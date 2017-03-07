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07 марта 2017, 16:28
визовый режим КНДР Малайзия
Алексей Макаркин

КНДР и Малайзия: конфликт эпох

Наджиб Разак премьер-министр Малайзии
Наджиб Разак премьер-министр Малайзии
kremlin.ru

Отношения КНДР и Малайзии резко обострились: Пхеньян запретил малазийцам выезд из страны. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал немедленно освободить граждан его страны.

Обострение отношений между странами политологи отмечали среди главных международных событий еще прошедшей недели, когда Малайзия ввела для КНДР визовый режим. Теперь же ситуация получила дальнейшее развитие.

«Это мерзкое деяние, из-за которого фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», – приводит информационное агентство Reuters слова малайзийского премьера. Оно также сообщило, что премьер созвал экстренное заседание Совета безопасности страны и распорядился, чтобы полиция предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, в настоящее время  оцеплено. А посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль, еще 4 марта объявленный малайзийскими властями персоной нон грата, покинул страну.

Напомним, власти КНДР, запрещая выезд из страны сотрудникам посольства Малайзии, уточнили: запрет будет действовать до «вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии». Речь идет гражданине, имевшем при себе паспорт на имя Ким Чхоля и скончавшемся 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура.

Смерть была насильственной: на коже погибшего нашли следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея утверждает, что под именем Ким Чхоля путешествовал и был убит Ким Чен Нам, брат правителя Северной Кореи Ким Чен Ына. США считает так же, Пхеньян этого не признает.

По подозрению в причастности к убийству «Ким Чхоля» были арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (или Вьетнама, как утверждает ряд СМИ) и гражданка Индонезии. Кроме того, еще четверо граждан КНДР объявлены в розыск.

 
Книга Ким Чон Нама

Происходящее сейчас между КНДР и Малайзией объясняется тем, что руководство этих стран действуют по правилам жизни разных эпох. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«В конфликте КНДР и Малайзии произошло следующее: эти страны действуют, условно говоря, в разных эпохах. То есть, у них совершенно разные правила игры. У КНДР позиция четкая, она восходит к Средневековью. Вот к каким его практикам: если сакральный государь, представитель правящей династии, решил избавиться от своего близкого родственника, который может представлять для него опасность (а по средневековым понятиям, если родственник представляет опасность для него, то представляет ее и для всей страны, так как правительств персонифицирует собой страну), то его можно уничтожить любыми доступными средствами.

В частности, можно отравить. Можно прислать к другому двору, где этого человека терпят, не задерживают или где он находится проездом, направляясь из одной страны в другую, – так вот, можно прислать туда людей, и они, как говорится, решат проблему.

А Малайзия живет уже в другой эпохе, где обращается внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела. На то, что это убийство, к тому же, было совершено общеопасным средством; на то, что применялись отравляющие вещества, которые могли привести к катастрофе: если бы что-то пошло не так, это могло бы затронуть огромное количество людей. Малайзия уже живет в глобальном мире, в том, где если ты совершил преступление по приказу своего государя, то тебя можно преследовать. И можно очень легко установить, через какие страны ты проехал, чтобы вернуться на родину, под крыло своего правителя – все это устанавливается очень быстро, в кратчайшие сроки.

То есть, если в Средневековье можно было отравить человека и исчезнуть так, что тебя уже больше не отыщут на территории твоего государя, то сейчас все видно, все прозрачно. Все маршруты возможно проследить. 

Словом, это именно правила двух разных эпох. И когда Малайзия предъявила требования к Северной Корее, та попросту искренне не поняла, почему Малайзия фактически оскорбляет ее правителя, ее государя.

И пошел обмен ударами: Малайзия требует отъезда северокорейского посла – посол уезжать не хочет. Зачем ему уезжать? Он на своей территории находится – ведь посольство является территорией страны, которую представляет. Начинается «война нервов». Наконец, посол уезжает (все-таки не уехать, наверно, было невозможно), но в ответ северокорейский правитель начинает преследование граждан Малайзии, которым не повезло оказаться на территории КНДР.

То есть, это действительно что-то из совершенно другой жизни, непривычной для нас.

Что же в результате? В первую очередь возникает вопрос, как относиться к такому режиму.

 
КНДР, подготовка к параду.

С одной стороны, КНДР – это страна, которая является участником международного процесса, имеет дипломатические отношения со многими государствами. С другой стороны, это государство, которое живет в совершенно иной эпохе, нежели прочие участники международного сообщества. Насколько я понимаю, даже в Китае, который наиболее близок к Северной Корее, несколько от нее устали. Все-таки Китай – это совсем другая страна со своими правилами игры, и там уже от КНДР стали заметно уставать.

Другое дело, что есть вопрос, как на нее воздействовать. Если, допустим, вводить санкции, то пострадает прежде всего обычные граждане, рядовое население, которое никак не может повлиять на политику страны. Вооруженное вмешательство всерьез не рассматривается – был уже опыт такого вмешательства в Ираке, и американцы с трудом смогли из него выйти. К тому же, в случае вооруженного вмешательства и Китай, мягко говоря, будет не в восторге, если около его территории нечто подобное будет происходить. Да и население Южной Кореи не хотело бы это – это же братья, родственники, один народ, а война – это всегда человеческие трагедии, они неизбежны.

Поэтому, видимо, будут пытаться продолжать оказывать давление на Северную Корею. Может быть, по каким-то закрытым каналам – может быть, попробуют через Китай как-то одернуть КНДР. Но есть ли у Китая механизмы воздействия на северокорейский режим? И если даже они имеются, то насколько они эффективны в условиях, когда страна живет в совершенно другой эпохе? В этом все дело», – объяснил Алексей Макаркин.

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