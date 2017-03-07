В кевларовой броне. Россия несет потери в Сирии
В понедельник стало известно, что жертвами военных действий в Сирии за последнее время стали еще несколько россиян. Одним из них оказался 24-летний рядовой-контрактник Артем Горбунов из Нижнего Новгорода. Он погиб 2 марта под Пальмирой. Группа боевиков террористической организации «Исламское государство» (она в России запрещена) пытались прорваться на позиции сирийской армии, где в тот момент находились российские военные советники. Горбунов был среди тех, кто охранял советников. Информацию о его гибели подтвердили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
Горбунов был похоронен в родном городе в этот понедельник, посмертно он был представлен к государственной награде. Дома у него осталась семья: жена Софья и маленькая дочка. Супруга погибшего рассказала «Коммерсанту», что Горбунов вместе с группой сослуживцев попал в засаду и был убит. Также сообщается, что он был разведчиком, служил в 96 отдельной разведывательной бригаде.
Еще один погибший в Сирии российский военный — 23-летний Иван Слышкин. Как сообщает znak.com, он был застрелен снайпером 12 февраля при выполнении боевого задания. Слышкин был похоронен в день своего рождения, 2 марта в родном городе Озерске Челябинской области. Он прошел срочную службу и два года отслужил по контракту в Чечне, был отмечен боевыми наградами «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».
На надгробном камне солдат изображен с оружием в руках и наградами. Воевать в Сирию он отправился с целью заработать деньги, в том числе на свадьбу: вернувшись со срочной службы домой, Иван Слышкин хотел создать семью.
По информации двух источников РБК, Слышкин служил в частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что так называемая «группа Вагнера» — это группа наемников, которые работают на Ближнем Востоке, а также была информация, что ее бойцы были замечены в рядах ополченцев самопровозглашенных республик в конфликте на юго-востоке Украины.
Также предположительно в середине февраля на радиоуправляемом фугасе подорвался начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. В настоящее время с тяжелыми ранениями он находится в реанимации в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, пишет «Ъ». Как и несколько недель назад, когда погибли сразу четверо российских военных советников, боевики заложили снаряд на дороге от авиабазы Тияс в Хомс. Когда Милюхин и еще пятеро военных проезжали этой дорогой на бронемашине «Тигр», боевики взорвали снаряд и обстреляли автоколонну.
Тогда погибли четверо человек из машины, в которой находился Милюхин, в числе жертв были старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко, их похоронили 19 февраля в родных городах. Генерал Милюхин получил тяжелые ранения, он потерял обе ноги и глаз. В экстренном режиме он был эвакуирован на авиабазу Хмеймим, где его состояние удалось стабилизировать для транспортировки в Москву. Сейчас прямой угрозы жизни генерала нет.
На настоящий момент официально Минобороны признало факт гибели более 30 российских граждан в рамках военной операции в Сирии. Милюхин оказался самым высокопоставленным пострадавшим среди россиян в зоне конфликта. Для того, чтобы обезопасить остальное руководство российской миссии в Сирии, вероятно, в ближайшее время его снабдят новой броней, которая в разы эффективнее той, что есть сейчас. На днях генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий российской группировкой в Сирии, появился перед журналистами в кевларовой броне. Это более прочный, надежный и легкий материал, который должен обезопасить командование.
В целом же, несмотря на то, что окончание войны пока не предвидится, можно говорить о некоторых успехах в борьбе с сирийскими террористами: по последним данным, в 1317 населенных пунктах действует режим прекращения огня. В общей сложности с начала 2017 года сирийская армия освободила 2733,7 квадратных километра.
Ранее сообщалось, что сирийская армия с помощью российских военно-космических сил отбила у террористов Пальмиру. Особенно подчеркивается, что российские ВКС не наносили авиаудары по историческим памятникам, чтобы сохранить то, что осталось после вандализма боевиков.
Операция по освобождению города проводилась сирийскими военными, но по плану и под руководством российских военных советников. Сейчас саперы занимаются разминированием освобожденного города. Этому их тоже обучили российские специалисты в специальном центре.
Возможно, процесс уничтожения террористов шел бы успешнее, если бы сирийская армия получила не только российскую военную поддержку. США, вероятно, отложат планы по соглашению с Россией об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. Зато в настоящее время они усиливают военное присутствие, руководство американских войск в Сирии намерено штурмовать Ракку. Пока там находятся около 500 военных советников из США, и для более решительных действий ожидается переброска в зону конфликта отрядов спецназа, боевых вертолетов и артиллерии.
Европейский союз даже не рассматривает возможность военного вмешательства в Сирии со своей стороны. Об этом рассказал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает ТАСС.
«Мы сейчас дискутируем о политическом решении для региона и не находимся в том положении, чтобы обсуждать военное вмешательство со стороны ЕС», — заявил Габриэль.