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10 марта 2017, 18:41
Астраханская область Белгородская область Волгоград Крым Орловская область регионы
Евгения Холина

#Россия 10.03. Главное

Палатка по продаже шаурмы
Палатка по продаже шаурмы
kaifolog.ru

Новость дня

Российские регионы оценили по  «индексу шаурмы» - по аналогии с известным «индексом Биг-Мака». Исследователи подсчитали, сколько порций шаурмы в день может позволить себе купить среднестатистический житель того или иного региона на деньги, остающиеся после оплаты ЖКХ и других основных трат.

«Индекс шаурмы», составленный  Комитетом гражданских инициатив совместно с форумом разработчиков Open Data Day, высчитывается в соответствии с усредненными данными в различных российских регионах. Он учитывает зарплату, аренду жилья, прожиточный минимум и стоимость продуктов.

Рейтинг показал резкое расслоение регионов по этому показателю. Так, если жители Ямало-Ненецкого АО могут позволить себе почти 11 порций шаурмы в день, то жителям Новосибирской области или Дагестана не хватит даже на одну. В среднем же россияне могут покупать больше одной шаурмы в день.

На первых позициях в рейтинге, помимо ЯНАО, оказались  ХМАО, Тюменская область и Магадан. В конце - Крым, Новосибирская и Кемеровская области, а также Дагестан. На последнем месте рейтинга оказался Севастополь.

 

Антиновость дня

Прокуратура Орловской области в ходе проверки выявила десятки случаев необеспечения онкобольных пациентов региона необходимыми препаратами. Проверка прошла после того, как в СМИ появилась информация о том, что онкобольным несвоевременно назначают обезболивающее.

В ходе проверки за 2016 год был выявлен 31 факт не назначения сильнодействующих обезболивающих препаратов, 48 — несвоевременного назначения, а также 9 случаев несвоевременного оформления рецептов.

Областные власти уже дали разъяснение по данному поводу. «У медицинских работников имеется определенная боязнь назначения указанных препаратов, — говорится в официальном ответе пресс-службы губернатора. — Это связано с ранее имевшей место чрезмерной бюрократизацией механизма назначения и выписывания наркотических и психотропных средств. Однако в последнее время данный процесс несколько облегчен, что позволяет врачам назначать адекватную терапию хронического болевого синдрома».

Непонятная новость дня

Сегодня многим астраханцам в мессенджерах и социальных сетях пришли сообщения о том, что якобы в воскресенье планируется массовое самоубийство детей (около 5000 человек), состоящих в так называемых «группах смерти» в социальных сетях. Из сообщения следует, что полиция просит родителей никуда не отпускать детей, чтобы избежать трагедий.

В пресс-службе УМВД по Астраханской области сообщили КаспийИнфо, что полиция к данной рассылке никакого отношения не имеет.

Утверждается, что подобные сообщения приходили жителям не только Астрахани, но и многих других городов России, в том числе Москвы. Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по городу Москве уже заявил, что распространяемая в интернете информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности. В свою очередь генеральный директор Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов также заявил о том, что нет смысла придавать этому большое значение и обращать на подобные послания внимание.

Сейчас полиция устанавливает, кто и зачем рассылал эти предупреждения.

Ассорти

Мэрии Волгограда запретили ликвидировать маршрутки. Администрация города  получила предупреждение от Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области. Ведомство потребовало от мэрии отменить постановление, согласно которому с 15 апреля текущего года в Волгограде должны быть ликвидированы 87 муниципальных маршрутов, обсуживающихся частными перевозчиками.

По мнению УФАС, реализация документа приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

* * *

Субсидируемые полеты в Крым начнутся на 15 дней раньше -  не 1-го июня, как это было в пошлом году, а с 15 мая и продлятся до 1 ноября 2017 года.

Маршрутная сеть по этой программе увеличится на 3 направления - до 61 направления. Среди новых городов, из которых будут совершаться субсидированные полеты в Крым: Сочи, Орск и Сыктывкар.

* * *

Старооскольский городской суд Белгородской области оправдал женщину, убившую насильника 33 ударами ножа.

Летом прошлого года жительница Старого Оскола Л., обороняясь от напавшего на нее с ножом насильника, сумела перехватить нож и в панике  нанесла несколько ударов в спину сидящего на ней насильника. Между ними началась активная борьба за нож, в ходе которой жертва хаотично наносила множественные  удары и прекратила только когда раненый преступник перестал предпринимать активные попытки завладеть ножом. Мужчина в итоге умер от острой кровопотери.

Обвинение настаивало, что Л. превысила пределы необходимой обороны. Однако судья решил иначе.

«Уголовное законодательство не конкретизирует способ защиты при необходимой обороне, не требует от обороняющегося стремления к минимизации причиняемого вреда, поэтому большое количество телесных повреждений (ножевых ранений — 33), которые получил С. не исключает нахождение Л. в состоянии необходимой обороны», - говорится в постановлении суда.

Суд оправдал женщину по предъявленному ей обвинению, сочтя, что она действовала в пределах необходимой самообороны. Она была освобождена из-под стражи в зале суда. Суд также признал ее право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

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