Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Он занимает пост вице-премьера России и нарушил бы устав ФИФА, запрещающий вмешательство государства в футбольные вопросы.

Сторонники теории заговора, конечно, посчитают, что правила ФИФА были изменены специально: с 2009 года пост Мутко в правительстве никому не мешал избирать его совет футбольной федерации. И, возможно, они будут недалеки от истины.

Теперь нужно понять, значит ли что-то позиция Мутко в совете ФИФА для России? Будет ли сборная по футболу затронута, например, допинговым скандалом? И, самое интересное, сможет ли ФИФА перенести ЧМ-2018 в другую страну?