Новым послом США в России станет бывший губернатор штата Юта, экс-кандидат в президенты США, утверждают СМИ. По данным телеканала NBC News, ему уже официально предложили этот пост и он принял предложение.

Источники утверждают, что Хантсман находится в процессе подачи документов. На просьбы журналистов о комментарии он не ответил.

Ключевыми моментами в биографии Хантсмана СМИ называют его работу послом США в Сингапуре в 1992–1993 годах и послом США в Китае в 2009–2011 годах, а также пребывание на посту губернатора Юты с 2005 по 2009 год. Кроме того, Хантсман был одним из кандидатов от республиканцев на пост президента США в 2012 году, однако досрочно вышел из президентской гонки.

СМИ отмечали, что Хантсман также известен тем, что прежде критиковал Трампа – правда, недолго: по данным радиостанции «Свобода», в начале президентской кампании он поддерживал кандидатуру Трампа, однако в октябре 2016 года изменил свое мнение. После того, как была обнародовала аудиозапись с вульгарными комментариями Трампа по поводу женщин, Хантсман посоветовал Трампу сойти с дистанции.

Тем не менее, после ноябрьских выборов Хантсман встал на сторону Трампа в дипломатическом инциденте, последовавшим за телефонным разговором избранного президента с президентом Тайваня. Во время этого разговора Трамп поставил под сомнение американскую стратегию в отношении Китая, и Хантсман попытался защитить его мнение.

В социальных сетях обсуждают вероятное назначение.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, политолог, профессор Стэнфордского университета, до назначения послом в РФ занимавший пост специального помощника президента США Обамы по вопросам национальной безопасности, в своем микроблоге в Twitter пожелал Хантсману удачи. «I wish him well! («Желаю ему всего наилучшего!» – прим.ред.)», – этими словами он сопроводил ссылку на материал издания Politico о том, что Хантсману предложен соответствующий пост.

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман – глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не «голубь»», – так откликнулся на эти известия Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, автора аналитической программы «Постскриптум». «Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против «ИГ». Это затрудняет поиск точек соприкосновения», – добавил он в своем микроблоге в Twitter.

Действительно, в сфере российско-американских отношений Хантсман считается представителем «ястребиного» крыла Республиканской партии. По словам журналиста Джефа Зелени, «в вопросе отношений с Россией Хантсман является куда большим «ястребом», чем администрация Трампа».

«Если номинация Хантсмана будет подтверждена, а это может произойти уже в ближайшие дни, он займет ключевую дипломатическую должность в США, особенно на фоне скандалов и подозрений о связях России с приближенными Трампа», – приводит перевод высказывания Зелени для CNN пользователь Татьяна Завадис из Вильнюса.

В целом рядовые пользователи соцсетей считают, что больших перемен в ситуации от смены посла не произойдет – или же что от нового американского дипломата, возможно, будет даже меньше проблем, чем от его предшественника. «Этот хотя бы не занимался подготовками и организацией госпереворотов и революций», – так отреагировал на известие пользователь Семен Рубин из Белгорода, имея в виду Джона Теффта, который стал послом после отставки Макфола. СМИ называли Теффта «соавтором развала СССР», а также «соавтором цветных революций» и не исключали, что он попытается повлиять на ситуацию в России.

«Он и Обаму критиковал, не только Трампа, а еще он сам хотел стать президентом США, но потом вышел из гонки», – добавил Рубин, комментируя вопрос о непростых отношениях бывшего губернатора с президентами США.

«Похоже, дни Джона Теффта сочтены, в России ему не удалось совершить революцию, значит "сакральные жертвы" были напрасны. Новым послом США в России может стать Джон Хантсман. По сведениям источника телеканала в администрации США, Хантсман принял соответствующее предложение Вашингтона», – отметила пользователь Елена Балазовская. «Неважно, какая это кошка, белая или черная, – она американская!», – отозвалась на это пользователь Татьяна Шабоян из Москвы.

Интересно, что имя Хантсмана как вероятного посла США в России стало называться СМИ еще 2 и 3 марта. Тогда эту информацию со ссылкой на источники в госдепартаменте США распространил телеканал CNN. Ее появление вызвало интерес у пользователей соцсетей.

«Кстати, скорее всего послом США в России будет Джон Хантсман, бывший посол США в Китае, председатель Атлантического совета. Ему сразу обещают трудности, поскольку у демократов и республиканцев согласия нет, и чьи интересы США ему представлять, пока никто не знает», – писал, например, пользователь Facebook Константин Лукьяненко.

Кроме того, тогда многих волновал вопрос, не из мормонов ли Хантсман. Однако в итоге интерес к вопросу о его принадлежности к мормонам угас.

«Ходят слухи, что послом США в Россию может стать Джон Хантсман, мормон, бизнесмен, дипломат и бывший губернатор штата Юта. Он также является председателем мозгового центра "Атлантический совет". Одним словом, такой Ромни №2, только с реальным опытом международной работы. В частности, он руководил переговорами по вхождению Китая в состав ВТО.

Джон Хантсман

Сомнение вызывает именно его принадлежность к "Атлантическому совету", который в 2016 году разрабатывал планы противодействия "популистской волне" в Америке и Европе.

Насколько можно верить слухам, не знаю. Но если Хантсман станет послом в Москве, это станет самым неоднозначным назначением Трампа», – такое мнение высказывал журналист Дмитрий Дробницкий.

Политологи, впрочем, напомнили, что послы сами никакой отдельной от политики государства, которое они представляют, линии не проводят. Это мнение, в частности, высказал в интервью изданию «Лайф» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. «Действительно, Хантсман высказывался о России очень жестко, но я бы не стал преувеличивать исходящую от него угрозу. Скорее, угрозы представляют те люди, которые имеют некоторые собственные идеи, как проводить внешнюю политику. Таким послом был Макфол, потому очень быстро потерял свою работу. А Хантсман – профессионал», – привело оно слова Лозанского.

С этой мыслью согласен и политолог Олег Иванов, председатель Коллегии медиаторов Торгово-промышленной палаты России, на своей странице в Facebook опубликовавшей мнение на этот счет и давший ссылку на свое более подробное рассуждение, которое записало интернет-издание «Актуальные комментарии».

«Во-первых, послы не проводят самостоятельную внешнюю политику, и посол США здесь не исключение. Очевидно, он будет действовать в рамках стратегии Государственного департамента и на основании внешнеполитической концепции президента США.

Во-вторых, его отец, Джон Хантсман-старший является владельцем одной из крупнейших в США частных химических компаний. Эта компания уже 10 лет присутствует на российском рынке. В связи с этим вполне вероятна ставка Трампа на то, что деловые связи Хантсманов в России также будут способствовать укреплению отношений между США и нашей страной», – полагает он.

Джон Хантсман-старший

Москва готова приветствовать любого американского посла, который будет способствовать налаживанию диалога между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Выбор посла – это внутреннее дело США, в которое Россия вмешиваться не собирается, подчеркнул он.

«Что касается посла, во-первых, пока не было официальных объявлений на этот счет, есть сообщение СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами», – привел телеканал RT слова Пескова.