Топ новостей 9 марта

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня опровергли сообщения о проникновении феминисток в Кремль, Центр Рерихов выступил против передачи своего здания под государственный музей, появились слухи о назначении нового посла США в России.

Феминистки, устроившие 8 марта акцию на Красной площади, на охраняемые объекты Кремля не проникали, заявили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО). В пресс-службе ведомства пояснили, что на территории Кремля есть общедоступные объекты и туристические зоны, такие, например, как Александровский сад, а есть те, куда доступ закрыт.

Посоны, тут выяснилось, что феминистки, которые вчера протестовали на башне кремля, на самом деле протестовали в фотошопе pic.twitter.com/yc3927L0eq — Лентач (@oldLentach) 9 марта 2017 г.

Картины изъятые в музее Рериха

Международный центр Рерихов, расположенный в усадьбе Лопухиных в Москве, готов сотрудничать с Минкультом по созданию государственного музея Рериха, однако не готов передать свое здание. Об этом заявил вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко.

Джон Хантсман

Москва готова приветствовать любого посла США, который будет способствовать налаживанию диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Что касается посла — во-первых, пока не было официальных объявлений на этот счет, есть сообщение СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами», — заявил Песков.

Решения об освобождении из мест заключения Ильдара Дадина, Евгении Чудновец и Оксаны Севастиди принимались при участии президента России. Сразу три высокопоставленных федеральных чиновника, а также сотрудник центрального аппарата Генеральной прокуратуры рассказали изданию о том, что осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин, приговоренная к шести месяцам колонии за репост видео Евгения Чудновец и получившая семь лет заключения за госизмену по СМС Оксана Севастиди получили свободу после вмешательства Владимира Путина и президентской администрации.

Секретные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о взломе электронных гаджетов могли попасть в распоряжение сайта разоблачений WikiLeaks благодаря гражданским служащим, работающим на спецслужбы по договору.

Неужели зловещие русские хакеры не самые крутые в мире? Почитайте статью о последней публикации Wikileaks https://t.co/sofPKh5a0y — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 9 марта 2017 г.

Министерство здравоохранения России подготовило новую версию проекта антитабачной концепции, сообщает директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай: «Тот предыдущий вариант, который мы все рассматривали, он в настоящее время доработан. Мы рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней он будет направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти».

Уличный музыкант

Декрет о так называемом «налоге на тунеядство» не будет отменен, но еще в течение года граждане Белоруссии, которые официально нигде не работают, смогут не платить соответствующий сбор, заявил 9 марта президент страны Александр Лукашенко. «В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - заявил белорусский лидер на совещании об актуальных вопросах развития страны. Какие именно коррективы будут внесены в документ, не сообщается.

Пик "дружбы Медведвеа и Лукашенко" пришёлся на 2010 год. Медведева спросили



- Что вы ждёте от выборов в Беларуси?

- Ничего хорошего не жду. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 марта 2017 г.

Владимир Путин с телефоном

Ресурс политических разоблачений WikiLeaks сообщил накануне, что у ЦРУ есть пять серверов для прослушки, которые носят название PocketPutin («карманный Путин»). В Кремле заинтересовались этой информацией. «Вместе со всем мировым сообществом мы обратили внимание на эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, здесь надо внимательно вчитываться», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Мировой суд лишил на 1,5 года водительских прав Людмилу Поргину — жену актера Николая Караченцова. 27 февраля Поргина и Караченцов попали в автоаварию в Подмосковье. Актер получил сотрясение мозга. В крови Поргиной был обнаружен алкоголь.

В Минкульте РФ проверили фильм-сказку Билла Кондона «Красавица и чудовище» и не нашли в нем пропаганды гомосексуализма. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.