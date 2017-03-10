Предприятия легкой промышленности с численностью работников больше 250 человек смогут быть переквалифицированы из крупного бизнеса в средний. Во всяком случае, если будет принят подготовленный Минэкономразвития законопроект, об этом пишут «Известия». Считается, что это позволит предприятиям легкой промышленности доступ к дешевым кредитам и программам господдержки. Ткацкие производства получат преференцию в пилотном режиме; в случае успеха практика может быть распространена и на другие отрасли.

Сегодня в России существует несколько механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, но легкая промышленность практически не может ими воспользоваться. Критерии среднего бизнеса — это численность сотрудников до 250 человек и выручка до 2 млрд рублей. По выручке ткацкие фабрики укладываются в эти параметры, но численность сотрудников там зачастую в 2-3 раза больше заданного уровня. Из-за этого правительство не может субсидировать им процентные ставки. Законопроект МЭР как раз позволит признавать средним бизнесом предприятия с численностью сотрудников больше 250 человек.

«В соответствии с законопроектом правительству будет дано право определить иное значение численности занятых для отнесения предприятий легкой промышленности, занятость у которых превысила порог в 250 человек, к субъектам среднего предпринимательства», — рассказал «Известиям» директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин. Объем дохода такого предприятия, приходящийся на легкую промышленность, должен составлять не менее 70% в общем объеме, отметил он.

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Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что его ведомство поддержало законопроект, но затруднился уточнить, до какой численности расширят понятие среднего бизнеса для предприятий легпрома.

«В отрасли легкой промышленности велика потребность в производственном персонале, особенно это касается текстильной подотрасли, где технологические процессы тесно связаны друг с другом и не могут быть выделены в отдельные производства. Поэтому даже при невысоких оборотах в размере от 500 до 1 млрд рублей количество персонала составляет от 500 до 800 человек», — объяснил заместитель министра, особо отметив, что основной проблемой для таких предприятий в настоящее время является доступ к финансовым ресурсам.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», в 2015 году в России было 138 предприятий легкой промышленности, имеющих выручку менее 2 млрд рублей и численность работников от 250 до 1000 человек. Все они при реализации инициативы МЭР и МПТ смогут получить льготное финансирование.

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Легкая промышленность станет своего рода «пилотом», пояснил «Известиям» источник в правительстве. В конце прошлого года «Опора России» предлагала тотально пересмотреть критерии отнесения бизнеса к среднему, расширив их до 500 человек сотрудников и 4 млрд рублей выручки. На такое масштабное изменение пока в правительстве пойти не готовы, но льгота будет дана отдельным отраслям, где она обоснована, отметил собеседник «Известий». В случае успеха применения новых критериев их можно будет распространить и на другие сферы.