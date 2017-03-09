Nike объявил, что в 2018 году начнет производство спортивных хиджабов мусульманок. Это будет первый крупный производитель спорттоваров, который решил выпускать продукцию специально для мусульманок — прежде спортсменкам приходилось заказывать одежду в мелких компаниях или даже шить самостоятельно.

Даже непонятно, это победа феминизма, или, напротив, отступление перед идеологией, которая заставляет женщин ходить исключительно в закрытой одежде. Очевидно одно: ислам для очередной отросли промышленности стал достаточно значимым фактором, чтобы обращать на него внимание.

Можно, конечно, на это не обращать внимания, но Nike решил на исламе заработать — и это понятно, для этого и существуют коммерческие компании, чтобы заработать на любом явлении окружающей нас реальности.