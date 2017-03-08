Комитет по разведке Палаты представителей США 20 марта проведет первые публичные слушания в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США.

«Сегодня мы хотели бы объявить, что в 10 часов утра (18:00 по Москве) 20 марта, в понедельник, состоятся первые публичные слушания», — заявил глава комитета Девин Нуньес. Также на слушаниях будут обсуждаться связи с Россией, которые приписывают президенту США Дональду Трампу и членам его команды.

Нуньес подчеркнул, что у комитета нет доказательств того, что Москва «помогла избрать Дональда Трампа президентом». «Я не думаю, что это так и что доказательства этого существуют. Но мы в рамках собственного расследования хотим выяснить, существует ли какая-либо информация, которая указывает на это», — подчеркнул он.

По словам Нуньеса, в заседании будут участвовать те, кто «обладает информацией», которая может пригодится расследованию. На слушания приглашены действующие директора ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерс, а также бывшие глава ЦРУ Джон Бреннан, директор Нацразведки Джеймс Клеппер и генеральный прокурор Салли Йейтс. Впрочем, список приглашенных может измениться.

Напомним, 6 января была опубликована несекретная часть доклада ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать ряд кибератак, чтобы повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах с целью избрания на пост президента Дональда Трампа.

Из-за этих обвинений администрация Барака Обамы уже ввела санкции против ФСБ, ГУ Генштаба Вооруженных сил России и нескольких российских организаций. Москва отвергает свою причастность к кибератакам.

Между тем 7 марта на сайте WikiLeaks была опубликована первая часть утечек из центра киберразведки ЦРУ, которая включает чуть менее 9 тысяч документов и файлов. Документы, в том числе, указывают на существование глобальной программы для взлома разного рода устройств и систем американского и европейского производства. Под прицелом американских спецслужб находятся, в том числе, смартфоны iPhone, операционные системы Android и Windows и даже телевизоры Samsung, которые могут записывать звук.

В пресс-релизе WikiLeaks утверждается, что консульство Соединенных Штатов в Франкфурте-на-Майне является «тайной хакерской базой» ЦРУ и оно используется для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку. Кроме того заявлено, что ЦРУ крадет чужие компьютерные вирусы и может с их помощью устраивать кибератаки «под ложным флагом».

Газета The Washington Post уже сообщила, что ФБР намерено устроить «масштабную охоту на крота», чтобы выяснить, каким образом в распоряжении WikiLeaks оказалась информация о программах ЦРУ.

По информации издания, утечка «ошеломила» чиновников, которые пока только пытаются оценить ущерб от будущих публикаций.

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн уже назвал очевидной связь между Россией и WikiLeaks. «Я не могу сказать, что русские ответственны за это, но очевидно, что WikiLeaks связана с Россией», — сказал политик. Такую уверенность Маккейну придает то, что Эдвард Сноуден, передавший в 2013 году WikiLeaks тысячи секретных документов, сейчас живет именно в России.