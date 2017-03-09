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09 марта 2017, 11:13
нефть рубль экономика
Симон Жаворонков

Нефть смотрит вниз

Нефтедобыча.
Нефтедобыча.

В среду, 8 марта, пока в России был выходной, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на 5%, опустившись в ходе торгов на лондонской площадке ICE ниже $53 за баррель — столько нефть не стоила с ноября 2016 года, когда было заключено соглашение ОПЕК и независимых производителей об ограничении добычи нефти.

Нефть дешевеет в первую очередь из-за роста добычи в Соединенных Штатах. Как раз в среду Управление энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США опубликовало данные о том, что по итогам прошлой недели добыча нефти в стране увеличилась до 9,088 млн баррелей в сутки (мбс) (+0,056 мбс). Хотя рост и незначительный (чуть более 0,6%), но он стабильный на протяжении уже многих недель, по сравнению с началом лета 2016 года добыча выросла на 0,66 мбс.

 
Лондонская торговая биржа

Также в США растут коммерческие запасы нефти — на 8,22 млн баррелей по итогам прошлой недели, хотя аналитики считали, что вырастут на 1,5-2 млн баррелей. В итоге объем запасов обновил рекорд, теперь коммерческие компании хранят 528,4 млн баррелей, почти двухмесячный уровень добычи США.

Но и это не все. По мнению аналитиков EIA, уже в 2017 году ежедневные объемы добычи в США достигнут 9,21 млн баррелей при среднегодовой цене в $54,54. А в 2018 году Штаты выйдут на исторический максимум: производство будет составлять 9,73 млн баррелей в сутки. Надо сказать, что этот прогноз даже более скромный, чем тот, что дает Международное энергетическое агентство, но аналитики EIA, судя по поведению рынка, более трезво оценивают потенциал снижения цен на нефть из-за роста добычи.

Российские рынки также очень чутко реагируют на изменений цен на нефть. На открытии торгов 9 марта рублевый индекс ММВБ упал почти на 1%, долларовый РТС снизился на 2,3%, рубль относительно доллара потерял 60 копеек, а евро подорожал на 40 копеек.

Пока непонятно, как скажутся все эти новости на российской экономике. По данным Росстата, в IV квартал 2016 года ВВП России, наконец, вырос, таким образом страна вышла из рецессии, которая длилась с 2014 года. Учитывая далеко не лучшую репутацию данных Росстата, можно дождаться результатов I квартала 2017 года — но, так или иначе, рост экономики уже признают все заинтересованные стороны.

 
Портовый кран. Погрузка угля

Другой вопрос в том, что российская экономика по итогам крайне затяжной рецессии так и не перестроилась, а потому ожидать, что сейчас начнется хоть сколько-нибудь быстрый экономический рост, не стоит. Более того, резкое снижение цен на нефть, если такое произойдет, вновь может сильно ударить по производству.

На этом фоне особенно показательно выглядит тот факт, что согласно подписанному 7 марта указу Владимира Путина, подготовкой предложений о том, как расходовать средства из бюджетного фонда президента, теперь будет управление президента по внутренней политике (УВП), а не экспертное управление президента, как было раньше. Резервный фонд президента — это не очень большие деньги, согласно Бюджетному кодексу — не более 1% утвержденных расходов федерального бюджета, которые должны идти «на финансовое обеспечение непредвиденных расходов», к которым не относится «проведение выборов, референдумов, освещение деятельности президента».

Передача обязанностей, скорее всего, является признаком подготовки к выборам — УВП действительно виднее, какие траты дадут больший рекламный эффект.

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