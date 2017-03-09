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09 марта 2017, 09:25
Германия коррупция нефть РЖД США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 9 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «В нетвердом агрегаторном состоянии» пишет, что новый законопроект повышает риски интернет-посредников.

«Тарифы следуют без остановок»: ростом доходов РЖД заинтересовалась даже антимонопольная служба.

«В Академии Генштаба брали за мебель»: в главном военном вузе страны конверты с деньгами оставляли в комнате отдыха его замначальника.

О том, почему крупнейший частный производитель газа в России заинтересовался малотоннажным СПГ РБК пишет в статье «НОВАТЭК сжижает понемногу».

«Силовики уверены в стабильности»: чиновники и военные оценили экономику России позитивнее других граждан.

О том, как мир отреагировал на размещение американских комплексов противоракет в Южной Корее, написано в статье «В круге ПРО».

«Известия»: «ФЦП ждет ревизия». Минфин и МЭР в марте-апреле проведут глобальную проверку федеральных целевых программ.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал о том, куда должна двигаться пенсионная реформа и за счет чего сможет расти российская экономика, его интервью помещено под заголовком «Через двадцать лет пенсия станет целевым пособием по инвалидности».

«Россияне разочаровались в Европе и возвращаются домой»: в прошлом году в страну вернулись почти 150 тысяч соотечественников, каждый пятый — из Евросоюза.

«Газета.ru»: «Нефть не выдержала натиска США». Баррель нефти Brent подешевел до 53 долларов.

«США сдают Афганистан Китаю»: китайские военные сменяют американских солдат в Афганистане.

О роли первой леди в России и на Западе «Газета.ru» пишет в статье «Я никогда не чувствовала себя женой президента».

The Economist: «Оттесняя халифат. Иракская армия приблизилась к победе над "Исламским государством"» (Beating back the caliphate: The Iraqi army is on the brink of defeating Islamic State). Правительство Ирака должно действовать быстро, чтобы не сорвать победу над «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

«Не в порядке: Пересмотренный указ Дональда Трампа, запрещающий въезд, возможно не удовлетворит суды» (Out of order: Donald Trump’s revised travel ban may not satisfy the courts). В США новый президентский указ об иммиграции рискует столкнуться с конституционными вызовами.

Bloomberg: «Меркель заявила, что узнала о дизельных махинациях VW из СМИ» (Merkel Says She Learned About VW Diesel Cheating From the Media). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она узнала о махинациях Volkswagen не ранее, чем американское правительство обнародовало соответствующую информацию.

«Хэммонд обнародовал безболезненный бюджет для Brexit'а» (Hammond Delivers Thrill-Free Brexit Budget). Глава британского казначейства Филип Хэммонд позаботился о финансовой «подушке» в 26 млрд. фунтов на случай эксцессов в процессе отделении Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Протест нарастает: идет рассмотрение республиканского законопроекта о здравоохранении» (Opposition Mounts as GOP’s Health Bill Undergoes Review). Два комитета в палате представителей конгресса США обсуждают республиканскую инициативу пересмотреть акт о доступном медстраховании.

«Республиканцы спорят о том, как платить за сокращение налогов и нужно ли это делать» (GOP Disagrees on How—and Whether—to Pay for Tax Cuts). Среди республиканцев в американском конгрессе нет единого мнения о том, откуда брать финансирование для запланированного пересмотра системы налогообложения.

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