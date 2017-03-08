Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2017-2019 годах получит из бюджета 1,67 млрд рублей. Такой порядок субсидирования установлен правительством России. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее финансирование РУСАДА осуществлялось через Министерство спорта. Однако в декабре 2016 года вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что антидопинговое агентство будет финансироваться напрямую из бюджета.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске заявил, что России стоит прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства, так как существовавшая антидопинговая система не сработала.

Выделение значительных средств на борьбу с допингом еще не решит проблемы и уж, тем более, еще не улучшит репутации России в этом вопросе. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» журналист Никита Белоголовцев. По его оценке, за рубежом в первую очередь обращают внимание на то, что толерантность к допингу в России далека от нулевой.

«В борьбе с допингом в России, когда на нас смотря за рубежом, первым делом обращают внимание на одну вещь: толерантность системы к тем, кто так или иначе на допинге попадался. Когда эта толерантность есть (а она в России абсолютно очевидно и безусловно есть), дальше можно говорить что угодно и выделять любые деньги – все равно впечатление будет уже не то.

Бегуны на длинные дистанции

Когда люди, заканчивающие карьеру с допинга, становятся советниками губернаторов по спорту, директорами центров подготовки и так далее; когда Центр подготовки ходоков в Саранске по-прежнему называется именем Чёгина (Виктор Чёгин был главным тренером Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске; многие его воспитанники были победителями международных соревнований, а потом стали фигурантами громких допинговых скандалов; с февраля 2016 года Чёгин пожизненно дисквалифицирован Всероссийской федерацией лёгкой атлетики – прим.ред.), ну, или назывался так до самого последнего времени, то, в общем, можно уже не продолжать – про нас всё понимают.

Когда [французский биатлонист] Мартен Фуркад устраивает истерики, а [чешская биатлонистка] Габриэла Царукалова говорит про русских, что те «все на допинге», они имеют в виду в первую очередь все это. Они говорят примерно вот о чем: парни, это же не единичный случай, когда кто-то из вас где-то попался – а это система круговой поруки. Да, тебя взяли на допинге, а ты молчишь – и тогда у тебя будут два года тренировок, оплачиваемые за счет государства, за счет региона сборы.

По сути, это история об этом. О том, что все, кто нас критикует со стороны, может быть, не всегда могут найти фактические доказательства работы этой системы – потому что это действительно очень сложно. Но они видят, что люди, попадающиеся на допинге, не то что прекращают получать поддержку от государства, а получают ее порой в еще больших объемах. И, может быть, тот же Фуркад перегнул палку, когда говорил, что Союз биатлонистов России не может или не должен поздравлять с днем рождения спортсмена, попавшегося на допинге. Но глобально-то история не в том, что с допингом не борются и не в том, что на это не выделяют средств, а в том, что у нас сам принцип отношения к допингу не такой, как во всем мире.

Мировая система борьбы с допингом построена по принципу нулевой толерантности. То есть, «в борьбе допингом все средства хороши», как бы говорят те, кто с ним борются. Иногда это вызывает дикие перегибы, и это очень не нравится спортсменам. И, в общем, их можно понять. Но так происходит в мире. В России же все происходит совсем иначе.

В России, конечно, никакой нулевой толерантности к допингу нет и близко. Подход примерно такой: если ты принимал допинг – ну, что поделать, со всеми бывает. Вот это-то всех за пределами России и выводит из себя так сильно.

Мне сложно сказать по поводу денег, потому что здесь нужно знать детали, конкретные траты и так далее. Но у меня есть ощущение, что и с деньгами у нас в этом вопросе все равно могут быть проблемы. Может быть, где-то мало или нет центров тестирования, выявления; может быть, где-то нужно проводить, как это ни банально звучит, разъяснительную работу, но у меня есть ощущение, что корень проблемы, конечно, не в деньгах. Он, конечно, в другом», – сказал Никита Белоголовцев.

Говоря о том, окажут ли эти шаги влияние на репутацию России, журналист выразил сомнения в том, что это влияние может оказаться существенным.

«Это сложная, комплексная история, она не меняется с одним заявлением ни в ту, ни в другую сторону. Как проблемы с допинговой репутацией России в мире спорта не были разовыми – это не один спортсмен, который где-то попался. Это даже не десять спортсменов – дейстыительно, годами людей ловили. В разных видах спорта, долго, систематически, из разных центров подготовки. Точно также это все не будет исправлено в один день. Это огромная работа, которую нужно делать постоянно, именно как работу.

Нужно, может быть, обязать всех российских спортсменов на каждой пресс-конференции говорить: «Мы против допинга». Нужно, как это ни неприятно, оправдываться. Нужно постоянно об этом говорить, нужно, наверное, признать «косяки», которые бессмысленно отрицать. Потому что невозможно половиной рта говорить про происки врагов, мировую закулису и что-то еще в этом духе, а другой подавать позитивные сигналы типа: «Вот смотрите, какие мы классные – мы на борьбу с допингом больше миллиарда до 2019 года выделяем!». Так не бывает.

Нужно говорить только второе и долго, чтобы тебя услышали», – резюмировал Никита Белоголовцев.

Между тем стало известно, что исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Напомним, имя Анцелиович упоминалось в материале New York Times о том, что российские чиновники признали существование в стране системы допинга.

В этом материале, опубликованном в конце 2016 года, приводились, в частности, слова Анцелиович об «институциональном сговоре», под которым понималось масштабное применение запрещенных препаратов российскими олимпийцами. Позднее РУСАДА позднее обвинило газету в искажении слов Анцелиович и в том, что они были вырваны из контекста.

Допинг. Шприц и лекарство

Публикация New York Times последовала за публикацией Всемирного антидопингового агентства (WADA) второй части доклада о допинге в России. В нем говорилось, что более тысячи спортсменов в стране участвовали в манипуляциях с допинг-пробами или получили выгоды от этого. Ранее WADA обвинило российские власти в поддержке допинга на государственном уровне.

В первой части доклада упоминались несколько чиновников Минспорта, в том числе главы министерства Виталия Мутко. Все чиновники, кроме Мутко, лишились работы. Министр спорта же покинул свою должность в октябре 2016 года – и президент России Владимир Путин назначил его вице-премьером по вопросам спорта.