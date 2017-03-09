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09 марта 2017, 18:01

Топ новостей 9 марта

Феминистки в Кремле
Феминистки в Кремле

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня опровергли сообщения о проникновении феминисток в Кремль, Центр Рерихов выступил против передачи своего здания под государственный музей, появились слухи о назначении нового посла США в России.

ФСО опровергла проникновение феминисток в Кремль

Феминистки, устроившие 8 марта акцию на Красной площади, на охраняемые объекты Кремля не проникали, заявили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО). В пресс-службе ведомства пояснили, что на территории Кремля есть общедоступные объекты и туристические зоны, такие, например, как Александровский сад, а есть те, куда доступ закрыт.

Центр Рерихов выступил против передачи своего здания под государственный музей

 
Картины изъятые в музее Рериха

Международный центр Рерихов, расположенный в усадьбе Лопухиных в Москве, готов сотрудничать с Минкультом по созданию государственного музея Рериха, однако не готов передать свое здание. Об этом заявил вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко.

Песков прокомментировал возможность назначения Хантсмана послом США в России

 
Джон Хантсман

Москва готова приветствовать любого посла США, который будет способствовать налаживанию диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Что касается посла — во-первых, пока не было официальных объявлений на этот счет, есть сообщение СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами», — заявил Песков.

СМИ сообщили о роли Путина в освобождении Дадина, Севастиди и Чудновец

Решения об освобождении из мест заключения Ильдара Дадина, Евгении Чудновец и Оксаны Севастиди принимались при участии президента России. Сразу три высокопоставленных федеральных чиновника, а также сотрудник центрального аппарата Генеральной прокуратуры рассказали изданию о том, что осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин, приговоренная к шести месяцам колонии за репост видео Евгения Чудновец и получившая семь лет заключения за госизмену по СМС Оксана Севастиди получили свободу после вмешательства Владимира Путина и президентской администрации.

СМИ назвали источник утечки документов ЦРУ

Секретные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о взломе электронных гаджетов могли попасть в распоряжение сайта разоблачений WikiLeaks благодаря гражданским служащим, работающим на спецслужбы по договору.

Минздрав подготовил новую версию антитабачной концепции

Министерство здравоохранения России подготовило новую версию проекта антитабачной концепции, сообщает директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай: «Тот предыдущий вариант, который мы все рассматривали, он в настоящее время доработан. Мы рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней он будет направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти».

Лукашенко отложил на год начало уплаты «налога на тунеядство»

 
Уличный музыкант

Декрет о так называемом «налоге на тунеядство» не будет отменен, но еще в течение года граждане Белоруссии, которые официально нигде не работают, смогут не платить соответствующий сбор, заявил 9 марта президент страны Александр Лукашенко. «В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - заявил белорусский лидер на совещании об актуальных вопросах развития страны. Какие именно коррективы будут внесены в документ, не сообщается.

В Кремле заинтересовались данными WikiLeaks о прослушке Путина

 
Владимир Путин с телефоном

Ресурс политических разоблачений WikiLeaks сообщил накануне, что у ЦРУ есть пять серверов для прослушки, которые носят название PocketPutin («карманный Путин»). В Кремле заинтересовались этой информацией. «Вместе со всем мировым сообществом мы обратили внимание на эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, здесь надо внимательно вчитываться», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Жену Караченцова лишили прав за пьяное ДТП

Мировой суд лишил на 1,5 года водительских прав Людмилу Поргину — жену актера Николая Караченцова. 27 февраля Поргина и Караченцов попали в автоаварию в Подмосковье. Актер получил сотрясение мозга. В крови Поргиной был обнаружен алкоголь.

Минкульт проверил «Красавицу и чудовище» на гей-пропаганду

В Минкульте РФ проверили фильм-сказку Билла Кондона «Красавица и чудовище» и не нашли в нем пропаганды гомосексуализма. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

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