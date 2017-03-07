Топ новостей 7 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди, Госдума предложила провести выборы президента в день присоединения Крыма, а также стало известно о гибели еще одного россиянина в Сирии.

Владимир Путин подписал указ о помиловании продавщицы из Сочи Оксаны Севастиди, осужденной за государственную измену за то, что она отправила знакомому СМС о перемещении войск РФ в сторону Грузии в 2008 году. Указ о помиловании вступит в силу через пять дней со дня опубликования. Адвокат Севастиди заявил, что она будет добиваться отмены приговора и полного оправдания. В Кремле не стали отвечать на вопрос о том, обратилась ли Севастиди к Путину за помилованием.

Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS. Потому что это судьи злые, а царь-батюшка – добрый. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 марта 2017 г.

Путин помиловал Оксану Севастиди, которую осудили на 7 лет за смс-ку про военную техникуhttps://t.co/4lJAEfAia1 pic.twitter.com/pYL93ATDu4 — Лентач (@oldLentach) 7 марта 2017 г.

Я придумал, как поднять Россию с колен. Надо выбирать президента каждые пару лет, тогда Путин все время всех миловать будет — выборы ж скоро — Алексей Абанин (@aban_in) 7 марта 2017 г.

Крым. Военнослужащие без опознавательных знаков

Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает идею проведения выборов президента России в 2018 году 18 марта — после дня подписания указа о присоединении республики Крым. «Этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — отметил он. В Кремле заявили, что пока не сформировали позицию по этому вопросу.

Зарплата в России будет выплачиваться раз в год, 18 марта, чтобы усилить этим событием радость от годовщины присоединения Крыма. — Дядюшка Шу (@Shulz) 7 марта 2017 г.

А ведь можно было выборы Путина приурочить к взрывам домов в Москве, затоплению "Курска", захвату заложников на "Норд-осте" или в Беслане. — Константин Львович (@Sector_KL) 7 марта 2017 г.

Следующие выборы старшего по подъезду проведём в день, когда перекрутили к себе лампочку из соседней парадной. Свет наш, нищеброды, ахаха! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 7 марта 2017 г.

Conflict Intelligence Team заявила о смерти в Сирии еще одного российского военного. 20 февраля погиб житель Тольятти Василий Юрлин, смерть военного подтвердили его отец и племянница. «взрыв — пять человек погибло. Васе досталось больше всех. Он был в эпицентре», — отметил отец.

Девушка в платке

Название законопроекта о российской нации будет изменено, так как оно подверглось критике. «Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», — заявил глава рабочей группы Валерий Тишков. Законопроект доработают в течение месяца.

Да ладно, не стесняйтесь. Тогда тоже были законы о нации, об аусвайсе арийца и закон о чистоте арийской крови и т.д. pic.twitter.com/2py6NAUAWx — Кёниг фон Дойчланд (@xui_de) 7 марта 2017 г.

В здании Международного центра Рерихов в Москве прошли обыски. Здание заблокировали представители правоохранителей органов, а спецназ отобрал у персонала ключи. Сотрудники центра были вызваны для проведения следственного эксперимента. Изъято 200 экспонатов, в том числе один с выставки ,которая вскоре должна была открыться в центре. В Минкульте заявили, что обыски могут быть связаны с делом Мастер-банка.

ВИЛАЯТ МОСКВА. Шариатский патруль оцепил Международный центр Рерихов, живопись — харам по Шариату и подлежит уничтожению, иншааЛлах. — Д///ИХАД (@tvjihad) 7 марта 2017 г.

Воспитательница Евгения Чудновец подаст иск о компенсации морального вреда за нахождение в колонии и СИЗО. «С адвокатами мы еще не просчитывали (сумму) <...>. Сейчас я планирую побыть в кругу семьи, я быстрее восстановлюсь так, а потом есть желание посетить Москву. Может быть, она меня тоже зарядит какой-то энергией, где я могу реализоваться, подготовиться к пресс-конференции», - отметила она.

Воспитательница Евгения Чудновец вышла на свободу pic.twitter.com/9VphlExkiB — bbcrussian (@bbcrussian) 6 марта 2017 г.

Жириновский на заседании Госдумы: кто посадил Чудновец в тюрьму? Мы с вами и посадили, приняв дурацкий закон о наказании за перепосты! — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 7 марта 2017 г.

Марсово поле - место проведения митингов

Власти Петербурга отказались согласовать проведение градозащитного митинга на Марсовом поле 19 марта под предлогом того, что там на этот день уже запланировано мероприятие. Однако на сайте администрации Центрального района информации о мероприятиях нет. Власти предложили провести митинг на севере города в Удельном парке. Активисты намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Петербурге, а также добиваться встречи с вице-губернатором города.

В случае отказа согласовать " Марш в защиту Петербурга" на Марсовом поле вина за политическое противостояние - на губернаторе и Правит. Спб — Оксана Дмитриева (@DmitrievaOksana) 7 марта 2017 г.

Депутаты ЗАКСа потребовали безотлагательной встречи с губернатором в связи с отказом в согласовании "Марша в защиту Петербурга" pic.twitter.com/7cuXAAE3u5 — Павел Швец (@PavelShvets) 7 марта 2017 г.

Бюст Николая II в Симферополе / Павел Mevo Можаев / mevamevo.livejournal.com

Комиссия РПЦ не подтвердила мироточение бюста Николая II и икон в Симферополе. «На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — заявили в местной епархии. Священнику, отвечающему за часовню, рекомендуется «продолжить наблюдение.

Комиссия РПЦ по чудесным знамениям подтвердила факт чуда в истории с мироточащим бюстом Поклонской."Чудо,какая дурочка" - сказали в комиссии — Диванный аналитик (@Divannny) 5 марта 2017 г.

Настольный футбол с логотипом ЛинкедИн / LinkedIn

LinkedIn отказалась исполнить требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Переговоры с ресурсом не изменили ситуацию. Роскомнадзор отметил, что таким образом компания подтвердила «свою незаинтересованность в работе на российском рынке».

Владимир Путин 8 марта посетит Брянск, осмотрит новый перинатальный центр и поздравит женщин с Международным женским днем. Кремль опроверг появившуюся в СМИ информацию о рекомендациях главам регионов с фантазией подойти к поздравлению женщин. «Женщин все поздравляют в силу своих способностей, в силу своего креатива, как и везде», — заявил Дмитрий Песков.