Россияне, уехавшие из страны в разные годы, сейчас возвращаются на Родину. Как пишет газета «Известия», эмигранты принимают решение вернуться как благодаря программе возвращения соотечественников, которая действует в настоящее время в России, так и потому, что они разочаровались в Европе.

Со ссылкой на информацию МВД издание сообщило, из 150 тысяч человек, вернувшихся в Россию в 2016 году из-за рубежа, где они проживали некоторое время, примерно 20% жили в странах Европы. И уехать, утверждает издание, их подтолкнули не только сложности с работой или социальной адаптацией, но и растущий уровень русофобии и даже, по словам некоторых эмигрантов, ненависти к России.

В социальных сетях такая подача информации о возвращающихся на Родину россиянах была воспринята главным образом как пропагандистская и вызывающая серьезные сомнения в достоверности.

«Какой хороший, полновесный фейк! Тут даже не нужно никакого опровержения, потому что:

1. Публикует издание Габрелянова (известного публикатора "правдивой" информации)

2. Считали те, кто обычно на оппозиционных маршах вместо 50 тыс. чел. видит 5 тыс. class=img aria-hidden=1 v:shapes="_x0000_i1025">:))))», – отмечает Ярослав Греков, политолог, известный пиар-специалист. «Могли просто не удержаться... И потом, могли всех считать подряд, и кто после 5 лет, и кто после 3 месяцев», и – разделяет его недоверие к методам подсчета и анализа ситуации пользователь Facebook Александр Любимов из Москвы. «Или просто всех, кто съездил заграницу и вернулся», – откликается Греков.

«Искусство заголовка, – комментирует пользователь Алексей Семенов. – Вы на цифры посмотрите. Там сразу под заголовком написано, что из Европы вернулся каждый пятый.» «От всего потока из Европы вернулось 20 %. А разочаровались в ней, похоже, даже те, кто вернулся из Киргизии и Казахстана», – поясняет он позже на своей странице в Facebook, подчеркивая особенности формирования заголовка и подачи материала газетой.

Танец на открытом воздухе

«Да мне приплати – не поеду (в Россию – прим.ред.)! Норвегия. Центр Гейропы», – пишет Людмила Свендсон. «Хочу поменяться квартирами с этими "разочарованными". Пусть Габрилян найдёт для меня хотя бы одного!», – поддерживает ее мнение пользователь Виктор Попов.

«Ну, что народ скажет на это? Неудачники? Патриоты? Интересно, сколько людей покинуло Родину-матушку за тот же период? Шота мене енто опять дешёвую пропаганду напоминает», – резюмирует Андреас Вернер, уроженец Запорожья, проживающий в Лакомбе в канадской провинции Альберта. «Моё мнение: или лузеры, или и в Отчизне неплохо пристроились. Я прям щас мог бы рвануть и лучше зарабатывать в России, но не хочу», – уточняет он.

«Я думаю, что пропаганда есть не только западная», – отвечает ему читательница его блога Елена Чекой, проживающая в Ванкувере. «Я нашим здешним "патриотам" несколько раз предлагал вернуться и поддержать Отчизну в трудное для неё время. Сомневаюсь, что хоть один из них вернулся», – добавляет Вернер.

«Пропаганда голимая. Возвращаются только те, кто не нашёл себя в новой стране. У меня один знакомый вернулся, и то потому, что его бросила жена и язык не давался, а значит, работа хорошая не светила. Зато понты оставались. Был крут в России, а тут кроме низов ничего не светило», – объясняет пользователь Геннадий Евсеев, родившийся в Москве, а в настоящее время проживающий в Монреале.

Россияне за границей сталкиваются с серьезными проблемами при трудоустройстве из-за языкового барьера – на это положение статьи «Известий» обращает внимание журналист, политический обозреватель и педагог Михаил Шестов. В то же время в Facebook-группе «Социальное страхование» обращают внимание на другие аспекты. По началу оценивая статью одобрительно, отмечая наличие в ней «полезной информации» и «позитивного звучания», администратор группы отмечает и иные особенности:

«Если прочитать внимательно, получается, что россияне возвращаются не потому, что в России стало лучше жить, а потому, что в Европе к России и соответственно к россиянам стали относиться очень плохо, как к "Нацисткой Германии" (слова из статьи).

Для реальной картинки не хватает цифр. Сколько людей ежегодно покидает страну? Приток положительный или отрицательный?

Что в итоге? Статейка-то грустная. Люди движутся от безысходности?», – задается он вопросом.

Многие пользователи соцсетей утверждают, что число уезжающих на ПМЖ за рубеж значительно превышает число возвращающихся или хотя бы выражающих желание вернуться. «20 человек собираются приехать и более 100 тысяч уезжает каждый год!», – указывает, например, пользователь Мурад Гамидов из Москвы, приводя для ссылку на августовский материал интернет-издания «Газета.ру» о том, что число россиян, покидающих Родину, с каждым годом увеличивается.

Путешествие на лошадях

В этом материале, в частности, приводятся слова директора Центра миграционной политики Ольги Чудиновских, которая считает, что цифры российской статистики не отражают динамику эмиграции из России в полной мере. «В последние несколько лет образовалась такая тенденция, что люди, которые по факту уезжают на постоянное жительство в другие страны, не снимаются с миграционного учета и не продают квартиры», – так прокомментировала она официальные данные об уезжающих.

«Причем, уезжает, согласно статданным, интеллектуальная элита, а приехать кто собирается? Кому-то посуду мыть надоело?», – продолжает свою мысль Гамидов.

Соображение, что возвращаются в Россию люди на деле не потому, что на родине стало хорошо, а потому, что в другой стране оказалось слишком сложно, в той или иной форме также высказывают многие. «Жаль, что поводом для возвращения служит такая ситуация, а не просто желание жить у себя на родине, служа ей и преобразуя в позитивном ключе», – подчеркивает пользователь Марина Трегубова из Махачкалы.

«Вообще сегодня весь мир перемещается, пробует жить то тут , то там. Этот процесс не остановить. Речь о другом: о том, почему мир стал все больше проводить параллели между нацистской Германией и сегодняшней Россией», – реагирует на смежный с этим аспект пользователь Сергей Капиев.

«Люди на Марс мечтают полететь, увидеть новое, люди мечтают. Это нормально – уезжать, возвращаться. Только почему-то из третьих стран едут в основном в Западную Европу, Северную Америку, Австралию. Почему-то именно туда. Странно. Может, стоит задуматься», – размышляет он.