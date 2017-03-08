Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин. Информация об этом утром 8 марта появилась на сайте федерального правительства.

В распоряжении главы правительства говорится, что стратегия разделена на два этапа. С 2017 по 2018 годы предполагается создать механизмы ее реализции. В 2019–2022 гг. должны быть приняты меры «по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Для реализации стратегии при правительстве будет создан координационный совет, органы власти должны будут постоянно мониторить ситуацию с равноправием мужчин и женщин, а также заниматься созданием и развитием инфраструктуры, чтобы женщины могли заниматься бизнесом.

«В результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни <…> а также преодоления стереотипных представлений о социальных ролях мужчины и женщины», — сказано в распоряжении Медведева.

Надо сказать, что утверждение национальной стратегии — одно из самых оригинальных поздравлений российских женщин с праздником. В ночь на 8 марта на одной из стен московского Кремля впервые появилась проекция с праздничным поздравлением в честь Международного женского дня. На стене оказался изображен букет цветов в виде триколора, который повторяет очертания границ России, а под ним была надпись «Вам, любимые!»

Это был первый случай, когда стены столичного Кремля — официальной резиденции президента — использовались таким образом.

До этого президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поздравил всех женщин с 8 марта. «Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии», — сказал глава государства. «Но главное — мы любим и ценим вас», — добавил он, процитировав строки из стихотворения «Женщина» поэта Константина Бальмонта:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Накануне, напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из региональных правительств написал об особом поручении администрации президента главам субъектов отнестись к поздравлениям женщин с 8 Марта «творчески». В частности, по информации собеседника издания, губернаторам предложили записать стихотворения или видеоролики, пообещав, что «не только губернаторы так будут делать». Дмитрий Песков, впрочем, успел опровергнуть наличие какого-либо распоряжения. По его словам, губернаторы российских регионов поздравляют женщин в силу своих способностей.

Также в силу своих способностей женщин, как обычно, поздравляют российские полицейские. В подмосковном городе Одинцово накануне 8 Марта по инициативе сотрудниц Госавтоинспекции в салонах красоты женщинам предложили сделать маникюр с изображениями знаков дорожного движения.

Во время акции «8 Марта — в каждый дом» женщины-инспекторы объясняли посетительницам, что значат нанесенные мастером рисунки. Сообщается, что посетительницам салонов понравилась инициатива. «Была приятно удивлена, когда мне предложили сделать необычный дизайн ногтей. Теперь я точно не забуду значение дорожных знаков, которые изображены на моих руках», — сказала одна из посетительниц.