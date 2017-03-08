Исследуя место кораблекрушения VI века до нашей эры, археологи нашли слитки латунного сплава, состав которого отличается от других известных античных образцов. Ученые предполагают, что это и есть орихалк, о котором ранее было известно лишь из сочинений древних авторов.

В буквальном переводе название орихалк (ὀρείχαλκος) означает «горная медь». Наиболее известное упоминание об орихалке содержится в платоновском диалоге «Критий» (IV век до н. э.), в описании Атлантиды: «Многое ввозилось к ним из подвластных стран, но большую часть потребного для жизни давал сам остров, прежде всего любые виды ископаемых твердых и плавких металлов, и в их числе то, что ныне известно лишь по названию, а тогда существовало на деле: самородный орихалк, извлекавшийся из недр земли в различных местах острова и по ценности своей уступавший тогда только золоту» (перевод С. С. Аверинцева). Далее говорится, что орихалком, «орихалком, испускавшим огнистое блистание», были покрыты стены акрополя Атлантиды, он же был использован в отделке потолков, стен, полов и колонн храма Клейто и Посейдона – главной святыни острова. На стеле из орихалка внутри храма были записаны законы Атлантиды.

Писали об орихалке и другие авторы. В сочинении «Щит Геракла», которое приписывается Гесиоду, но на самом деле было написано не ранее VI века до н. э., из орихалка были сделаны поножи Геракла, подаренные ему Гефестом. В гомеровском гимне к Афродите оры, встретившие рожденную из пены морской богиню, вдевают ей в уши серьги из орихалка и золота. Павсаний в «Описании Эллады» говорит, что рассказ о таинствах, учрежденных в Лерне Филаммоном, был записан в стихах на сделанном из орихалка сердце. В книге Флавия Филострата (170 – 250 годы н. э.) «Жизнь Аполлония Тианского» говорится, что индийцы используют монеты из орихалка. Предполагается, что орихалк упомянут Иосифом Флавием в «Иудейских древностях» (VIII, 3, 7), когда тот описывает утварь Храма Соломана, изготовленную Хирамом из меди, «которая своим красивым блеском напоминала золото» (ἐκ χαλκοῦ τὴν αὐγὴν ὁμοίου χρυσῷ καὶ τὸ κάλλος).

О получении орихалка в реальном мире упоминает Страбон в «Географии», когда рассказывает о городе Андиры, расположенном в Троаде. «Поблизости от Андир находится камень, который при сжигании превращается в железо и затем, когда его плавят в горне с добавкой некоторого рода земли, выделяет цинк [ψευδάργυρος букв. «ложное серебро»], который при добавлении меди превращается в так называемую смесь, называемую некоторыми “горной медью”» (перевод Г. А. Стратановского). Такое описание можно интерпретировать как получение латуни путем сплавление меди с цинковой рудой (сфалеритом или смитсонитом). Приписывавшийся в средние века Аристотелю трактат «О чудесных слухах» (Περὶ θαυμάσιων ἀκουσμάτων) тоже сообщал, что орихалк выплавляется из меди с добавлением особой земли с берегов Черного моря, которая называлась calmia. Иногда предполагается, что у греческого слова ὀρείχαλκος первоисточником было аккадское выражение «горная медь», а получение латуни из цинковой руды и меди было известно еще в Месопотамии VIII века до н. э.

В Риме эпохи империи греческое слово орихалк было неправильно интерпретировано и превратилось в латинское aurichalcum «золотая медь». Этим термином стали называть латунь. Также его иногда применяли для обозначения минерала медного колчедана, или халькопирита (CuFeS 2 ), обладающего золотисто-желтым цветом. Как ценный металл орихалк упоминается в комедии Плавта «Хвастливый воин», из золота и орихалка сделан нагрудный доспех Турна в «Энеиде» Вергилия. Уже у Цицерона орихалк упомянут как дешевый металл: «Если человек, продавая золото, думает, что продает латунь (orichalcum), то должен ли честный человек указать ему, что это – золото, или же может купить за денарий то, что сто́ит тысячу денариев?» («Об обязанностях» III, 23, 92, перевод В. О. Горенштейна). Плиний Старший называет орихалк рудой, из которой добывали медь, причем считает его лучшей из медных руд, но сообщает, что к моменту написания его книги залежи орихалка уже исчерпаны.

Позднее, интерпретаторы античных авторов не могли прийти к единому мнению. Им была хорошо известна традиция называть орихалком дешевую латунь (в таком же значении слово ορείχαλκος используется в современном греческом языке). Однако упоминания орихалка как весьма ценного металла, в первую очередь у Платона, заставляли думать, что под этим словом могло скрываться и что-то иное. Сомнение сеял и тот факт, что Платон называет орихалк не сплавом, а самостоятельным металлом, добываемым из земли. Поэтому некоторые даже предполагали, что под этим словом ранее скрывалась не латунь, а платина. Выдвигалась также версия, что греческие мореплаватели достигли Южной Америки, а орихалком они называли употреблявшийся в чавинской культуре сплав из 9 % меди, 76 % золота и 15 % серебра.

В 2014 году в море в трехстах метрах от берега Сицилии, недалеко от города Джела, были обнаружены следы кораблекрушения, произошедшего в первой половине VI века до нашей эры. Корабль шел в город, носивший тогда греческое название Гела (Γέλα) из Греции или из Малой Азии. Подводные археологи подняли на поверхность в частности 39 металлических слитков.

Слитки с затонувшего корабля после очистки

Найденный металл подвергли рентгенофлуоресцентному анализу и установили, что в состав сплава входит 75-80 % меди, 15-20 % цинка и следовые количества никеля, свинца и железа. Тогда археолог Себастиано Туса (Sebastiano Tusa), возглавляющий управление морской археологии Сицилии, и выступил с предположением, что именно сплав такого состава в архаический период истории Греции называли орихалком. В таком случае верным оказывается основная гипотеза об орехалке, согласно которой он представлял собой латунь.

Гела была греческой колонией, основанной около 688 – 689 года до н. э. выходцами с Крита и Родоса. Спустя век после своего возникновения, она стала процветающим городом, самым влиятельным на острове. У Гелы даже возникла собственная колония – Акрагас (современный Агридженто, о котором нам уже приходилось рассказывать). Только после того, как выходцы из Гелы – Гелон, а затем его брат Гиерон – стали править в Сиракузах и переселили туда часть жителей Гелы, значение города упало и важнейшим городом Сицилии стали Сиракузы. А в VI веке до н. э. Гела была богата, там велось активное строительство и изготовлялись предметы роскоши. Для этих целей, видимо, в город и везли на корабле металл в слитках.

Поиски на морском дне продолжаются. В последний сезон подводные археологи нашли еще 47 слитков медно-цинкового сплава, так образом их общее число возросло до 86. Также были найдены амфора из Массилии (современный Марсель) и два коринфских шлема в превосходном состоянии.