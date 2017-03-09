Новость дня

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила итоговый экологический рейтинг регионов страны по итогам минувшей зимы.

Самым экологически чистым российским регионом оказалась Тамбовская область. Также в десятку «самых чистых» вошли Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Чукотский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.

Самым экологически грязным регионом России названа Челябинская область. В топ-10 антилидеров также попали Еврейская АО, Республика Бурятия, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская, Ленинградская и Московская области,.

Антиновость дня

В Тверской области Россельхознадзор выявил махинации с качеством молочной продукции, продаваемой в магазинах. Так, жирность молока и сметаны, произведенных на Торжокском молочном комбинате «Тверца», оказалась существенно меньше заявленной на упаковках.

Ранее в марте Россельхознадзор также проверил качество продаваемого в регионе сливочного масла и обнаружил наличие жиров растительного происхождения сразу в нескольких марках сливочного масла, в том числе и высшего сорта, произведенного на Озерецком молочном комбинате в Дмитровском районе Московской области и на ПК «Айсберг-Люкс», также расположенного в Московской области.

Непонятная новость дня

Глава Ижевска Юрий Тюрин ответил на обвинения блогера Ильи Варламова, раскритиковавшего столицу Удмуртии за неубранный снег и назвавшего ее «город-сугроб». Тюрин издевательски заметил, что Варламов просто никогда не видел снега.

«Вот блогер заезжий здесь был. Он нам всем рассказал, что в городе Ижевске бывает снег. Я понимаю, он из Африки приехал, первый раз снег увидел. Иначе не назовешь. Сколько город Ижевск стоит здесь – зимой падает снег. А весной он тает. Почему его вдруг в этом году весь надо вывезти? Ну, давайте весь бюджет города положим, вывезем. Кому мы что докажем?» – прокомментировал замечания столичного критика ижевский градоначальник.

Ассорти

На Дальнем Востоке может появиться около 45 новых населенных пунктов благодаря программе «Дальневосточный гектар». Из них большая часть (25 из 45) ожидается в Приморском крае. Населенные пункты будут сформированы за счет как индивидуальных «гектаров», так и участков, полученных по коллективным заявкам (от группы граждан до 10 человек).

«Там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов», - сообщил вице-премьер правительства РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

К настоящему времени жители страны подали в уполномоченные органы уже более 7,5 тысяч коллективных заявок на получение бесплатных участков на Дальнем Востоке, что составляет 11% от общего числа заявлений. При этом в феврале их стало на треть больше.

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В Тульской области доходы от приватизации и аренды государственного имущества и земельных участков в 2016 году выросли на 21,6% и составили 845,2 млн рублей

Общая стоимость проданного в рамках приватизации областного имущества составила около 30 млн рублей, еще 13,6 млн рублей было получено от продажи акций.

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В городе Кыштым Челябинской области двое маленьких детей выбросили с балкона 60 тысяч рублей. Пока родители принимали гостей, в соседней комнате оставленные без присмотра дети шести и восьми лет обнаружили пачку пятитысячных купюр и начали с ней играть. Сперва они раскрасили деньги фломастерами, а затем, испугавшись, что за это их будут ругать, выбросили купюры с балкона.

Это уже не первый случай в Кыштыме, когда добравшиеся до денег дети оставляют родителей без средств. В мае прошлого года кыштымский первоклассник раздал во дворе 230 тысяч рублей, полученные его матерью от продажи автомобиля.

Однако если в прошлогоднем случае часть денег полиция все же смогла вернуть, то в этот раз улетевшие с балкона купюры найти не удалось.