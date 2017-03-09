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09 марта 2017, 13:17
РЖД ФАС
Илья Карпюк

РЖД получили «на бедность»

Поезд Сапсан
Поезд Сапсан

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила в правительство проект постановления, которое удовлетворяет почти все «тарифные» запросы монополии. Из документа, который оказался в распоряжении «Коммерсанта», например, следует, что хотя на декабрьском совещании у премьера Дмитрия Медведева РЖД разрешили добавить еще 2% к тарифу на капремонты только в 2017 году, эту практику могут продлить, причем не только на 2018 год. ФАС предложила внести в положение о железнодорожных тарифах поправку, предусматривающую возможность введения в 2018-м и последующих годах целевой надбавки для поддержания «технического состояния и обновления локомотивного комплекса».

В документе говорится о возмещение недополученной необходимой валовой выручки (НВВ, это база для расчета тарифа монополии), если фактический объем оказанных услуг окажется ниже прогнозного. Об этом в феврале просил глава РЖД Олег Белозеров в письме главе ФАС Игорю Артемьеву, объясняя, что компания недополучила 56 млрд рублей НВВ. Уже в марте Артемьев заявил, что его службу предложения РЖД не устраивают и компенсация невозможна, пока Федеральная грузовая компания (входит в структуру РЖД) поднимает цены на предоставление вагонов. Причем комитет по тарифам совета потребителей РЖД 28 февраля отклонил предложения Олега Белозерова почти по всем пунктам как необоснованные.

 
Разгрузка вагонов

В ФАС «Коммерсанту» пояснили, что внесенный в правительство документ носит рабочий характер и в нем скорее «поставлены вопросы». Проект будет обсуждаться с Минтрансом, который еще не представил позицию, говорят в службе, отмечая, что НВВ скорректируют только если доход недополучен по объективным причинам и не было завышения вагонной составляющей. Также в ФАС поддерживают идею сокращения надбавки в рамках тарифного коридора. Сейчас РЖД может варьировать тариф от +10% до -50% по большинству грузов, документ снижает верхнюю границу до +5% в 2018 году и до нуля в 2019 году и далее. В службе добавляют, что ужесточаются нормы по закупкам: если РЖД осуществляет закупки не по конкурсу или не на электронных торгах, ФАС может применить метод сравнения аналогов и вычесть отклонение расходов от нормы.

ФАС считает своей целью выделение в НВВ РЖД локомотивной составляющей, чтобы постепенно переходить от закупки локомотивов к контрактам жизненного цикла — это будет стимулировать оптимизацию затрат монополии на локомотивы. Причем руководство РЖД и так собирается сократить расходы на локомотивы на 72,1 млрд рублей к 2020 году. Проект ФАС во многом учитывает предложения РЖД, говорят в монополии, но ряд положений еще нужно обсуждать. Закрепление конкретных пределов роста тарифов в постановлении правительства ограничивает право Белого дома по принятию отдельных решений, в том числе в формате поручений. Там также поддержали позицию ФАС по возмещению недополученной НВВ, но сочли, что служба учитывает только один фактор, обусловливающий корректировку тарифа, а на компанию влияют как изменения структуры перевозок из-за колебаний конъюнктуры и решений правительства по бюджетному и налоговому законодательству, так и отклонения фактической инфляции от прогноза.

 
Пассажир на платформе

Глава Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин в разговоре с «Коммерсантом» удивился тому, зачем нужна клиентоориентированная политика, если компенсировать монополии недополученную выручку. «Клиент заинтересован перевезти больше, иначе в следующем году перевозка станет значительно дороже. Такой take-or-pay в действии», — говорит он. Иванкин отмечает, что документ содержит непроработанные инициативы, а «регулятор склоняется скорее в сторону монополии, чем в сторону грузовладельцев».

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