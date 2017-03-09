Акция феминисток, которая прошла 8 марта в Александровском саду и в Кремле, оказалась дискредитирована уже на следующий день. Теперь даже непонятно, какой был в ней смысл, если часть акции оказалась обманом.

Напомним, 8 марта несколько активисток провели акцию «захват Кремля». Феминистки развернули плакаты «Женщину — в президенты», «Нас большинство», «Женщину — в патриархи» и «Вся власть — женщинам» внутри Кремля. Со стороны Александрийского сада над гротом был вывешен баннер с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!».

Причем задерживали активисток не сразу — например те, то забрались на крышу грота успели дожечь дымовые шашки и свернуть плакат.

Но самая интересная часть акции заключалась в вывешивании баннера «Национальная идея — феминизм» на Угловой Арсенальной башне Кремля — она находится слева от Вечного огня. Во всяком случае, о том, то женщины смогли забрать на кремлевскую башню, свидетельствовала пара фотографий. Но вопросов к этой части было сразу больше, чем ответов.

Плакат на башне Кремля

Во-первых, почему фотографии всего две и они предоставлены самими активистками? Почему никто из туристов не снял акцию на фото или даже видео? Да и на самой фотографии никто из прохожих не смотрит на Угловую Арсенальную башню, все, как обычно, изучают Вечный огонь и почетный караул.

Во-вторых, почему информацию именно об этой части акции заранее не сообщили журналистам? Как правило на таких мероприятиях организаторы заранее сообщают доверенным журналистам детали акции, чтобы те могли сделать хорошие кадры. На этот раз, как свидетельствует, например, фотокорреспондент RTVi Алексей Абанин, ему и его коллегам показали карту с отмеченными местами демонстраций плакатов, но на башне там никаких отметок не стояло.

Позже к фотографиям появились и претензии технического характера. Например, оказалось, что, согласно метке EXIF, фотографии были сделаны 3 марта, а последнее редактирование в программе Photoshop было совершено вечером 7 марта. Причем версия программы, Photoshop CS6 для Windows, является одной из самых популярных в России поскольку легко доступна для скачивания на пиратских сайтах.

Фотограф Давид Френкель опубликовал в своем твиттере ELA-анализ (метод, при котором анализируются артефакты сжатия) снимка. Он предположил, что фотография оказалась смонтированной.

В итоге журналистам удалось связаться даже с представителями ответственной за охрану Кремля Федеральной службы охраны, которая, как правило, очень неохотно идет на контакты с прессой. В пресс-службе ведомства пояснили, что на территории Кремля есть общедоступные объекты и туристические зоны, такие как Александровский сад, а есть те, куда доступ закрыт. «На наши охраняемые объекты проникновений не было», — заявил заместитель начальника пресс-центра ФСО Денис Симонов радиостанции «Говорит Москва».

Полиция увозит плакат снятый в Александровском саду

Военный комендант Кремля Сергей Хлебников также заявил, что снимки были смонтированы. «Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — сообщил Хлебников в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам Угловая Арсенальная башня «охраняется средствами сигнализации, видеонаблюдения и другими способами», о которых он говорить не вправе. Несанкционированное проникновение на башню, по его словам, исключено.

Таким образом, об акции феминисток на 8 марта будут помнить только то, что они сфальсифицировали фотографию — и непонятно, зачем тогда женщины подвергали себя опасности и шли с своими лозунгами в Кремль.