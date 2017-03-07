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07 марта 2017, 18:18
госизмена
Илья Карпюк

Гуманное отношение к измене

Встреча Владимира Путина с журналистами
Встреча Владимира Путина с журналистами

Президент Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, которая была осуждена за государственную измену из-за отправки одного sms. На это уголовное дело президент обратил внимание в ходе последней ежегодной пресс-конференции.

В указе, который был 7 марта опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что президент помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди руководствуясь «принципами гуманности». Эта, казалось бы, формальная фраза, как ни странно, не всегда присутствует в указах о помиловании: в указе, который освобождал, например, украинку Надежду Савченко, ничего про гуманность сказано не было.

При этом защита Севастиди все равно намерена добиваться отмены приговора и оправдания, несмотря на помилование. «Решение о помиловании не отменило приговор Краснодарского краевого суда. Мы считаем решение незаконным и настаиваем на ее невиновности. 15 марта попытаемся это доказать в Верховном суде, где мы будем пытаться добиться отмены приговора Краснодарского суда», — рассказал РБК адвокат Евгений Смирнов. По его словам, сейчас Оксана Севастиди находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. «Надеюсь, что в начале следующей недели ее уже освободят», — отметил Смирнов. Президентский указ вступает в силу через пять дней после официальной публикации.

Севастиди была задержана в январе 2015 года. В марте 2016-го ее приговорили к семи годам колонии за sms, которое она отправила в 2008 году Тимуру Бускадзе из Сухуми. Севастиди уверяла, что познакомилась с Бускадзе во время поездки в Тбилиси и больше с ним не виделась, лишь изредка переписываясь.

 
Военные РФ в Абхазии

В 2008 году, незадолго до начала российско-грузинской войны, Бускадзе спросил у Севастиди, не видела ли она военной техники в Сочи. Женщина ответила, что заметила поезд с техникой, который шел в направлении Абхазии. Следствие считает, что Бускадзе был грузинским разведчиком, об этом свидетельствовала справка, предоставленная органами госбезопасности Абхазии.

Севастиди отправили отбывать наказание в Ивановской области. «Если я виновата, то не настолько, чтобы давать семь лет колонии. Столько дают убийцам и наркоторговцам. Еще и отправили отбывать наказание далеко от дома», — говорила она в беседе с правозащитниками из организации «Команда 29».

Владимир Путин обратил внимание на дело Севастиди в декабре 2016 года, во традиционной ежегодной пресс-конференции. «Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть — независимая ветвь власти в России, так же как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход», — заявил глава государства. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают разъяснений по поводу дела Севастиди.

 
Оксана Севастиди

Отметим, что Оксана Севастиди — уже третий заключенный, за делом которого следила пресса и который оказался на свободе ранее, чем было установлено судом.

Воспитательницу Евгению Чудновец, осужденную за репост видео в соцсети, отпустили из нижнетагильской колонии после того, как Верховный суд отправил дело в Курганский областной суд на пересмотр, а тот установил, что в ее деле отсутствует состав преступления. Теперь прокурора, который вел дело, могут привлечь к дисциплинарной ответственности, а сама отсидевшая четыре месяца Чудновец намерена заняться защитой прав осужденных женщин.

Ильдар Дадин, который оказался первым осужденным по уголовной статье о троекратном нарушении порядка проведения митингов, вышел на свободу 26 февраля. Для этого ему пришлось дойти до Конституционного суда — тот признал, что суд, вынося ему приговор, нарушил Основной закон. После этого Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину, постановил прекратить в отношении него дело и освободить из-под стражи.

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