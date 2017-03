«Коммерсантъ» в статье «Реновация на марше» пишет о том, что именно будет во вносимом в Госдуму законопроекте об упрощении сноса столичных пятиэтажек.

«Пенсиям урезали маневр»: Центральный банк ужесточил требования к вложениям негосударственных пенсионных фондов.

«Президент поставил перед полицией кадровый вопрос»: Владимир Путин обозначил приоритеты МВД в нынешнем году.

РБК в статье «Как путешествуют деньги» пишет о том, что ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов.

Кто стоит за выходом на свободу фигурантов громких дел написано в статье «Овобождение для кампании».

Где лучше покупать квартиру для ее предоставления в аренду написано в статье «Заграница на сдачу».

«Известия»: «Сокращение добычи нефти принесло в бюджет $9 млрд». Доходы от роста цен намного превысили недопоступления из-за снижения производства.

«Некачественной водки стало вдвое больше»: по данным Росстата, 6% этого напитка на прилавках магазинов — опасно для здоровья.

«Штрафы за парковку на газонах отдали на откуп правительству»: депутаты решили обратиться к Дмитрию Медведеву за уточнением, прежде чем принимать спорный законопроект.

«Газета.ru» под заголовком «Французы стреляли в немцев, но попадали в русских» поместила статью французского историка Пьера Малиновского о русском экспедиционном корпусе в 1917 году.

«Инвесторы затянут пояса»: доходы от инвестиций в течение десяти лет резко сократятся, утверждают швейцарские банкиры.

«Погода греет душу»: прогноз погоды в Москве на выходные и следующую неделю, с 13 по 19 марта.

The Economist: «Шпион, пришедший за кодом. WikiLeaks утерла нос ЦРУ» (The spy who came in for the code: WikiLeaks embarrasses the CIA). Агентство, предназначенное для поиска секретов, не в состоянии их хранить.

"The Economist объясняет: почему добыча бриллиантов, возможно, скоро окажется на высоте» (The Economist explains: Why diamond production may be about to peak). Добыча бриллиантов достигнет пика в 2019 году и затем пойдет на спад.

Bloomberg: «Британии сказали, что заключение торговой сделки с ЕС может занять 15 лет» (Britain Told EU Trade Deal Could Take 15 Years). По словам датского министра иностранных дел, после выхода Британии из ЕС ей может потребоваться более десяти лет на выработку нового торгового соглашения с европейским блоком.

«Против Макрона началась кампания дезинформации» (Fake News Campaign Targeted Macron). Фаворит французской президентской гонки Эммануэль Макрон подвергся информационной атаке в виде потока фальшивых новостей.

The Wall Street Journal: «Ассанж говорит, что WikiLeaks поможет технологическим компаниям защищаться от ЦРУ» (Assange Says WikiLeaks Will Help Tech Firms Defend Against CIA). Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж пообещал технологическим компаниям поделиться подробностями того, как ЦРУ тайно получает информацию об организациях.

«Путин и Нетаньяху встретились для переговоров в Москве» (Putin, Netanyahu Hold Talks in Moscow). На повестке переговоров между российским президентом и израильским премьер-министром был Иран в связи с положением дел в Сирии.