Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, который устанавливает на девяносто дней запрет на выдачу американских виз людям из шести преимущественно мусульманских стран. В предыдущей версии указа значилось семь стран, из новой был исключен Ирак. Для него, впрочем, сделаны оговорки по дополнительным условиям выдачи виз.

BBC отмечает, что указ, который вступит в силу 16 марта, также предписывает запрет на прием беженцев срок в 120 дней. Новый указ, напоминает автор, потребовался потому, что первую версию заблокировал федеральный апелляционный суд, после того как неточности в формулировках вызвали путаницу в работе аэропортов и привели к массовым протестам.

В новой версии наиболее жесткий миграционный запрет распространяется на Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Для Ирака предусмотрен более детальный подход при выдаче виз. На беженцев, прием которых уже был одобрен госдепартаментом США, а также на держателей грин-карт, новый указ не распространяется, что, в отличие от предыдущего варианта, оговорено отчетливо. При этом, если первая версия делала исключения для религиозных меньшинств из стран, подпавших под запрет, то в новой таких исключений нет.

Протестующие сжигают флаг США

BBC отмечает, что при всех усовершенствованиях по-прежнему остается вопрос, как именно новый указ будет способствовать предотвращению терактов в США с учетом того, что в наиболее известных случаях преступники не были выходцами из шести указанных стран.

Forbes пишет, что новый указ Трампа столкнется с новыми правовыми вызовами. Составители новой версии учли критику предыдущей и в некоторых отношениях пошли на уступки. Тем не менее, вскоре после объявления о новом указе правозащитники заявили, что они собираются протестовать против повторного «антимусульманского запрета». Юристы отмечают, что, несмотря на очевидные улучшения, указ по-прежнему содержит противоречия, которые необходимо прояснить. Кроме того, против ограничений продолжают возражать некоторые технологические компании.

Редакция NY Times настаивает, что запрет на въезд остается нелегальным, пусть и оформлен теперь менее категорично. По-мнению редакции, смягчение – это признак того, что администрация президента признает неудачность первой попытки. Однако вторая попытка также демонстрирует, что некоторые ошибки администрация последовательно игнорирует. Так, например, объявление новой версии, которую представлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сопровождалось разговорами о безопасности и террористической угрозе. При этом выстроить логичное обоснование предполагаемой связи между угрозой безопасности и ограничениями для оговоренных стран администрации по-прежнему не удалось.

Протест исламистов

Еще один повод для критики редакция видит в том, что Трамп, столкнувшись с блокировкой указа, начал добиваться его принятия и из-за этого пропустил поставленный им же срок, когда он должен был обнародовать план по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Новый указ, заключает редакция, пожалуй, менее вредоносен, с точки зрения прямого ущерба, однако косвенным образом он не менее опасен, чем предыдущий, потому что его главный месседж в том, что мусульмане неизбежно представляют собой опасность.