«Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР выдвинуть единых кандидатов в губернаторы в 14 регионах — то есть поделить все регионы, в которых должны в сентябре пройти выборы. Вполне вероятно, что с кем-то «справедливороссам» и удастся договориться, причем, возможно, это даст партиям определенные бонусы при переговорах с Администрацией президента.

В заявлении, которое опубликовала «Справедливая Россия», содержится призыв отменить муниципальный фильтр в отношении партий, «доказавших свою политическую состоятельность». «Обладая “контрольным пакетом” голосов муниципальных депутатов во всех регионах, партия власти допускает до выборов лишь кандидатов-спойлеров», — говорится в тексте заявления.

По мнению президиума центрального совета «Справедливой России», все предложения отменить муниципальный фильтр так или иначе блокируются «единороссами». Поэтому партийцы предложили руководству ЛДПР и КПРФ распределить регионы, чтобы выдвинуть «единых» кандидатов от трех парламентских партий в 14 регионах, где будут выбирать губернаторов в 2017 году.

Сергей Миронов

«Это идея Сергея Миронова: мы предлагаем трем лидерам встретиться, заранее договориться о взаимной поддержке и поделить регионы», — заявил «Коммерсанту» зампред фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов. В партии отмечают, что, если вместо 42 кандидатов от оппозиции будет 14, это упростит прохождение муниципального фильтра каждому из них и покажет «реальную заинтересованность и конструктивный подход оппозиции к участию в выборах в условиях подавляющего преимущества "партии власти"».

Собеседник издания в партии полагает, что это могло бы повысить капитализацию партий в переговорах с внутриполитическим блоком АП. Единый сильный оппозиционный кандидат, по мнению «справороссов», сможет победить «в жестком административном противостоянии с нашим общим соперником — политическим монополистом "Единой Россией"».

Секретарь ЦК КПРФ по проведению выборных кампаний Сергей Обухов заявил, в свою очередь, что главный принцип и главная концепция Компартии — выставлять своих кандидатов на «выборах», а не вступать в коалиции. Но предложенный подход, по словам коммуниста, не исключает возможностей «каких-то обсуждений» в случае возникновения в регионах «сложных ситуаций».

Идея «справороссов» может дать «кандидату шансы хотя бы побороться с представителем партии власти», сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Но поддержка кандидата зависит от ситуации в каждом конкретном регионе. Он привел в пример Томскую область. «Если в этом регионе, предположим, мы сможем договориться, что коммунисты и "Справедливая Россия" готовы сложить свое оружие в пользу Алексея (Диденко, депутат Госдумы от ЛДПР по этому округу), то тогда, конечно, в другом регионе, где у нас слабее позиции, мы готовы рассмотреть тоже совместного кандидата», — заявил Игорь Лебедев.

Игорь Лебедев

Интересно, что «единороссы», насколько это известно из «утечек» в прессу, собираются поддерживать оппозиционных кандидатов при сбое подписей муниципальных депутатов. Причем в региональных отделениях эта позиция энтузиазма не вызывает, но руководство партии все же настаивает на своем.