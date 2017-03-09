Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters, ссылаясь на последние опросы, скорее всего, победит в первом раунде выборов с большим числом голосов, чем его оппонентка Марин Ле Пен. Таким образом, Макрон впервые оказался лидером гонки. Ранее опросы показывали, что наибольшая доля голосов в первом раунде достанется Ле Пен.

Reuters отмечает, что изменения произошли за счет резкого роста популярности центриста Макрона, в то время как показатели для ультраправой Ле Пен за последние две недели менялись мало. Макрон поднялся в рейтинге на шесть процентных пунктов, после того как он озвучил манифест своей кампании, а также получил поддержку от еще одного известного политика – на этот раз центриста Франсуа Байру.

Франсуа Байру

Также укреплению позиций Макрона способствовал спад популярности прежнего фаворита гонки консерватора Франсуа Фийона, репутация которого сильно пострадала из-за обвинений в недобросовестном распоряжении бюджетными средствами. По итогам второго раунда, отмечает Reuters, Макрон, по прогнозам, должен получить 65% голосов, в то время как Ле Пен получит 35%.

Европейская версия Politico рассуждает о том, что Фийон даже сейчас еще имеет шансы победить на президентских выборах. Его популярность упала во время скандала, и ему пришлось преодолеть сопротивление его собственных однопартийцев, чтобы всё же остаться кандидатом от консерваторов. После того как он этого добился, ему, вероятно, начнет симпатизировать более широкий круг избирателей, а не только его основной электорат.

Одна из главных претензий к Фийону сейчас в том, что он не вышел из гонки, как обещал, после того как против него фактически официально выдвинули обвинения. Первоначально он отреагировал на обвинения в жесткой форме, назвав это «политическим убийством» и заявив, что он не сдастся. Однако вскоре после этого он взял гораздо более мягкий тон – в частности, по отношению к тем, кого он первоначально назвал предателями. Таким образом, по итогам скандала он, во-первых, предстал перед электоратом политиком, который умеет справляться с серьезными кризисами, а во-вторых, продемонстрировал способность к диалогу.

Одно из главных преимуществ Фийона в том, что у него относительно большая и надежная электоральная база. Даже в то время, когда разворачивался скандал, уровень поддержки со стороны его избирателей почти не опускался ниже 19-20%. Это значит, заключает автор, что списывать Фийона со счетов рано, хотя его потенциальная победа будет в значительной степени зависеть от удачи.

Марин Ле Пен

NY Times пишет о превратностях прогнозов по голосованиям. Автор отсылает к прецедентам в виде британского референдума и избрания Дональда Трампа президентом США, вопреки ожиданиям на основании опросов. В таком контексте, что бы ни говорили рейтинги, победа Ле Пен во втором раунде выборов больше не представляется невозможным сценарием. Конечно, оговаривает автор, рациональные соображения подсказывают, что это маловероятно. Французская избирательная система включает в себя множество предохранителей. В частности, это двухнедельный промежуток между раундами, когда избиратели могут здраво оценить ситуацию. Однако вероятность победы неконвенционального кандидата все равно есть.