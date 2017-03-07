Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 марта 2017, среда, 02:17
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

78% промышленников считают, что драйвером роста производительности труда должна быть власть
9% опрошенных против подарков женщинам на 8 марта
Времена. Разрушены дома в Глебучевом овраге, состоялся "марш пустых кастрюль"
В Саратове ожидается туман и гололед
Госдума поддержала реформу аппарата нижней палаты парламента
В США допустили назначение спецпрокурора по России
Мировые цены на нефть растут
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
07 марта 2017, 20:05
Дональд Трамп мигранты США
Анна Сакоян

Трамп: иммиграционный указ-2

Мусульмане перед Белым домом
Мусульмане перед Белым домом

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, который устанавливает на девяносто дней запрет на выдачу американских виз людям из шести преимущественно мусульманских стран. В предыдущей версии указа значилось семь стран, из новой был исключен Ирак. Для него, впрочем, сделаны оговорки по дополнительным условиям выдачи виз.

BBC отмечает, что указ, который вступит в силу 16 марта, также предписывает запрет на прием беженцев срок в 120 дней. Новый указ, напоминает автор, потребовался потому, что первую версию заблокировал федеральный апелляционный суд, после того как неточности в формулировках вызвали путаницу в работе аэропортов и привели к массовым протестам.

В новой версии наиболее жесткий миграционный запрет распространяется на Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Для Ирака предусмотрен более детальный подход при выдаче виз. На беженцев, прием которых уже был одобрен госдепартаментом США, а также на держателей грин-карт, новый указ не распространяется, что, в отличие от предыдущего варианта, оговорено отчетливо. При этом, если первая версия делала исключения для религиозных меньшинств из стран, подпавших под запрет, то в новой таких исключений нет.

 
Протестующие сжигают флаг США

BBC отмечает, что при всех усовершенствованиях по-прежнему остается вопрос, как именно новый указ будет способствовать предотвращению терактов в США с учетом того, что в наиболее известных случаях преступники не были выходцами из шести указанных стран.

Forbes пишет, что новый указ Трампа столкнется с новыми правовыми вызовами. Составители новой версии учли критику предыдущей и в некоторых отношениях пошли на уступки. Тем не менее, вскоре после объявления о новом указе правозащитники заявили, что они собираются протестовать против повторного «антимусульманского запрета». Юристы отмечают, что, несмотря на очевидные улучшения, указ по-прежнему содержит противоречия, которые необходимо прояснить. Кроме того, против ограничений продолжают возражать некоторые технологические компании.

Редакция NY Times настаивает, что запрет на въезд остается нелегальным, пусть и оформлен теперь менее категорично. По-мнению редакции, смягчение – это признак того, что администрация президента признает неудачность первой попытки. Однако вторая попытка также демонстрирует, что некоторые ошибки администрация последовательно игнорирует. Так, например, объявление новой версии, которую представлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сопровождалось разговорами о безопасности и террористической угрозе. При этом выстроить логичное обоснование предполагаемой связи между угрозой безопасности и ограничениями для оговоренных стран администрации по-прежнему не удалось.

 
Протест исламистов

Еще один повод для критики редакция видит в том, что Трамп, столкнувшись с блокировкой указа, начал добиваться его принятия и из-за этого пропустил поставленный им же срок, когда он должен был обнародовать план по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Новый указ, заключает редакция, пожалуй, менее вредоносен, с точки зрения прямого ущерба, однако косвенным образом он не менее опасен, чем предыдущий, потому что его главный месседж в том, что мусульмане неизбежно представляют собой опасность.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
Владимир Путин
Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
Василий Юрлин
Стало известно имя еще одного погибшего в Сирии бойца «ЧВК Вагнера»
Международный центр Рериха / Copyright (c) 1996-2017 Museum.ru
МВД подтвердило связь обысков в центре Рерихов с делом о мошенничестве
Михаил Ходорковский
Ходорковский перестанет возглавлять «Открытую Россию»
07.03 20:59 На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка из-за паспортов ДНР и ЛНР
07.03 20:38 Госдума отклонила закон о лоббизме
07.03 20:22 Госдума отказалась вводить наказание для чиновников за оскорбление граждан
07.03 20:04 В ЕС хотят обсудить роль России на Балканах
07.03 19:47 Ходорковский перестанет возглавлять «Открытую Россию»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ольга Ладыженская
Ольга Александровна Ладыженская
7 марта 1922 года родилась выдающийся математик Ольга Ладыженская
07.03 19:43 WikiLeaks сообщил о публикации «крупнейшей утечки» данных из ЦРУ
07.03 19:41 Газпромбанк отказался выдавать кредиты по паспортам ДНР и ЛНР
07.03 19:18 В Омске Вечный огонь потушили из-за нехватки денег
07.03 19:06 Глава ЦИК поддержала перенос выборов на день присоединения Крыма
07.03 18:41 Дума отказалась обязывать глав госкомпаний декларировать доходы
07.03 18:25 Bloomberg сообщил о выходе России из самой затяжной рецессии
07.03 18:20 МВД подтвердило связь обысков в центре Рерихов с делом о мошенничестве
07.03 18:11 В Светогорске ФСБ задержала журналистов «Сноба»
07.03 17:47 Трамп снова высказался о захвате Крыма Россией
07.03 17:45 Источники сообщили о расколе в руководстве Узбекистана из-за реформ
07.03 17:27 Офицера ФСИН из Ленобласти могли заказать из-за конфликта по службе
07.03 17:10 Названа причина смерти Джорджа Майкла
07.03 17:05 WikiLeaks сообщила о срыве пресс-конференции Ассанжа из-за хакерской атаки
07.03 16:43 Сбербанк начал работать с паспортами ДНР и ЛНР
07.03 16:21 Обвиняемых в крушении Ту-134 в Карелии амнистировали
07.03 16:01 Роскомнадзор сообщил об отказе LinkedIn переносить данные в РФ
07.03 15:40 Комиссия РПЦ опровергла мироточение бюста Николая II
07.03 15:36 Стало известно имя еще одного погибшего в Сирии бойца «ЧВК Вагнера»
07.03 15:12 Госдума одобрила запрет на нелепые имена
07.03 15:05 Под зданием магазина во Флориде найдены скелеты испанских колонистов XVI века
07.03 14:58 Минкульт связал обыски в центре Рерихов с делом Мастер-банка
07.03 14:34 Песков рассказал о планах Путина на 8 Марта
07.03 14:21 Власти Санкт-Петербурга отказались пустить градозащитников на Марсово поле
07.03 13:55 Медведев напомнил Белоруссии о льготной цене на газ
07.03 13:53 Во французских Альпах лавиной накрыло более десяти человек
07.03 13:41 Песков ушел от ответа о помиловании Севастиди
07.03 13:30 Кремль обсудит предложение о переносе даты выборов президента
07.03 13:20 В центре Рерихов силовики изъяли около 200 экспонатов
07.03 13:17 В Сингапуре желтые такси оказались безопаснее синих
07.03 13:14 LinkedIn не смог договориться о разблокировке в РФ
07.03 13:02 Чудновец потребует компенсации морального вреда за нахождение в колонии и СИЗО
07.03 12:56 Жириновский предложил Путину переехать из Кремля
07.03 12:43 Медведев поручил подумать о применении технологии блокчейн в госуправлении
07.03 12:35 Минюст определил статус репетиторов и фрилансеров
07.03 12:16 Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин
07.03 12:16 В янтаре нашли жука-опылителя
07.03 11:58 В Совфеде пообещали «разобраться» с размещением ПРО США в Южной Корее
07.03 11:55 Путин помиловал осужденную за СМС о российских войсках в Грузии
07.03 11:41 Офицер ФСИН умер после организованного коллегой покушения
07.03 11:36 Кабмин может отказаться от идеи платить главам госкомпаний в зависимости от эффективности
07.03 11:24 В центре Рерихов в Москве начался обыск
07.03 11:12 СКР назвал причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У» командира
07.03 11:08 Российские банки отказались обслуживать владельцев паспортов ЛНР и ДНР
07.03 10:53 Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма
07.03 10:39 В правительстве подсчитали число «тунеядцев»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.