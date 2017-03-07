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07 марта 2017, 10:11
Сирия
Мария Блохина

В кевларовой броне. Россия несет потери в Сирии

Похороны Ивана Слышкина.
Похороны Ивана Слышкина.
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В понедельник стало известночто жертвами военных действий в Сирии за последнее время стали еще несколько россиянОдним из них оказался 24-летний рядовой-контрактник Артем Горбунов из Нижнего НовгородаОн погиб марта под ПальмиройГруппа боевиков террористической организации «Исламское государство» (она в России запрещена) пытались прорваться на позиции сирийской армиигде в тот момент находились российские военные советники. Горбунов был среди техкто охранял советников.  Информацию о его гибели подтвердили в Министерстве обороны РФпередает РИА Новости.

Горбунов был похоронен в родном городе в этот понедельникпосмертно он был представлен к государственной наградеДома у него осталась семьяжена Софья и маленькая дочкаСупруга погибшего рассказала «Коммерсанту»что Горбунов вместе с группой сослуживцев попал в засаду и был убитТакже сообщаетсячто он был разведчикомслужил в 96 отдельной разведывательной бригаде.

Еще один погибший в Сирии российский военный — 23-летний Иван СлышкинКак сообщает znak.com, он был застрелен снайпером 12 февраля при выполнении боевого задания.  Слышкин был похоронен в день своего рождения, 2 марта в родном городе Озерске Челябинской областиОн прошел срочную службу и два года отслужил по контракту в Чечнебыл отмечен боевыми наградами «За службу на Северном Кавказе»«За мужество»«За отвагу».

На надгробном камне солдат изображен с оружием в руках и наградамиВоевать в Сирию он отправился с целью заработать деньгив том числе на свадьбувернувшись со срочной службы домой, Иван Слышкин хотел создать семью.

 
Могила военнослужащего погибшего в Сирии

По информации двух источников РБКСлышкин служил в частной военной компании ВагнераСообщалосьчто так называемая «группа Вагнера» — это группа наемниковкоторые работают на Ближнем Востокеа также была информациячто ее бойцы были замечены в рядах ополченцев самопровозглашенных республик в конфликте на юго-востоке Украины.

Также предположительно в середине февраля на радиоуправляемом фугасе подорвался начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. В настоящее время с тяжелыми ранениями он находится в реанимации в главном военном клиническом госпитале имени Бурденкопишет «Ъ»Как и несколько недель назадкогда погибли сразу четверо российских военных советниковбоевики заложили снаряд на дороге от авиабазы Тияс в ХомсКогда Милюхин и еще пятеро военных проезжали этой дорогой на бронемашине «Тигр»боевики взорвали снаряд и обстреляли автоколонну.

Тогда погибли четверо человек из машиныв которой находился Милюхинв числе жертв были старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченкоих  похоронили 19 февраля в родных городахГенерал Милюхин получил тяжелые раненияон потерял обе ноги и глазВ экстренном режиме он был эвакуирован на авиабазу Хмеймимгде его состояние удалось стабилизировать для транспортировки в МосквуСейчас прямой угрозы жизни генерала нет.

На настоящий момент официально Минобороны признало факт гибели более 30 российских граждан в рамках военной операции в СирииМилюхин оказался самым высокопоставленным пострадавшим среди россиян в зоне конфликтаДля тогочтобы обезопасить остальное руководство российской миссии в Сириивероятнов ближайшее время его снабдят новой бронейкоторая в разы эффективнее тойчто есть сейчасНа днях генерал-полковник Андрей Картаполовкомандующий российской группировкой в Сириипоявился перед журналистами в кевларовой бронеЭто более прочныйнадежный и легкий материалкоторый должен обезопасить командование.

В целом женесмотря на точто окончание войны пока не предвидитсяможно говорить о некоторых успехах в борьбе с сирийскими террористамипо последним даннымв 1317 населенных пунктах действует режим прекращения огняВ общей сложности с начала 2017 года сирийская армия освободила 2733,7 квадратных километра.

Ранее сообщалосьчто сирийская армия с помощью российских военно-космических сил отбила у террористов ПальмируОсобенно подчеркиваетсячто российские ВКС не наносили авиаудары по историческим памятникамчтобы сохранить точто осталось после вандализма  боевиков.

 
Уничтожение построек в античном городе Пальмира

Операция по освобождению города проводилась сирийскими военнымино по плану и под руководством российских военных советниковСейчас саперы занимаются разминированием освобожденного городаЭтому их тоже обучили российские специалисты в специальном центре. 

Возможнопроцесс уничтожения террористов шел бы успешнееесли бы сирийская армия получила не только российскую военную поддержкуСШАвероятноотложат планы по соглашению с Россией об объединении усилий в борьбе с международным терроризмомЗато в настоящее время они усиливают военное присутствиеруководство американских войск в Сирии намерено штурмовать РаккуПока там находятся около 500 военных советников из СШАи для более решительных действий ожидается переброска в зону конфликта отрядов спецназабоевых вертолетов и артиллерии.

Европейский союз даже не рассматривает возможность военного вмешательства в Сирии со своей стороныОб этом рассказал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэльпередает ТАСС.

«Мы сейчас дискутируем о политическом решении для региона и не находимся в том положениичтобы обсуждать военное вмешательство со стороны ЕС» заявил Габриэль.

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