Новость дня

Россиянам, живущим в сельской местности, могут разрешить собирать и заготавливать валежник в личных целях – соответствующий законопроект поступил в Госдуму. Валежник используют для обогрева жители домов с печным отоплением, у которых недостаточно средств для покупки дров. Но в настоящее время собирать поваленные деревья считается преступлением, хотя сборщики не наносят урона окружающей среде.

До сих пор в законодательстве отсутствовало даже само понятие «валежник». Законопроектом предлагается исключить валежник из древесных лесных ресурсов, тем самым сделав законным его заготовку гражданами для собственных нужд.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что «положительным "побочным" эффектом станет очистка лесов от захламления, содействие таким образом обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах».

Антиновость дня

В Омске из-за отсутствия денег погасили Вечный огонь в городском парке Победы. Администрация города в целях экономии решила включать его всего 17 дней в году в Дни воинской славы: 15 и 23 февраля, 18 марта, 9 мая и др.

Вечный огонь в Парке победы был запущен по инициативе ветеранской организации. Однако его поддержание обходилось в 400-500 тысяч рубей в год и было передано городу.

Вечный огонь на ул. Ленина, который также находится в ведении департамента городского хозяйства, пока не отключают.

Непонятная новость дня

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в преддверии 8 марта прочитал в кировском драмтеатре стихотворение-поздравление «Женщины в России», которое, по данным СМИ, он сочинил сам:

У нас леса в России до небес

И круче всех у нас дубы и клены

В России все российское the best

В России все родное просто клево…

Однако, как оказалось, оно принадлежит современному поэту Александру Вулых.

Игорь Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области. / Фото: Сергей Бровко

Выяснилось, что поэт и губернатор – друзья. Вулых уже заявил РБК, что Игорь Васильев использовал стихотворение с его разрешения: «Он с моего позволения переделал последние строчки, потому что они были адресованы вятским женщинам. Поэтому здесь все в полном соответствии с авторским правом и его творчеством».

Ассорти

Волгоград может лишиться всего общественного электротранспорта - уже через год в городе могут практически полностью исчезнуть троллейбусы, а следом придет и очередь трамваев, сообщает местная пресса.

Троллейбус под часами

Износ городского троллейбусного парка превышает 80% и денег на его обновление у города нет. При этом популярность троллейбуса у горожан падает из-за дублирующих маршруты муниципального транспорта автобусов «Питеравто»..

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В Смоленске на 8 марта некоторые перевозчики будут бесплатно катать жительниц города. Уже опубликованы номера 17 маршрутов с бесплатным проездом. С завтрашнего дня в ходящих по ним маршрутках будут висеть объявления о бесплатном проезде для представительниц прекрасного пола.

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В Таганроге на продажу выставлен билет на футбольный матч «Ростов – Манчестер Юнайтед» за 1 млн рублей. При этом официальная стоимость, указанная на самом билете, составляет всего 1 тысячу рублей.

Матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 9 марта 21:00 по московскому времени в Ростове. Официальные поставщики распродали все билеты на матч,так что теперь их можно приобрести только с рук. В интернете можно купить билеты в восточный сектор за 100 тысяч рублей, в западный - за 20 тысяч рублей.