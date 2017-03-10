Копи или плати
В Минэкономразвития раздумывают над тем, как стимулировать россиян откладывать себе на пенсию. Учитывая, что только за жизнь ныне работающего поколения пенсионная система менялась несколько раз и доверия к новой реформе нет, приходится действовать методом не только пряника, но и кнута. Правда, пока только налогового.
Чиновники Минэкономразвития считают, что можно повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от того, какую долю зарплаты работник отчисляет в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Если человек решил откладывать на пенсию больше, то НДФЛ предлагается снижать, если меньше — напротив, повышать. Цифры только обсуждаются, но пока предполагается, что те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, НДФЛ будут платить по ставке в те же 10%. Ставка в 13% сохранится для тех, кто будет откладывать на пенсию 4% зарплаты.
Стоит отметить, что именно на системе ИПК основаны предложения Минфина и ЦБ по реформе пенсионной системы. Предполагается, что все отчисления в Пенсионный фонд (сейчас 22% от фонда оплаты труда) будут направляться на распределительную пенсию — то есть сразу выплачиваться ныне живущим пенсионерам. А на собственную пенсию граждане должны откладывать добровольно, делая дополнительные отчисления от дохода. Людей к системе ИПК подключат автоматически, выйти из нее можно будет в любой момент по личному заявлению. Изначально у всех взнос составит 0%, но его размер ежегодно будет расти на 1 п.п., пока не достигнет 6%. Участник системы при желании сможет сам увеличивать или уменьшать размер отчислений.
Так как уже сейчас понятно, что люди откладывать деньги будут не слишком охотно, предполагается, что для участников системы ИПК будут предоставляться некие налоговые льготы, а также, согласно имеющейся информации, граждане получат право собственности на свой пенсионный капитал, то есть возможность при определенных условиях его использовать по своему усмотрению.
При этом предложение Минэкономразвития, если судить по утечкам в прессу, чуть ли не первое, которое предполагает увеличение налогов для тех, кто откажется делать взносы в ИПК.
Проблема в том, что у людей, возможно, просто нет денег на будущую пенсию. В январе 2017 года, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата — чуть больше 35 тысяч рублей, люди и так сокращают долю дохода направляемую на сбережения, за январь–ноябрь 2016 года она составила 10%, что почти на четверть ниже, чем за тот же период 2015 года. Получается, что людям с низкими доходами, которые фактически не могут сберегать и потому не будут делать отчислений в систему ИПК, будет повышаться НДФЛ.
Впрочем, не стоит забывать, что многие россияне получают зарплату «в конвертах», когда официальный доход порой в разы меньше реального. В таком случае они могут спокойно отчислять и 10% и больше от официальной зарплаты при этом не слишком теряя в доходе. Так, потери бюджетов различных уровней от выплат заработных плат «в конвертах» без уплаты страховых взносов составляют около 1,5 трлн рублей, сообщает RNS со ссылкой на источник, который знаком с оценками Минфина.
«Сравнительно высокая для работодателей налоговая нагрузка на труд обеспечивает преимущество сектору неформальной занятости, — пересказал источник позицию Минфина. — Число занятых в формальном небюджетном секторе с 2010 года снизилось на 1,6 млн, это 5%. При том, что в целом занятость в экономике стабильна. Недоборы бюджетов всех уровней при оценке объема "зарплат в конвертах" в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей».