего, денег, которые ушли из страны в начале ХХ века)? От того, насколько эффективно и быстро будет решаться эта проблема и будет ли она решаться вообще, в известном смысле зависит судьба нашего Отечества. И очень бы хотелось верить в то, что никакие проблемы, в том числе и проблемы повестки того самого 2018 года, не скажутся отрицательно на его существовании и благополучии», – сказал Андрей Щербаков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
Владимир Путин
Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
Василий Юрлин
Стало известно имя еще одного погибшего в Сирии бойца «ЧВК Вагнера»
Международный центр Рериха / Copyright (c) 1996-2017 Museum.ru
МВД подтвердило связь обысков в центре Рерихов с делом о мошенничестве
Михаил Ходорковский
Ходорковский перестанет возглавлять «Открытую Россию»
20:22 Госдума отказалась вводить наказание для чиновников за оскорбление граждан
20:04 В ЕС хотят обсудить роль России на Балканах
19:47 Ходорковский перестанет возглавлять «Открытую Россию»
19:43 WikiLeaks сообщил о публикации «крупнейшей утечки» данных из ЦРУ
19:41 Газпромбанк отказался выдавать кредиты по паспортам ДНР и ЛНР

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ольга Ладыженская
Ольга Александровна Ладыженская
7 марта 1922 года родилась выдающийся математик Ольга Ладыженская
19:18 В Омске Вечный огонь потушили из-за нехватки денег
19:06 Глава ЦИК поддержала перенос выборов на день присоединения Крыма
18:41 Дума отказалась обязывать глав госкомпаний декларировать доходы
18:25 Bloomberg сообщил о выходе России из самой затяжной рецессии
18:20 МВД подтвердило связь обысков в центре Рерихов с делом о мошенничестве
18:11 В Светогорске ФСБ задержала журналистов «Сноба»
17:47 Трамп снова высказался о захвате Крыма Россией
17:45 Источники сообщили о расколе в руководстве Узбекистана из-за реформ
17:27 Офицера ФСИН из Ленобласти могли заказать из-за конфликта по службе
17:10 Названа причина смерти Джорджа Майкла
17:05 WikiLeaks сообщила о срыве пресс-конференции Ассанжа из-за хакерской атаки
16:43 Сбербанк начал работать с паспортами ДНР и ЛНР
16:21 Обвиняемых в крушении Ту-134 в Карелии амнистировали
16:01 Роскомнадзор сообщил об отказе LinkedIn переносить данные в РФ
15:40 Комиссия РПЦ опровергла мироточение бюста Николая II
15:36 Стало известно имя еще одного погибшего в Сирии бойца «ЧВК Вагнера»
15:12 Госдума одобрила запрет на нелепые имена
15:05 Под зданием магазина во Флориде найдены скелеты испанских колонистов XVI века
14:58 Минкульт связал обыски в центре Рерихов с делом Мастер-банка
14:34 Песков рассказал о планах Путина на 8 Марта
14:21 Власти Санкт-Петербурга отказались пустить градозащитников на Марсово поле
13:55 Медведев напомнил Белоруссии о льготной цене на газ
13:53 Во французских Альпах лавиной накрыло более десяти человек
13:41 Песков ушел от ответа о помиловании Севастиди
13:30 Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
13:20 В центре Рерихов силовики изъяли около 200 экспонатов
13:17 В Сингапуре желтые такси оказались безопаснее синих
13:14 LinkedIn не смог договориться о разблокировке в РФ
13:02 Чудновец потребует компенсации морального вреда за нахождение в колонии и СИЗО
12:56 Жириновский предложил Путину переехать из Кремля
12:43 Медведев поручил подумать о применении технологии блокчейн в госуправлении
12:35 Минюст определил статус репетиторов и фрилансеров
12:16 Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин
12:16 В янтаре нашли жука-опылителя
11:58 В Совфеде пообещали «разобраться» с размещением ПРО США в Южной Корее
11:55 Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
11:41 Офицер ФСИН умер после организованного коллегой покушения
11:36 Кабмин может отказаться от идеи платить главам госкомпаний в зависимости от эффективности
11:24 В центре Рерихов в Москве начался обыск
11:12 СКР назвал причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У» командира
11:08 Российские банки отказались обслуживать владельцев паспортов ЛНР и ДНР
10:53 Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма
10:39 В правительстве подсчитали число «тунеядцев»
10:26 Правительство предложило Яровой доработать ее законопроект о «группах смерти»
10:06 Кремль дал губернаторам задание творчески подойти к 8 Марта
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.