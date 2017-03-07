В понедельник стало известно, что жертвами военных действий в Сирии за последнее время стали еще несколько россиян. Одним из них оказался 24-летний рядовой-контрактник Артем Горбунов из Нижнего Новгорода. Он погиб 2 марта под Пальмирой. Группа боевиков террористической организации «Исламское государство» (она в России запрещена) пытались прорваться на позиции сирийской армии, где в тот момент находились российские военные советники. Горбунов был среди тех, кто охранял советников. Информацию о его гибели подтвердили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Горбунов был похоронен в родном городе в этот понедельник, посмертно он был представлен к государственной награде. Дома у него осталась семья: жена Софья и маленькая дочка. Супруга погибшего рассказала «Коммерсанту», что Горбунов вместе с группой сослуживцев попал в засаду и был убит. Также сообщается, что он был разведчиком, служил в 96 отдельной разведывательной бригаде.

Еще один погибший в Сирии российский военный — 23-летний Иван Слышкин. Как сообщает znak.com, он был застрелен снайпером 12 февраля при выполнении боевого задания. Слышкин был похоронен в день своего рождения, 2 марта в родном городе Озерске Челябинской области. Он прошел срочную службу и два года отслужил по контракту в Чечне, был отмечен боевыми наградами «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

На надгробном камне солдат изображен с оружием в руках и наградами. Воевать в Сирию он отправился с целью заработать деньги, в том числе на свадьбу: вернувшись со срочной службы домой, Иван Слышкин хотел создать семью.

Могила военнослужащего погибшего в Сирии

По информации двух источников РБК, Слышкин служил в частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что так называемая «группа Вагнера» — это группа наемников, которые работают на Ближнем Востоке, а также была информация, что ее бойцы были замечены в рядах ополченцев самопровозглашенных республик в конфликте на юго-востоке Украины.

Также предположительно в середине февраля на радиоуправляемом фугасе подорвался начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. В настоящее время с тяжелыми ранениями он находится в реанимации в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, пишет «Ъ». Как и несколько недель назад, когда погибли сразу четверо российских военных советников, боевики заложили снаряд на дороге от авиабазы Тияс в Хомс. Когда Милюхин и еще пятеро военных проезжали этой дорогой на бронемашине «Тигр», боевики взорвали снаряд и обстреляли автоколонну.

Тогда погибли четверо человек из машины, в которой находился Милюхин, в числе жертв были старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко, их похоронили 19 февраля в родных городах. Генерал Милюхин получил тяжелые ранения, он потерял обе ноги и глаз. В экстренном режиме он был эвакуирован на авиабазу Хмеймим, где его состояние удалось стабилизировать для транспортировки в Москву. Сейчас прямой угрозы жизни генерала нет.

На настоящий момент официально Минобороны признало факт гибели более 30 российских граждан в рамках военной операции в Сирии. Милюхин оказался самым высокопоставленным пострадавшим среди россиян в зоне конфликта. Для того, чтобы обезопасить остальное руководство российской миссии в Сирии, вероятно, в ближайшее время его снабдят новой броней, которая в разы эффективнее той, что есть сейчас. На днях генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий российской группировкой в Сирии, появился перед журналистами в кевларовой броне. Это более прочный, надежный и легкий материал, который должен обезопасить командование.

В целом же, несмотря на то, что окончание войны пока не предвидится, можно говорить о некоторых успехах в борьбе с сирийскими террористами: по последним данным, в 1317 населенных пунктах действует режим прекращения огня. В общей сложности с начала 2017 года сирийская армия освободила 2733,7 квадратных километра.

Ранее сообщалось, что сирийская армия с помощью российских военно-космических сил отбила у террористов Пальмиру. Особенно подчеркивается, что российские ВКС не наносили авиаудары по историческим памятникам, чтобы сохранить то, что осталось после вандализма боевиков.

Уничтожение построек в античном городе Пальмира

Операция по освобождению города проводилась сирийскими военными, но по плану и под руководством российских военных советников. Сейчас саперы занимаются разминированием освобожденного города. Этому их тоже обучили российские специалисты в специальном центре.

Возможно, процесс уничтожения террористов шел бы успешнее, если бы сирийская армия получила не только российскую военную поддержку. США, вероятно, отложат планы по соглашению с Россией об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. Зато в настоящее время они усиливают военное присутствие, руководство американских войск в Сирии намерено штурмовать Ракку. Пока там находятся около 500 военных советников из США, и для более решительных действий ожидается переброска в зону конфликта отрядов спецназа, боевых вертолетов и артиллерии.

Европейский союз даже не рассматривает возможность военного вмешательства в Сирии со своей стороны. Об этом рассказал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает ТАСС.

«Мы сейчас дискутируем о политическом решении для региона и не находимся в том положении, чтобы обсуждать военное вмешательство со стороны ЕС», — заявил Габриэль.