Российские вузы заметно продвинулись в предметном рейтинге QS World University Rankings: в число лучших учебных заведений мира вошли не 11, как в прошлом году, а уже 28 российских вузов.

По мнению опрошенных газетой «Коммерсантъ» специалистов, значительное улучшение показателей вузов связано с реализацией программы «5-100», то есть государственной программы повышения международной конкурентоспособности вузов. Такое мнение высказала газете, в частности, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

Между тем еще в феврале 2017 года правительство сократило финансирование программы, выделив на ее реализацию в этом году на 4,2 млрд рублей меньше, чем планировалось (10,3 млрд руб. вместо намеченных ранее 14,5 млрд руб). Таким образом, если полагаться на выводы экспертов, оснований ожидать быстрого развития российских вузов впредь будет меньше.

Однако для развития вуза необязательно его участие в программе «5-100». Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Максим Назаров, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В то же время, по его оценке, вузам определенных категорий программа повышения международной конкурентоспособности может дать многое.

«РАНХиГСне участвует в программе «Топ 5-100». Это наше осознанное решение: мы не подаем заявку на участие, потому что считаем, что у нашего вуза своя специфика. Это наш выбор. Мы решили идти своим путем, развивая Академию в целом и именно этим улучшая наши позиции в международных рейтингах– для нас участие в них не является самоцелью. Так что я не могу прокомментировать, насколько реализация программы сказалась на повышении показателей вузов-участников, так как я не знаю процесс изнутри.

Аудитория для занятий студентов

Но само продвижение вузов в предметном рейтинге, как и вообще в любом, – это развитие, положительный результат. Программа действительно дает определенные ресурсы участникам – например, по привлечению зарубежных преподавателей, по продвижению российских образовательных брендов в международном образовательном пространстве.

РАНХиГС развивается без участия в программе «5-100», самостоятельно вкладывает ресурсы в свое развитие. РАНХиГС является вузом, ориентированным на подготовку и переподготовку государственных служащих, участие в международных рейтингах для нас не является первым приоритетом. Международным экспертам тяжело дать нам оценку.

Однако в целом я поддерживаю идею продвижения вузов путем участия в рейтингах, считаю это важным и нужным, особенно для вузов, которые являются предметными или отраслевыми», – сказал Максим Назаров.

С тем, что положение российских вузов в международных рейтингах лучших высших учебных заведений говорит не столько о качестве предоставляемого образования, сколько о соответствии критериям рейтинга и об узнаваемости вуза, согласен и профессор и заместитель директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, заведующий лабораторией социология образования и науки Даниил Александров.

«В рейтингах используется репутация по оценке современных ученых и администраторов из множества мировых университетов. Беда в том, что российские университеты, кроме МГУ, в мире плохо знают. МГУ – это узнаваемый бренд, так же как и Гарвард, Оксфорд. А вот что такое Томский университет, уже плохо знают, хотя он очень хороший. Но он недостаточно раскручен.

Вообще говоря, надо заниматься раскручиванием, но есть еще одна тонкость. Как мне говорили, русские эксперты – а в каждую страну, в которой рейтингуются университеты, направляется много запросов типа "скажите, пожалуйста, какие вузы" – очень плохо называют российские вузы. И очень много неответов на опросники. Рассылают людям запросы – а они не отвечают. То есть, может быть, на картину влияет еще проблема "российской некоммуникации".»

Напомним, полгода назад, в сентябре 2016 года был опубликован международный рейтинг QS, в котором собраны лучшие университеты мира за 2015-2016 год. В этот рейтинг вошли 22 российских вуза. Уже тогда отмечалось, что многие из них заметно улучшили свои позиции по сравнению рейтингом, составленным годом ранее. В топ-400 в сентябре вошли 8 из 22 вузов России.

Как пояснил «Полит.ру» профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов, перемещения вузов со строки на строку в международных рейтингах преимущественно определяются сдвигами в методологии построения этих рейтингов, а не изменениями в самих университетах.

«Разработчики [рейтингов] каждый год что-то меняют. Хотя многие из этих изменений можно трактовать как «усовершенствования», рейтинг становится адекватнее, однако сравнение результатов с прошлогодними становится невозможным», – сказал он. По словам Соколова, оценка российских вузов изменилась, так как QS пару лет назад добавил русский к языкам, на которых доступен опросник, и в опросах стали участвовать те, кто прежде не делал этого из-за недостаточного знания иностранного языка. Кроме того, изменились процедуры подсчета баллов за статьи.

Конспект по математике

«QS начал присваивать меньший вес цитирования по биологии и больший, скажем, по математике и физике, чтобы отчасти компенсировать тот факт, что биологов вообще больше, чем математиков, и поэтому рейтинг скошен в сторону университетов, сильных в этой области и в медицине. Поскольку физика и математика являются традиционно сильными в России, а к биологии это относится более выборочно, это изменение было в пользу российских вузов. А в социальных науках вообще <…> неанглоязычным цитированиям стали добавлять вес, сознавая, что они в целом underrepresented, так как чаще пользуются национальными языками. И это опять укрепило позиции МГУ и других отечественных вузов», – подчеркнул он.

По его оценке, на картину повлияло также то, что университеты научились «играть в рейтинги», соответствовать их требованиям в разных областях, в том числе – в области научных публикаций. Но подействовали и другие меры.

«Что-то делалось не только на уровне вуза, но и на уровне министерства. Программа слияний и поглощений, наверное, не задумывалась для повышения рейтингов, но работала в том же направлении. Если в университете А работает 10 математиков, а в университете Б — 100, то, даже если в среднем эти математики одного уровня, гораздо вероятнее, что случайно выбранный ученый из Бразилии знает кого-то сильного, кто работает в Б. Соответственно, больше людей упоминают Б в опросе. Если бы удалось объявить Академию наук одной огромной аспирантурой (graduateschool) — вот она могла бы претендовать на положение в первой двадцатке или тридцатке.

В общем, я бы приписал примерно 66% в изменении положения российских вузов изменениям методологии и 33% — навыкам по «игре в рейтинги». 1% — это реальные сдвиги в повышении качества исследования за счет дополнительного финансирования, изменения критериев на рынках труда и международного найма. Это немало. Качество университета не может измениться быстро, если не произошла катастрофа с соседним университетом», – выразил убежденность Михаил Соколов.

Министр образования и науки Ольга Васильева уже пообещала: возглавляемое ею продолжит содействовать активному развитию вузов, серьезно продвинувшихся в рейтинге QS по предметным областям в 2017 году, передает информационное агентство РИА Новости.