В Минэкономразвития раздумывают над тем, как стимулировать россиян откладывать себе на пенсию. Учитывая, что только за жизнь ныне работающего поколения пенсионная система менялась несколько раз и доверия к новой реформе нет, приходится действовать методом не только пряника, но и кнута. Правда, пока только налогового.

Чиновники Минэкономразвития считают, что можно повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от того, какую долю зарплаты работник отчисляет в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Если человек решил откладывать на пенсию больше, то НДФЛ предлагается снижать, если меньше — напротив, повышать. Цифры только обсуждаются, но пока предполагается, что те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, НДФЛ будут платить по ставке в те же 10%. Ставка в 13% сохранится для тех, кто будет откладывать на пенсию 4% зарплаты.

Стоит отметить, что именно на системе ИПК основаны предложения Минфина и ЦБ по реформе пенсионной системы. Предполагается, что все отчисления в Пенсионный фонд (сейчас 22% от фонда оплаты труда) будут направляться на распределительную пенсию — то есть сразу выплачиваться ныне живущим пенсионерам. А на собственную пенсию граждане должны откладывать добровольно, делая дополнительные отчисления от дохода. Людей к системе ИПК подключат автоматически, выйти из нее можно будет в любой момент по личному заявлению. Изначально у всех взнос составит 0%, но его размер ежегодно будет расти на 1 п.п., пока не достигнет 6%. Участник системы при желании сможет сам увеличивать или уменьшать размер отчислений.

Пенсионер за столиком в кафе

Так как уже сейчас понятно, что люди откладывать деньги будут не слишком охотно, предполагается, что для участников системы ИПК будут предоставляться некие налоговые льготы, а также, согласно имеющейся информации, граждане получат право собственности на свой пенсионный капитал, то есть возможность при определенных условиях его использовать по своему усмотрению.

При этом предложение Минэкономразвития, если судить по утечкам в прессу, чуть ли не первое, которое предполагает увеличение налогов для тех, кто откажется делать взносы в ИПК.

Проблема в том, что у людей, возможно, просто нет денег на будущую пенсию. В январе 2017 года, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата — чуть больше 35 тысяч рублей, люди и так сокращают долю дохода направляемую на сбережения, за январь–ноябрь 2016 года она составила 10%, что почти на четверть ниже, чем за тот же период 2015 года. Получается, что людям с низкими доходами, которые фактически не могут сберегать и потому не будут делать отчислений в систему ИПК, будет повышаться НДФЛ.

Впрочем, не стоит забывать, что многие россияне получают зарплату «в конвертах», когда официальный доход порой в разы меньше реального. В таком случае они могут спокойно отчислять и 10% и больше от официальной зарплаты при этом не слишком теряя в доходе. Так, потери бюджетов различных уровней от выплат заработных плат «в конвертах» без уплаты страховых взносов составляют около 1,5 трлн рублей, сообщает RNS со ссылкой на источник, который знаком с оценками Минфина.

Конверт на рабочем столе / pixabay.com

«Сравнительно высокая для работодателей налоговая нагрузка на труд обеспечивает преимущество сектору неформальной занятости, — пересказал источник позицию Минфина. — Число занятых в формальном небюджетном секторе с 2010 года снизилось на 1,6 млн, это 5%. При том, что в целом занятость в экономике стабильна. Недоборы бюджетов всех уровней при оценке объема "зарплат в конвертах" в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей».