До 200% и ничего лишнего

Владимир Путин в Международный женский день посетил уникальный для Брянской области перинатальный центр. Пообщавшись с сотрудницами за чашкой чая, президент России осмотрел помещения центра, пообещав, что уже в следующем году зарплаты местных врачей возрастут до трех средних окладов по региону.

Перинатальный центр в Брянске, рассчитанный на 130 мест, начали строить в 2014 году. Установленное здесь оборудование позволяет выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. Предполагается, что результатом работы центра станет снижение показателя младенческой смертности в регионе к 2020 году на 20 процентов.

В ходе визита в регион главу государства сопровождали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и руководитель брянского центра Александр Кулаченко. Владимир Путин осмотрел операционный блок, палату интенсивной терапии, инкубатор для недоношенных новорожденных, а также центр телемедицины, позволяющий по видеосвязи общаться с врачами дистанционно.

Президент пообщался с одной из молодых мам, спросив ее, как прошли роды и нравится ли ей здесь. Роженица рассказала, что довольна новым центром и поблагодарила персонал.

У вас мужчины не работают что ли?

«У вас мужчины не работают что ли?» — спросил собравшихся на чаепитие глава государства. «Большинство женщины», — рассмеялись они. «Мы сегодня проснулись под ваши слова, ваше поздравление приятно было слышать!» — поблагодарили медики. «Хорошие стихи, ничего лишнего», — пошутил президент.

«Мы сегодня проснулись под ваши слова, ваше поздравление приятно было слышать!» — поблагодарили медики. «Хорошие стихи, ничего лишнего», — улыбнулся президент.

«Уверен, что вам самим здесь будет работать интересно», — похвалил перинатальный центр Путин. «Ваша профессия востребована, для нашей страны в особенности», — подчеркнул он.

«Слава Богу, в последние годы удалось сдвинуть ситуацию с демографией в положительную сторону», — продолжил президент. А ведь никто не ожидал, не верил, что все программы по поддержке сработают. «К сожалению, в прошлом году показатели немножко снизились, но тренд все равно позитивный», — отметил он. «В этом плане мы выгодно отличаемся от так называемых развитых стран, особенно в Европе», — сравнил Путин.

В том числе это удалось благодаря строительству таких центров. «Стало очевидно, что эффект не просто большой, а колоссальный», — подчеркнул он. Как и высокотехнологичные медцентры различных профилей, они сразу же в регионе поднимают общий уровень здравоохранения.

Глава государства передал слова губернатора о том, что заодно и больницу отремонтировали. «Так происходит почти везде... Заодно и что-то другое», — добавил он.

«В некоторых регионах материнская смертность просто до нуля упала", — вернулся к демографии президент. "Такого никогда не было у нас в стране! Младенческая смертность сейчас ниже, чем в Европе», — также сказал он. В Брянской области она была выше, чем по стране, и президент рассчитывает, что с открытием центра ситуация изменится к лучшему.